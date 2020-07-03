Побратими Сармата призупинили голодування під ОП на час виконання їхніх вимог. ФОТОрепортаж

Побратими вбитого бійця Віталія Олешка (Сармата) призупинили голодування на час, поки виконання їхніх вимог перебуває в роботі. Зараз вони утримуються від їжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони протестують під Офісом президента 25-й день.

"Минулого тижня було засідання робочої групи ГПУ за участю представника ОП, на якому розробили план вирішення ситуації в рамках закону. У ДБР вже порушили справу проти суддів. Щодо самої справи - вони її вивчили і знайшли алгоритм. Вчора подано позов до суду з вимогою продовжити досудове слідство в іншій кримінальній справі, в якій також задіяна ця злочинна група, а головне - Сигида як організатор. Суд позов задовольнив і матеріали справи вже передано до бердянського суду для визначення запобіжного заходу.

Те, що було обіцяно, те ГПУ і зробила. Тому поки ми призупинили голодування і перейшли в режим утримання від їжі. Ми тому і зняли пов'язки з написами "Голодую", і на плакаті не оновлюється кількість днів голодування. Ми голодували 24 дні, ця цифра так і залишилася на плакаті. День, коли ми обмежуємо себе в їжі, вживаючи каші, не враховуємо. Якщо Сигиду й інших заарештують - ми припинимо акцію і повернемося додому", - розповів колишній керівник штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук.

Їхнє здоров'я контролює лікар, який рятував воїнів від поранень у 2014 році. Він бере аналізи й індивідуально підбирає препарати для крапельниць. Двом особам за час голодування було зле, одному викликали швидку.

Як повідомлялося, 9 червня побратими убитого ветерана Віталія Олешка оголосили голодування під стінами Офісу президента. Вимог у протестувальників дві. Перше: повернути назад у СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду. Друге: звернути увагу на суддів, які приймали таке рішення. Від початку голодування їх підтримували правозахисники і небайдужі, зокрема Олег Сенцов і Олександр Ярмола.

22 червня у зв'язку з прийомом іноземних делегацій протестувальників, які оголосили голодування, намагалися вмовити піти на кілька годин з-під Офісу президента, однак вони заявили, що стоятимуть на своєму до кінця. 24 червня ветеранам вдалося поспілкуватися з президентом.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Фото: Наталія Шаромова.