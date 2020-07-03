Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном. ФОТО
Господарі, які врятувалися під час вибуху в житловому будинку на Позняках, 2 тижні розшукували шотландську висловуху кішку на прізвисько Еліс. Сьогодні її знайшли рятувальники.
Про це написала у Фейсбуці киянка Олена Крижанівська, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальники помітили в одній із частково зруйнованих вибухом квартир котячий лоток і миски для води і корму. Вони вирішили обстежити закутки і виявили під диваном кішку.
"І власники Еліс, і просто свідки події ридають над кішкою", - написала Олена.
Киянка опублікувала фотографії оголошень про розшук кішки, які розклеювали по району господарі Еліс.
"Тепер у них, попри всі страждання, в родині свято - і вже є фото щасливої заплаканої від радості господині з Еліс. Дива трапляються!" - підсумувала Олена.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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Щастя тобі, пухнаста красунечко!
Жаль, что только иногда... и не с нами)
Кстати, когда приехал в Украину, в первые же дни пребывания сразу же обратил внимание на то , что абсолютное большинство украинцев с огромной любовью относится к животным. Например, в Чернигове все уличные собаки очень чистые, здоровые и сытые, у всех на ушах небольшие красивые чипы(городская администрация и общество защиты животных провели чипизацию собак). Люди постоянно их кормят, с этими чистыми ухоженными собаками играют маленькие дети.
А вот на родине дедушки Ленина в городе Ульяновске по личному приказу мэра сотрудники местного управления МЧС провели массовую операцию по ОТРАВЛЕНИЮ городских собак. За один день ульяновскими живодёрами было убито около 900 животных.
Які там "худі та нещасні" - ви б бачили цих вгодованих кабанчиків ))))))
и кошке, и хозяевам!
Бог есть!
твой "бог"(кстати - бог чего он?) перебил миллионы людей из-за пустяков вроде смеха или недостаточной рабской покорности себе. да, желаю тебе шоб твой "бог" был и ты больше тут не писал таких глупостей.
главное завизжать погромче и от таких же умников собрать плюсики
Хоч одна добра новина за сьогодні!
В мене до братів наших менших співчуття набагато більше, ніж до невдах при владі і, тим більш, до "невдах" на окупованих територіях...
Може в мене просто співчуття померло?
Сколько временами нужно для счастья...
Надо найти подход.