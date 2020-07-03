Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном. ФОТО

Господарі, які врятувалися під час вибуху в житловому будинку на Позняках, 2 тижні розшукували шотландську висловуху кішку на прізвисько Еліс. Сьогодні її знайшли рятувальники.

Про це написала у Фейсбуці киянка Олена Крижанівська, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники помітили в одній із частково зруйнованих вибухом квартир котячий лоток і миски для води і корму. Вони вирішили обстежити закутки і виявили під диваном кішку.

"І власники Еліс, і просто свідки події ридають над кішкою", - написала Олена.

Киянка опублікувала фотографії оголошень про розшук кішки, які розклеювали по району господарі Еліс.

"Тепер у них, попри всі страждання, в родині свято - і вже є фото щасливої заплаканої від радості господині з Еліс. Дива трапляються!" - підсумувала Олена.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.