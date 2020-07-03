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Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном. ФОТО

Господарі, які врятувалися під час вибуху в житловому будинку на Позняках, 2 тижні розшукували шотландську висловуху кішку на прізвисько Еліс. Сьогодні її знайшли рятувальники.

Про це написала у Фейсбуці киянка Олена Крижанівська, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники помітили в одній із частково зруйнованих вибухом квартир котячий лоток і миски для води і корму. Вони вирішили обстежити закутки і виявили під диваном кішку.

"І власники Еліс, і просто свідки події ридають над кішкою", - написала Олена.

Киянка опублікувала фотографії оголошень про розшук кішки, які розклеювали по району господарі Еліс.

"Тепер у них, попри всі страждання, в родині свято - і вже є фото щасливої заплаканої від радості господині з Еліс. Дива трапляються!" - підсумувала Олена.

Дивіться також: Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку. ВIДЕО

Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном 01Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном 02Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном 03

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4481) тварини (465) Київ (19525)


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Топ коментарі
+45
Яка класна кицюня! :3
Щастя тобі, пухнаста красунечко!
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03.07.2020 23:35
+32
дійсно девять життів..
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03.07.2020 23:33
+27
хоть кому-то в чем-то повезло!
и кошке, и хозяевам!

Бог есть!
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03.07.2020 23:36
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дійсно девять життів..
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03.07.2020 23:33 Відповісти
теперь 8 ..
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03.07.2020 23:38 Відповісти
факт..
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03.07.2020 23:46 Відповісти
Яка класна кицюня! :3
Щастя тобі, пухнаста красунечко!
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03.07.2020 23:35 Відповісти
Хорошо, что чудеса случаются
Жаль, что только иногда... и не с нами)
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03.07.2020 23:49 Відповісти
Личко киці, очевидно ж.
Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном - Цензор.НЕТ 7025
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04.07.2020 03:04 Відповісти
Замечательная добрейшая кошка: спасатели и власница - чудесные люди.

Кстати, когда приехал в Украину, в первые же дни пребывания сразу же обратил внимание на то , что абсолютное большинство украинцев с огромной любовью относится к животным. Например, в Чернигове все уличные собаки очень чистые, здоровые и сытые, у всех на ушах небольшие красивые чипы(городская администрация и общество защиты животных провели чипизацию собак). Люди постоянно их кормят, с этими чистыми ухоженными собаками играют маленькие дети.

А вот на родине дедушки Ленина в городе Ульяновске по личному приказу мэра сотрудники местного управления МЧС провели массовую операцию по ОТРАВЛЕНИЮ городских собак. За один день ульяновскими живодёрами было убито около 900 животных.
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04.07.2020 00:40 Відповісти
Пане Антон,то что кацапы живодеры мы украинцы и так знаем.Кроме собак у себя дома они уже здесь в Украине столько людей убили...Но хочу вас немножко разочаровать...Желтая бирочка на ушке собачки,это не ЧИП.Это собачка кастрирована и потомства ни давать ни рожать не сможет.Это гуманней,чем отравить,но сразу приходит воспоминание о министре соцполитики.Ведь она спит и видит,как по улицам ходят люди с биркой в ухе.
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04.07.2020 07:12 Відповісти
Насчет "кастрированной собачки" - не скажите: у нас во дворе волонтеры забрали нашу дворовую Люську на стерилизацию, а через полгода у нас во дворе 5 Люськиных "люсят"!))) Но, правда, народ разобрал ее щенков: крупные красивые и умненькие дворняжки!))Так шо - i таке теж бувае!))
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04.07.2020 12:51 Відповісти
В основном люди действительно любят животных и кормят. Худых и несчастных нет, чаще с ожирением и перекормленные. Встречаются те кто недоволен, но они помалкивают, так как основная масса народа за животных,за все живое и за жизнь. И в приютах бесплатно стерилизуют всех бродячих.
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04.07.2020 13:26 Відповісти
У нас в палісаднику біля будинку ціла компанія котиків. Регулярно їх підгодовуємо.
Які там "худі та нещасні" - ви б бачили цих вгодованих кабанчиків ))))))
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04.07.2020 15:22 Відповісти
Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном - Цензор.НЕТ 6859
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04.07.2020 15:59 Відповісти
Якщо тебе хтось отруїть теж подякую, навіть фінансово.
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04.07.2020 12:08 Відповісти
Я на людей не бросаюсь, а вот тебя вместе с тем кто мой пост забанил - однозначно кастрировать как минимум.
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05.07.2020 09:49 Відповісти
хоть кому-то в чем-то повезло!
и кошке, и хозяевам!

Бог есть!
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03.07.2020 23:36 Відповісти
Забор - галактика!

твой "бог"(кстати - бог чего он?) перебил миллионы людей из-за пустяков вроде смеха или недостаточной рабской покорности себе. да, желаю тебе шоб твой "бог" был и ты больше тут не писал таких глупостей.
главное завизжать погромче и от таких же умников собрать плюсики
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04.07.2020 15:33 Відповісти
5 человек погибло, зато кошка нашлась. Бог есть, ага.
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04.07.2020 19:12 Відповісти
++++++++++++++++++++++
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03.07.2020 23:38 Відповісти
Маленький принц і я аплодуємо!
Хоч одна добра новина за сьогодні!
В мене до братів наших менших співчуття набагато більше, ніж до невдах при владі і, тим більш, до "невдах" на окупованих територіях...
Може в мене просто співчуття померло?
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03.07.2020 23:38 Відповісти
"Теперь у них, несмотря на все страдания, в семье праздник - и уже есть фото счастливой зареванной от радости хозяйки с Элис. Чудеса случаются!" - подытожила Елена.

Сколько временами нужно для счастья...
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03.07.2020 23:39 Відповісти
Кицюня виснажена, очі хворі. Хай все буде добре
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03.07.2020 23:57 Відповісти
Коти не дурні. За диваном саме безпечне місце.
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04.07.2020 00:07 Відповісти
Під ковдрою теж не погане місце.
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06.07.2020 10:50 Відповісти
прям как зеля в 2014-м
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04.07.2020 00:12 Відповісти
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04.07.2020 19:05 Відповісти
Подарували надію всьому диванному воїнству, що тут ошивається.
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04.07.2020 00:16 Відповісти
Так она всё видела и знает что там рвануло.
Надо найти подход.
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04.07.2020 00:18 Відповісти
Элис огромный привет от Мойши и Цыли, двух хвостатых полудикарей из Пеннсилвании, США! Шоб она им была здорова с такой удачей!
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04.07.2020 00:23 Відповісти
Как можно называть кошек дикарями ? Это антисемитизм !
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04.07.2020 01:30 Відповісти
Натуральные дикари. Мне их в 2014 мамка - дикая кошка на работе подкинула. Пришлось в ловушку их по очереди ловить. Цыля еще кое-как немного одомашнилсь, а Мойша - натуральбый дикий кот, к нему человеческая рука не прикасалась, за исключениям визитов к ветеринару( снова ж таки, ловушка, а там его газом усыпляют шоб только осмотреть)
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04.07.2020 02:29 Відповісти
Друге народження у кицюні!
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04.07.2020 01:47 Відповісти
фотки кота - агонь!
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04.07.2020 02:16 Відповісти
чукча! Это кошка!!!
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04.07.2020 08:24 Відповісти
Замечательная новость! Побольше бы таких. Очень рада за хозяев.
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04.07.2020 08:22 Відповісти
с котэ бугульмэ не сваришь ..они живучие
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04.07.2020 08:25 Відповісти
Я извиняюсь, а ранее при поисках собак и тепловизоры не применялись?
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04.07.2020 09:04 Відповісти
скорее всего нет...там видимо количество заявленных (по словам жильцов-соседей-родственников) жильцов совпало с количеством эвакуированных, спасенных и...к сожалению, найденных мертвыми...
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04.07.2020 09:42 Відповісти
В основном любители животных жутко ненавидят людей! Быстрее помогут бродячей собаке, чем нуждающемуся ребенку!
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04.07.2020 13:11 Відповісти
Вам на рассею денег выслать ? Шо уже не хватает на боярышник ?
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04.07.2020 13:23 Відповісти
На жаль ти не вгадав! Усе про що пишу, спостерігаю на Батьківщині! Я так розумію ви маєте на увазі "глід"?
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04.07.2020 16:26 Відповісти
Нашлась не кошка, а член семьи. Поздравляю.
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04.07.2020 16:08 Відповісти
 
 