На подвір'ї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит. ФОТОрепортаж
Співробітники пошуково-ексгумаційного центру "Доля" знайшли у дворі колишнього управління НКВС у Львові десятки надгробних єврейських плит.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
Могильними плитами був вимощений невеликий внутрішній двір колишньої в'язниці на Лонцького. Десятки "мацев" (надгробків) виявили після того, як за допомогою трактора був знятий верхній шар асфальту та землі.
На окремих плитах чітко читається ім'я та прізвище івритом і польською мовою, також видно дати смерті – 1910, 1938, 1939 роки. Коли вони висохнуть, можна буде більше дізнатися інформації.
Директор центру дослідження юдаїки у Львові Мейлах Шейхет впевнений, що "мацеви" привезли з Янівського цвинтаря, де ховали євреїв. Це кладовище почало діяти з 1855 року, а дати смерті на "мацевах" свідчать, що плити звідти.
Після того, як знімуть всі надгробні плити, почнуться розкопки, щоб перевірити версію про масові поховання в цьому дворі.
Національний музей "Тюрма на Лонцького" розташований у частині приміщення колишньої в’язниці. Тут за ґратами сиділи політичні в’язні за польської, австрійської, радянської та німецької влад. Від вересня 1939-го до кінця червня 1941 року в будівлі розміщувалось управління НКВС і відбувались масові вбивства ув’язнених. Із 1941 р. до 1944 р. це приміщення використовувало гестапо як слідчу в’язницю. А з 1944 року тут розташовувався НКВС, потім були КДБ і МВС.
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Как не было? А Абрам Линкольн, а Исаак Давид Эйзенхауэр, а Элеонора Рузвельт
Єйзенхауер - із пенсильванських німців.... співзвучне з Аденауер!!! Рузвельт - нащадок голандських мігрантів....
Ні... євреїв не було... одні англосакси.... Був кандидатом Ел Гор... Але тоді його не впустило англосанксонське лобі.... Навіть був скандал..... Вважалося, що були масові фальсифікації в одному із ключових штатів, на користь другого терміну Буша.......
ПС... Як один знайомий американець давно казав, швидше чорношкірий стане президентом Америки, аніж єврей.... А потім трапився Обама))))))
І знаєш, Польща і Німеччина набагато комфортніші за Ізраїль..а головне без війни, арабського тероризму на вулицях...і звісно без Коломойшманів, Рабиновичів, Абрамовичів і інших Вальцмановичів, які перетворюють Україну у Руїну...
Скорее всего кладбища уничтожили во время нацисткой оккупации. А плиты решили использовать.
а так і відомостей немає.
отже совки до війни постарались.
В июне 1941 года я жил в студенческом общежитии по ул. Скарбкивской 10 во Львове.
29 июня приблизились войска Вермахта, в городе была паника и беспорядок. Оставались войска отдельного назначения НКВД. Знакомый, что жил напротив тюрьмы по ул. Лонцкого, рассказал, что в ночь с 28 июня слышал оттуда глухие выстрелы и сумасшедшие крики. Мы, 4 студента, отправились на разведку. Замурованную теперь и закрытые тогда тюремные врата взорвали вязкой гранат. Перед входом на двор увидели 8 мертвых мужчин и женщин, у стены - еще две женщины, еще живые, но окровавленные и безсознания. В дальнейшем выяснилось, что это были не заключённые, а наемные рабочие, которых уничтожили последними, как свидетелей кровавого преступления. Обе женщины скоро умерли. Убиты они все 10 были уколами штыков, кое-кто имел по несколько ран на груди и животах.
Со двора двери вели к большому помещению, с горой трупов аж до потолка. Нижние были еще теплыми. Возраст жертв - между 15 и 60 годами, но подавляющее большинство 20-35 лет. Лежали в разных позах, с открытыми глазами и с масками ужаса на лицах. Между ними немало женщин. На левой стене было распято трое мужчин, едва покрытых одеждой с плеч, с отрубленными половыми членами. Под ними на полу, в полусидящих склоненных позах - две монашенки, с этими органами во рту.
Выявленные нами жертвы энкаведистского садизма были убиты выстрелами в рот или в затылок. Но еще больше было заколотых штыками в живот. Одни - нагие или почти нагие, другие - в приличной уличной одежде. Один был в галстуке, наверное, только что арестован.
Из центрального помещения, затопленного лужами крови, вели два коридора. Я направился направо, в надежде отыскать живых.
Первая камера: на вбитом в стену крюке повешен на шнуре человек в военных штанах и сапогах. Его рост выше того крюка. На стене выцарапана надпись: "Да здравствует свободная Россия". Жертва - майор советской авиации.
До одной из следующих камер тяжело было подступиться. По ту сторону дверей - несколько тел, прислоненных лицами в щели дверей. Догорали остатки ядовитого газа - запах тухлых яиц.
В следующей камере - две очень молодые и даже после смерти красивые женщины, задушенные, со шнурами на шее. Рядом двое младенцев с разбитыми черепами. На дверном косяке - свежие пятна разлитого мозга.
Еще одно проявление зверства - отрубленные пальцы, снятая лентами кожа на спинах. Накручивали кожу на палку постепенно, изо дня в день. Заканчивали одну ленту - начинали вторую. Тщательным образом надрезали скальпелем, стерилизуя предыдущие места, чтобы истязаемый не умер преждевременно. Следственным НКВД были нужны признания "врагов народа" для легальной ликвидации, в угоду высшим органам.
Коридор бесконечно длинен, комнат так много. Попадаю в большое помещение, со столом посередине. На столе привязанный обнаженный мужчина с невероятно скорченным лицом. Тело покрыто стеклянным колпаком. На животе раны со странными дырами. Вдруг из дыр взлезают друг за другом несколько крыс. Это - один из многих видов пыток энкаведистов. Под колпак живому узнику запускали голодных крыс.
Все. Силы меня покинули. Кажется, потерял за этот час 12 лет жизни. В полусознании от ужаса, выбежал из тюрьмы. Никто из нас так и не натолкнулся на живых.
В разбитом магазине беру фотоаппарат и возвращаюсь фотографировать гору трупов, распятых священника и монашенку в главном помещении. К камерам уже невмоготу возвращаться.
Через неделю мои фотокарточки появились в "Краковских Вестях", и не все, некоторые были признаны нецензурными. Такие дикие преступления показывать не рискнули. Позже, в 1943 году, я закопал эти фотографии на огороде возле родного дома.
"В Івано-Франківську під час капітального ремонту вулиці Макогона виявили надмогильні плити з єврейських поховань. Їх у радянські часи використали просто як будматеріали.". https://kurs.if.ua/news/pid_chas_remontu_vulytsi_u_frankivsku_znayshly
СЛУГА НАРОДУ ІГОР ФРІС нехай розповістьЗЕбобікам з трибуни ВР
Умилило "Когда они высохнут, можно будет больше узнать информации". Типа кАРРЭспАНДЭнт-информатор напИисал что-то "от себя". ОживилЪ такскаааать скукчный рассказ. Типа "вот попью пива и Вам все-все расскажу". Убожество, а не статья. ИМХО канешн.
За других москалів для потреб міста цей цвинтар було знесено, зрівняно з землею, а для поховання померлих осіб жидівської національності було виділено місце на Янівському цвинтарі - окреме поле. (там де були поховані воїни УПА, попередньо знищивши надгробні стели.. Оскільки нащадків не було то надгробні стели москалі використали як будівельні матеріали, як жидівські стели так і воїнів УПА.
За других москалів для потреб міста цей цвинтар було знесено, зрівняно з землею, а для поховання померлих осіб жидівської національності було виділено місце на Янівському цвинтарі - окреме поле. (там де були поховані воїни УПА, попередньо знищивши надгробні стели.. Оскільки нащадків не було то надгробні стели москалі використали як будівельні матеріали, як жидівські стели так і воїнів УПА.