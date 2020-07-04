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На подвір'ї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит. ФОТОрепортаж

Співробітники пошуково-ексгумаційного центру "Доля" знайшли у дворі колишнього управління НКВС у Львові десятки надгробних єврейських плит.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

Могильними плитами був вимощений невеликий внутрішній двір колишньої в'язниці на Лонцького. Десятки "мацев" (надгробків) виявили після того, як за допомогою трактора був знятий верхній шар асфальту та землі.

На окремих плитах чітко читається ім'я та прізвище івритом і польською мовою, також видно дати смерті – 1910, 1938, 1939 роки. Коли вони висохнуть, можна буде більше дізнатися інформації.

Директор центру дослідження юдаїки у Львові Мейлах Шейхет впевнений, що "мацеви" привезли з Янівського цвинтаря, де ховали євреїв. Це кладовище почало діяти з 1855 року, а дати смерті на "мацевах" свідчать, що плити звідти.

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Після того, як знімуть всі надгробні плити, почнуться розкопки, щоб перевірити версію про масові поховання в цьому дворі.

Національний музей "Тюрма на Лонцького" розташований у частині приміщення колишньої в’язниці. Тут за ґратами сиділи політичні в’язні за польської, австрійської, радянської та німецької влад. Від вересня 1939-го до кінця червня 1941 року в будівлі розміщувалось управління НКВС і відбувались масові вбивства ув’язнених. Із 1941 р. до 1944 р. це приміщення використовувало гестапо як слідчу в’язницю. А з 1944 року тут розташовувався НКВС, потім були КДБ і МВС.

На подвірї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит 01
На подвірї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит 02
На подвірї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит 03
На подвірї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит 04
На подвірї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит 05

Автор: 

євреї (124) історія (1071) Львів (3075)


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Топ коментарі
+49
Шо на это скажет депутат Рабинович? Русские братаны на века?
Или спросит у кремлевского Вовы?
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04.07.2020 00:18
+17
В тридцатых годах? Учебник истории скурили?
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04.07.2020 03:17
+15
Камуняки нічим не кращі за нацистів. Ті мостили таким плитами дорогу в Кам"янці.
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04.07.2020 00:22
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Американці не дурні... за всю історію США небуло жодного президента-єврея!!

Как не было? А Абрам Линкольн, а Исаак Давид Эйзенхауэр, а Элеонора Рузвельт
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04.07.2020 01:17 Відповісти
Авраам Лінкольн належав до одніє із закритих баптистських комун (типу амішей)... де було прийнято давати старозавітні імена... на кшталт Ісак, Авраам... але він не був євреєм за національністю...
Єйзенхауер - із пенсильванських німців.... співзвучне з Аденауер!!! Рузвельт - нащадок голандських мігрантів....
Ні... євреїв не було... одні англосакси.... Був кандидатом Ел Гор... Але тоді його не впустило англосанксонське лобі.... Навіть був скандал..... Вважалося, що були масові фальсифікації в одному із ключових штатів, на користь другого терміну Буша.......

ПС... Як один знайомий американець давно казав, швидше чорношкірий стане президентом Америки, аніж єврей.... А потім трапився Обама))))))
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04.07.2020 01:54 Відповісти
Вони й христіянство породили.. Різдво коли святкував востаннє?
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04.07.2020 07:59 Відповісти
Ніякого християнства ашкеназі не породили... Бо ашкеназі навіть неналежать до групи семітських народів.... Це тюрки, нащадки хазар, які тільки прийняли іудаїзм, але не є нащадками з колін ізраєлевих, як Біблія пише... Навіть в самому Ізраїлі сепарують ашкеназів від решти...
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04.07.2020 09:02 Відповісти
В Україні народ обере кого завгодно за дурну обіцянку. В Ізраелю дві третини парламенту євреї і ти знаеєшь живеться тут набагато краще ніж в Україні. Вальцман вигадка кремля і кожен хлоп на неї повівся. І поки у хлопів буде право голосу нічого в Україні не буде.
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04.07.2020 11:07 Відповісти
Ну да, ну да...70% років Ізраїлю і 70 років війни з арабами....
І знаєш, Польща і Німеччина набагато комфортніші за Ізраїль..а головне без війни, арабського тероризму на вулицях...і звісно без Коломойшманів, Рабиновичів, Абрамовичів і інших Вальцмановичів, які перетворюють Україну у Руїну...
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04.07.2020 13:36 Відповісти
Вся современная цивилизация стоит на плитах древних. По крайней мере русня. Например, такими надгробными плитами вымощены дорожки многих православных монастырей и церквей Залесья. Историки вообще не в курсе что это. Видимо до реформы Никона у москалей была другая вера, воспоминания о которой уничтожались Романовыми. Может т.н. козлиный "вилочковый крест" и закрепил за кацапами их прозвище?
Во дворе бывшего здания НКВД во Львове нашли десятки еврейских могильных плит - Цензор.НЕТ 2645
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04.07.2020 00:50 Відповісти
А у них и была другая вера - Несторианство, одно из еретических учений.
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04.07.2020 01:06 Відповісти
Может быть и она. Может быть и вообще одна из ветвей мусульманства, о чём свидетельствует идентичность слов и понятий терем-гарем, например. Возможно мусульманство и христианство тогда мало отличались, собственно и сейчас они отличаются не сильно, если не заморачиваться на деталях.
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04.07.2020 01:11 Відповісти
свого часу на сході несторіанство було найбільшою християнською релігією - старша дружина внука Чингіс-хана була несторіанкою. Саме завдяки їй відбувся Жовтий Хрестовий похід - монголи визволили Єрусалим від арабів і передали його несторіанцям. Швидше за все через монголів та князьків, яким вони давали ярлики, несторіанство поширилося і серед фіно-угрів
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04.07.2020 11:11 Відповісти
Но как видим, деньги не пахнут. Израиль продолжает продавать кацапам беспилотники и другое оборудование с помощью которого кацапы убивают украинцев, сбросивших комуняк
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04.07.2020 01:01 Відповісти
С приходом вермахта во Львове вспыхнули погромы в отношении еврейского населения, которое подверглось обвинениям в сотрудничестве с советской государственной карательной системой и соучастии в её преступлениях.

Скорее всего кладбища уничтожили во время нацисткой оккупации. А плиты решили использовать.
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04.07.2020 01:16 Відповісти
тоді про це би голосно говрили.
а так і відомостей немає.
отже совки до війни постарались.
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04.07.2020 08:57 Відповісти
Это не могло быть до войны. Потому что там надгробные плиты 1939-го года.
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04.07.2020 09:35 Відповісти
Воспоминания Ивана Киндрата

В июне 1941 года я жил в студенческом общежитии по ул. Скарбкивской 10 во Львове.

29 июня приблизились войска Вермахта, в городе была паника и беспорядок. Оставались войска отдельного назначения НКВД. Знакомый, что жил напротив тюрьмы по ул. Лонцкого, рассказал, что в ночь с 28 июня слышал оттуда глухие выстрелы и сумасшедшие крики. Мы, 4 студента, отправились на разведку. Замурованную теперь и закрытые тогда тюремные врата взорвали вязкой гранат. Перед входом на двор увидели 8 мертвых мужчин и женщин, у стены - еще две женщины, еще живые, но окровавленные и безсознания. В дальнейшем выяснилось, что это были не заключённые, а наемные рабочие, которых уничтожили последними, как свидетелей кровавого преступления. Обе женщины скоро умерли. Убиты они все 10 были уколами штыков, кое-кто имел по несколько ран на груди и животах.

Со двора двери вели к большому помещению, с горой трупов аж до потолка. Нижние были еще теплыми. Возраст жертв - между 15 и 60 годами, но подавляющее большинство 20-35 лет. Лежали в разных позах, с открытыми глазами и с масками ужаса на лицах. Между ними немало женщин. На левой стене было распято трое мужчин, едва покрытых одеждой с плеч, с отрубленными половыми членами. Под ними на полу, в полусидящих склоненных позах - две монашенки, с этими органами во рту.

Выявленные нами жертвы энкаведистского садизма были убиты выстрелами в рот или в затылок. Но еще больше было заколотых штыками в живот. Одни - нагие или почти нагие, другие - в приличной уличной одежде. Один был в галстуке, наверное, только что арестован.

Из центрального помещения, затопленного лужами крови, вели два коридора. Я направился направо, в надежде отыскать живых.

Первая камера: на вбитом в стену крюке повешен на шнуре человек в военных штанах и сапогах. Его рост выше того крюка. На стене выцарапана надпись: "Да здравствует свободная Россия". Жертва - майор советской авиации.

До одной из следующих камер тяжело было подступиться. По ту сторону дверей - несколько тел, прислоненных лицами в щели дверей. Догорали остатки ядовитого газа - запах тухлых яиц.

В следующей камере - две очень молодые и даже после смерти красивые женщины, задушенные, со шнурами на шее. Рядом двое младенцев с разбитыми черепами. На дверном косяке - свежие пятна разлитого мозга.

Еще одно проявление зверства - отрубленные пальцы, снятая лентами кожа на спинах. Накручивали кожу на палку постепенно, изо дня в день. Заканчивали одну ленту - начинали вторую. Тщательным образом надрезали скальпелем, стерилизуя предыдущие места, чтобы истязаемый не умер преждевременно. Следственным НКВД были нужны признания "врагов народа" для легальной ликвидации, в угоду высшим органам.

Коридор бесконечно длинен, комнат так много. Попадаю в большое помещение, со столом посередине. На столе привязанный обнаженный мужчина с невероятно скорченным лицом. Тело покрыто стеклянным колпаком. На животе раны со странными дырами. Вдруг из дыр взлезают друг за другом несколько крыс. Это - один из многих видов пыток энкаведистов. Под колпак живому узнику запускали голодных крыс.

Все. Силы меня покинули. Кажется, потерял за этот час 12 лет жизни. В полусознании от ужаса, выбежал из тюрьмы. Никто из нас так и не натолкнулся на живых.

В разбитом магазине беру фотоаппарат и возвращаюсь фотографировать гору трупов, распятых священника и монашенку в главном помещении. К камерам уже невмоготу возвращаться.

Через неделю мои фотокарточки появились в "Краковских Вестях", и не все, некоторые были признаны нецензурными. Такие дикие преступления показывать не рискнули. Позже, в 1943 году, я закопал эти фотографии на огороде возле родного дома.
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04.07.2020 10:39 Відповісти
Колись я це вже читала, але й тепер емоції ті ж самі. Не бачите подібного на окупованих територіях? Тільки що не так масово, але садисти такі ж самі. Доки українці не усвідомлять, що лаптєстан був, є й буде завжди нам ворогом з населенням-виродками, Україна не стане по-справжньому успішною країною.
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04.07.2020 12:23 Відповісти
Не знаю як у Львові, а в Ів.-Фр. єврейське кладовище (р-н ктру "Космос") перебуло Австрію, Польщу, німців. Тільки от братья інтернаціоналісти СССР в 60р. пустили цвинтар на буд.матеріали
"В Івано-Франківську під час капітального ремонту вулиці Макогона виявили надмогильні плити з єврейських поховань. Їх у радянські часи використали просто як будматеріали.". https://kurs.if.ua/news/pid_chas_remontu_vulytsi_u_frankivsku_znayshly

СЛУГА НАРОДУ ІГОР ФРІС нехай розповістьЗЕбобікам з трибуни ВР
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04.07.2020 09:09 Відповісти
даты смерти - 1910, 1938, 1939 год! Значит это поляки Пилсудского обижали бедных евреев! При чем ту НКВД?
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04.07.2020 01:09 Відповісти
Во дворе бывшего здания НКВД во Львове нашли десятки еврейских могильных плит - Цензор.НЕТ 8771"
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04.07.2020 02:12 Відповісти
Русскохромосомним не можна книжки випускать без Сталіна і Леніна? і щото за брехня про Махно? Чого про свого любімого Сталіна не прибрехали? все рівно ж без джерела. Щось мені ні разу не попадались підручники з німецької мови з Гітлером.
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04.07.2020 02:14 Відповісти
Для всіх совкодрочерів,які невірять що комунякі використовували надгробні плити ,в 1991 році в місті Коломия знесли пам'ятпик членіну так там тоже постамент був окладений плитами з єврейського кладовища
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04.07.2020 08:43 Відповісти
Побачимо чи кнесет щось предявить #уйлу, а то вони хотять закон про антисемітизм, проти ОУН і УПА.
Во дворе бывшего здания НКВД во Львове нашли десятки еврейских могильных плит - Цензор.НЕТ 8799
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04.07.2020 08:51 Відповісти
Был один объект, на краю земли, так там эти полоумные, тоже брали плиты на всякие дела, дорожки скамейки итд, плиты правда были с японского кладбища. За время существования объекта, с 60х, он горел 6 раз, под разными предлогами и в разных местах, после развала совка, центральное здание, при не выясненных обстоятельствах приблизило весну того года на 4 часа. Ныне место пустует.
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04.07.2020 09:46 Відповісти
Наверное это были надгробные плиты на могилах "буржуев и капиталистов"...иначе не понятно ПОЧЕМУ служащие ЧКНКВДКГБ и коммунисты,в которые основном были евреями(!!!) -вдруг забыли о своих предках!!!
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04.07.2020 10:13 Відповісти
Новость, конечно, крутая кагбЭ. Типа исключение обалденное. В этой связи вспомнилось мое посещение Феодосийской церкви в 2007 году. Так вот там дворик (скорее тротуар) перед входом в т.н. "Храм святого великомученика ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА" тоже был выложен плитами с еврейского кладбища. Правда напополам с татарскими. Сия халабуда стояла в овражке возле крепости. При этом к заборчику были прислонены аналогичные плиты. Наверное, приготовленные для ремонта дорожек каких-то. Прикладую фотку и там прислоненные тоже можно рассмотреть.
Умилило "Когда они высохнут, можно будет больше узнать информации". Типа кАРРЭспАНДЭнт-информатор напИисал что-то "от себя". ОживилЪ такскаааать скукчный рассказ. Типа "вот попью пива и Вам все-все расскажу". Убожество, а не статья. ИМХО канешн.

На подвір'ї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит - Цензор.НЕТ 8242
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04.07.2020 10:27 Відповісти
Йолоп, я тебе вітаю зі званням "долбойоба".
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04.07.2020 21:00 Відповісти
Там де проходили "братушки-московити" там смерть, кров, горе, слози і брехня. Скільки вони закатували і вбили? І мерва тишина, їм все видніється тільки ворог Бандера, який не вбив ні одного москаля. Тварини і все!
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04.07.2020 10:56 Відповісти
Я прочитав багато мемуарів по цій темі,до речі рекомендую "Шоа у Львові","Дівчинка в зеленому светрі","Спогади раввина Давида Кахане",і однозначно скажу що за перших совітів єврейських цвинтарів не руйнували...Та й кому було руйнувати,коли майже вся компартійна і енкаведистська верхівка совітів була єврейської національності...Власне це і викликало єврейські погроми після приходу німців...Тоді ж було зруйновані майже всі синагоги,в тому числі і найдревніша на Україні "Золота Роза"...Зруйновано два єврейські цвинтари - за єврейським шпиталем на місці теперішнього Краківського ринку (там і тепер гори тих могильних плит) і Янівське (там вже за других совітів знову ховали суто євреїв)..Плитами мостили дороги,їх і тепер повно десь під бруківкою,а деякі можна побачити як пороги до під"їздів як ото в провулку за будинком профспілок...Не забуваймо,що Львів був єврейським містом,і якщо євреїв у Львові до війни було сорок відсотків (50-ть - поляків,7 - українців),то вже єврейська доля в бізнесі,в будівництві була абсолютною...
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04.07.2020 13:04 Відповісти
Не *****, де на Краківському "гори" жидівських нагробків??
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04.07.2020 21:03 Відповісти
"Жидівський цвинтар", що розташований на вул.Клепарівській древніший ніж той що тепер зветься Янівський.
За других москалів для потреб міста цей цвинтар було знесено, зрівняно з землею, а для поховання померлих осіб жидівської національності було виділено місце на Янівському цвинтарі - окреме поле. (там де були поховані воїни УПА, попередньо знищивши надгробні стели.. Оскільки нащадків не було то надгробні стели москалі використали як будівельні матеріали, як жидівські стели так і воїнів УПА.
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04.07.2020 16:48 Відповісти
Дивно, що ваш комент не стерли.
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05.07.2020 05:28 Відповісти
"Жидівський цвинтар", що розташований на вул.Клепарівській древніший ніж той що тепер зветься Янівський.
За других москалів для потреб міста цей цвинтар було знесено, зрівняно з землею, а для поховання померлих осіб жидівської національності було виділено місце на Янівському цвинтарі - окреме поле. (там де були поховані воїни УПА, попередньо знищивши надгробні стели.. Оскільки нащадків не було то надгробні стели москалі використали як будівельні матеріали, як жидівські стели так і воїнів УПА.
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04.07.2020 16:50 Відповісти
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