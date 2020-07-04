На подвір'ї колишньої будівлі НКВС у Львові знайшли десятки єврейських могильних плит. ФОТОрепортаж

Співробітники пошуково-ексгумаційного центру "Доля" знайшли у дворі колишнього управління НКВС у Львові десятки надгробних єврейських плит.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

Могильними плитами був вимощений невеликий внутрішній двір колишньої в'язниці на Лонцького. Десятки "мацев" (надгробків) виявили після того, як за допомогою трактора був знятий верхній шар асфальту та землі.

На окремих плитах чітко читається ім'я та прізвище івритом і польською мовою, також видно дати смерті – 1910, 1938, 1939 роки. Коли вони висохнуть, можна буде більше дізнатися інформації.

Директор центру дослідження юдаїки у Львові Мейлах Шейхет впевнений, що "мацеви" привезли з Янівського цвинтаря, де ховали євреїв. Це кладовище почало діяти з 1855 року, а дати смерті на "мацевах" свідчать, що плити звідти.

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Після того, як знімуть всі надгробні плити, почнуться розкопки, щоб перевірити версію про масові поховання в цьому дворі.

Національний музей "Тюрма на Лонцького" розташований у частині приміщення колишньої в’язниці. Тут за ґратами сиділи політичні в’язні за польської, австрійської, радянської та німецької влад. Від вересня 1939-го до кінця червня 1941 року в будівлі розміщувалось управління НКВС і відбувались масові вбивства ув’язнених. Із 1941 р. до 1944 р. це приміщення використовувало гестапо як слідчу в’язницю. А з 1944 року тут розташовувався НКВС, потім були КДБ і МВС.









