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Новини Фото Російські терористи збили Боїнг
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Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився. ФОТОрепортаж

У Нідерландах навпроти судового комплексу "Схіпхол" за пів години до початку десятого судового засідання у справі МН17 російська пропаганда показувала фільм про трагедію "МН17 - непочуті свідки".

Навпроти центрального входу до будівлі судового комплексу встановили телевізор і колонки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Однак родичі загиблих "сеанс" проігнорували. Крім організаторів акції, на показ ніхто не вийшов.

Акцію влаштувала організація "Глобальні права мирних людей", яка минулого року організовувала показ іншого "кіно" про МН17 у Гаазі.

Зазначається, що автори фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи, стверджуючи, що у офіційного слідства недостатньо доказів причетності Росії. Свої "факти" і критику вони викладають у подібних "фільмах".

Читайте також: Захист росіянина Пулатова, підозрюваного в організації теракту, отримав право оглянути уламки літака рейсу MH17

Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився 01
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився 02
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився 03
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився 04
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився 05

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Суд у справі MH17: Осколки в лайнері і тілах - від нової російської ракети для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

Читайте також: Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Автор: 

Нідерланди (1569) росія (65346) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+66
Интересно а в этом фильме была бы версия - "они уже все мертвые летели"?
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04.07.2020 12:16
+51
Зря смеётесь над убогими...В конце 2015 года я такую заметку в одном из интернет изданий кацапской ********* читал...жаль на тот момент не удосужился отскринить тему.Дословно естественно не передам,но суть была такова,якобы западные(читай американские) спецслужбы загрузили в самолёт малазийских мигрантов к которым были применены депортация и запрет на въезд в Нидерланды,после чего пассажиров усыпили сильнодействующим газом а самолёт специально вели в режиме беспилотника над Украинским донбасом,где в полете были произведены взрывы управляемых зарядов взрывчатки для дискредитации РФии.
Так что помните...в психбольнице закрытого типа Дедывоевания и Сколенвставвния день открытых дверей ещё не закончился...
Я не сторонник и не поклонник Гитлера,скорее категорический противник,но иногда высказывания Адольфа Алоизевича по отношению к русским свиньям наводят на определенные размышления,а может он всё таки был прав?
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04.07.2020 12:51
+49
електорат ОПЗЖ і Шарія, точно.
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04.07.2020 12:16
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04.07.2020 12:13 Відповісти
обратитесь -
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04.07.2020 12:20 Відповісти
на фото-тетя с широкой сракой--точно россиянка
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04.07.2020 15:37 Відповісти
Поверьте, не все так однозначно...
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04.07.2020 23:30 Відповісти
испанский диспетчер и биндеровский бамбардировщик в главных ролях
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04.07.2020 12:14 Відповісти
Интересно а в этом фильме была бы версия - "они уже все мертвые летели"?
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04.07.2020 12:16 Відповісти
и запах какой то не свежий в кабине пилота
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04.07.2020 12:31 Відповісти
Зря смеётесь над убогими...В конце 2015 года я такую заметку в одном из интернет изданий кацапской ********* читал...жаль на тот момент не удосужился отскринить тему.Дословно естественно не передам,но суть была такова,якобы западные(читай американские) спецслужбы загрузили в самолёт малазийских мигрантов к которым были применены депортация и запрет на въезд в Нидерланды,после чего пассажиров усыпили сильнодействующим газом а самолёт специально вели в режиме беспилотника над Украинским донбасом,где в полете были произведены взрывы управляемых зарядов взрывчатки для дискредитации РФии.
Так что помните...в психбольнице закрытого типа Дедывоевания и Сколенвставвния день открытых дверей ещё не закончился...
Я не сторонник и не поклонник Гитлера,скорее категорический противник,но иногда высказывания Адольфа Алоизевича по отношению к русским свиньям наводят на определенные размышления,а может он всё таки был прав?
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04.07.2020 12:51 Відповісти
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04.07.2020 12:55 Відповісти
Шо значит "может"? Он был точно прав! Хайль!
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04.07.2020 13:03 Відповісти
АлександрАлександр, а может все же нужно было чтобы Гитлер таки войну выиграл и загнал этих доисторических дикарей в Сибирские кедровые джунгли, то и человчество спало бы сейчас спокойнее?
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04.07.2020 13:37 Відповісти
Загнал бы адольф алоизовович не только русских, но и украинцев и белорусов, ибо не видел между ними большой разницы (я не есть эксперт по работам и планам бесноватого фюрера, пусть меня поправят); про судьбу евреев при таком "раскладе" я не говорю, она очевидна. Наверное, поэтому он и не победил - очень многие не хотели его победы.
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05.07.2020 11:00 Відповісти
Над убогими смеешся))) Как ты оцениваешь свой уровень умственнго развития? Да и статьи такие писали поляки. Там и взрывчатка с рассасывающимися осколками и пулями, и полная кабина спящих, спорящих и пьющих людей....
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04.07.2020 23:11 Відповісти
Точно, а еще была кацаповерсия что загрузили в самолет невостребованные трупы из мрогов, одели их всех в черную одежду от бренда Гуччи (!) и пустили на Донецк
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05.07.2020 11:34 Відповісти
ні.. це інший фільм...Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 898
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04.07.2020 14:33 Відповісти
Ні, неправильне фото. Візитки Яроша не вистачає.
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05.07.2020 11:02 Відповісти
Той диспетчер, що через півроку у Твіттері перетворився на бабу-сєпарку? Що з нього взять? Гейропа! Взяв і стать змінив...
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04.07.2020 12:31 Відповісти
зайчик-безяйчик))
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04.07.2020 12:57 Відповісти
К сожалению некоторые жители Украины, смотрели бы с удовольствием.
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04.07.2020 12:14 Відповісти
електорат ОПЗЖ і Шарія, точно.
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04.07.2020 12:16 Відповісти
І "кріворожія"
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04.07.2020 12:42 Відповісти
по приколу
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04.07.2020 12:18 Відповісти
та ці їхні «приколи», боком вилазять Україні...
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04.07.2020 12:59 Відповісти
Іпанутим кацам нема спокою. Вони вже самі вірять у свою брехню. Патологія.
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04.07.2020 12:15 Відповісти
недаром путин восхищался Гебельсом
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04.07.2020 12:18 Відповісти
Кацапи все ЗНАЮТЬ.
Це ж народ з менталітетом злодія, і у таких випадках він йде типа : «в нєсознанку».
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04.07.2020 12:18 Відповісти
где это кино можна посмотреть , интересно что лапти там состряпали ?
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04.07.2020 12:17 Відповісти
по приколу?
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04.07.2020 12:19 Відповісти
ага
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04.07.2020 12:23 Відповісти
Короче, на тобі тізєр:
«Порох, у прєступном сговорє з Пастором, подкупілі Діспєтчєра Карлоса, чтоп он навєл ракєтоплан летчіка Волошина на Боинг.»
Дальшє сам знаєш.
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04.07.2020 12:28 Відповісти
ЛайноНьюз ніхто не хоче дивитись. Бяда.
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04.07.2020 12:19 Відповісти
https://uapress.info/ru/news/show/30620 Путин публично восхищается нацистом Гебельсом
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04.07.2020 12:21 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2014/7/9/106277/ Путин: Геббельс был талантливым человеком, он добивался своего
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04.07.2020 12:22 Відповісти
То не та тетка из Луганска там ходит -поверте всё не так однозначно
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04.07.2020 12:30 Відповісти
Приємно коли парашу міжнародне право хреначать мордою аб стол. Москаликі це поважають!
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04.07.2020 12:33 Відповісти
а такие кадры там были??????
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 3379Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 9268Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 9989Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 6262Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 4964

....
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04.07.2020 12:34 Відповісти
бк

Адвокат родичів у справі MH17: Можновладців РФ не судитимуть



"Очевидно, що є більш високопоставлені представники російської влади, військові й цивільні, які мусили мати до цього стосунок. Їх не судитимуть. Усі питання про відповідальність Російської Федерації за дії, які чинили її військові та політичні актори, не розглядатимуться в цьому суді. Це не процес, в якому сім'ї загиблих виступають проти Росії, це процес сімей проти цих чотирьох. Але потрібно ще й довести, що це були дії, скоєні за допомогою влади російської держави. Гадаю, всі родини хочуть, щоб це відбулося, але це попереду, поки що процес не про це.
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04.07.2020 12:42 Відповісти
даже грузовик арендовали за 30 евро ....ммм что то ************ становиться немного жаль .... да нет конечно , вру))) желаю им так же подохнуть от рук ***** .... смерть свинособак - это только плюсовой рейтинг для *****.
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04.07.2020 12:42 Відповісти
Попередили б заранше, то наш Єрмак, Сівохо і найсвітліший приїхалиб дивитися. То якраз те, про що вони мріють.
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04.07.2020 12:51 Відповісти
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 1853
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04.07.2020 12:53 Відповісти
Особенно зачетно смотрится характерный русский разрез глаз!!!
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04.07.2020 22:33 Відповісти
гебешна кремлівська мафія загралась по всьому світу...якщо світ не здолає цю кремлівську хунту хоча б на своїй території...то може й світу більше не буде...вони тільки все плюндрують.
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04.07.2020 13:05 Відповісти
Жалюгідні відмазки набутилочних холопів *****😂😂😂
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04.07.2020 13:15 Відповісти
у глистів своя скрєпно-анальна правда...
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04.07.2020 13:24 Відповісти
Русская свинья -она такая: ее гонят в дверь она лезет в окно. Подлый народишко эти моксели, такие понятия, как совесть, стыд и честь у них полностью атрофированы.
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04.07.2020 13:30 Відповісти
Как это кацапы не устроили альтернативный суд у себя по МН17 с сознавшимися карателями, украинским летчиком,который сбил самолёт так далее со вмякими испанскими диспетчерами.
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04.07.2020 13:36 Відповісти
Лидер антиевропейской и антииммигрантской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде, организовавший в Нидерландах https://www.dsnews.ua/world/kto-zakazal-ukrainu-gollandskim-satirikam--03102015175400 референдум против Ассоциации ЕС с Украиной, тесно сотрудничал с россиянином Владимиром Корниловым. Корнилов же, как учит нас Википедия - украинский, российский и донецкий политолог, историк, журналист и общественный деятель, возглавлявший украинский филиал Института стран СНГ в Киеве и Центра евразийских исследований в Гааге (Нидерланды). При этом сам Корнилов отрицает наличие связей с Кремлем.
Боде вел с Корниловым активную электронную переписку и прямо, без обиняков, просил у него денег на свои проекты, обещая взамен содействовать в решении различных, важных для Корнилова, проблем. В частности, он обещал поспособствовать отказу Украине во включении в программу Ассоциации с ЕС, а также выходу Нидерландов из НАТО. При этом, деньги от Корнилова получали как сам Боде, так и партийный казначей Хенк Оттен, исключенный из FvD в прошлом году из-за обвинений в мошенничестве. История его исключения длинна, и изобилует поворотами, но, если коротко - он не договорился с Боде о том, как надо разделить полученные деньги, а партийный вес у Боде оказался больше.
Все это прямо следует из переписки в WhatsApp между Боде и Корниловым, а также Боде и Оттеном, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/baudet-verwijst-in-apps-naar-russische-betalingen полученной расследовательской телепрограммой "Zembla" .
Мораль: не болтайте лишнего в WhatsApp.
Сам Боде в https://forumvoordemocratie.nl/actueel/reactie-fvd-op-valse-beschuldigingen-zembla заявлении , опубликованном перед выходом в эфир посвященного ему выпуска "Zembla", утверждал, что его общение с Корниловым носило "игривый характер". Но тут Боде поджидал неприятный сюрприз: он не знал, что в распоряжении "Zembla" есть ещё и его переписка с партийным казначеем.
При этом, партия Боде показала отличные результаты на местных выборах 2019 года, где заняла первое место, получив 86 мандатов из 570 и оттеснив на второе место "Народную партию за свободу и демократию" (VVD) премьера Марка Рютте, а также на выборах в Сенат, в том же году, где ей досталось десять мандатов из 75 (у VVD - 12). Это означает очень существенный прирост популярности FvD, наступивший с момента выборов 2017 года в нижнюю палату парламента, где она получила только два мандата из 150 (VVD - 32).
По сути же, "Zembla" не сообщила ничего особо нового, кроме факта прямого финансирования Боде и его партии Кремлем, впрочем, взломанная переписка WhatsApp с юридической точки зрения - никакое не доказательство. О пророссийской позиции Боде было известно с момента создания им "под референдум" его FvD. Боде выступает за отмену санкций ЕС, наложенных на Россию после оккупации Крыма в 2014 году, и за "нормализацию отношений" с Москвой, а также заявляет о непричастности России к уничтожению Боинга рейса MH17 в 2014 году.https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000
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05.07.2020 09:10 Відповісти
Фотографии когда сделаны? Вчера и сегодня в Гааге такой солнечной погоды не было.
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04.07.2020 13:43 Відповісти
Незачет, кацапчик. Судебный комплекс "Схипхол" находится возле Амстердама. Тщательнее надо.
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04.07.2020 14:26 Відповісти
Москалька тупість вже навіть не дивує.
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04.07.2020 17:36 Відповісти
Торезу вернули своё изначальное название - ЧИСТЯКОВО.
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04.07.2020 14:20 Відповісти
козломордый,водки нет,иди найух
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04.07.2020 14:26 Відповісти
русский, твоей стране-помойке давно вернули ее первоначальное название - страна-помойка.
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04.07.2020 17:01 Відповісти
Диниряне послали французського коммі? Бандерівці мають бути проти? хоча Грязново більше пасує.
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04.07.2020 17:36 Відповісти
Москве уже не кто не верит! Но убогие все таки еще пытаются как-то выкрутиться. Не поможет, пора сушить сухари.
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04.07.2020 15:06 Відповісти
Вони ще гарно вміють підкупати свідків і фінансувати лобістів і нацистські партії.
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28.08.2020 13:12 Відповісти
Правда всеодно переможе,хоч би як там не бісились кацапські ублюдки!
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04.07.2020 15:11 Відповісти
Вот шо значит Европа! Даже обыкновенные коровы в белых плащах ходють и мэстным обывателям "правдивые" хвильмы показують.
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04.07.2020 15:52 Відповісти
Шо то они место не правильное выбрали. Ту порнографию, что наснимали кремлевские журнашлюхи, разве что в квартале красных фонарей крутить можно.
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04.07.2020 16:43 Відповісти
Easy 2 Rent
Тремя словами с иллюстрацией
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04.07.2020 17:34 Відповісти
удивительно шо не зомбокамаз с телевизором пригнали как в Крыму.
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04.07.2020 18:45 Відповісти
Во ведь мрази! Это антилюди! Антихристы прОклятые!
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04.07.2020 18:52 Відповісти
От жеш позорники паганые...
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04.07.2020 19:27 Відповісти
Ну,господа панове, кто по такой жаре съел позавчерашний оливье?
Радикальное средство, действует со второй минуты!
https://www.gazeta.ru/army/2019/07/25/12532699.shtml
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04.07.2020 20:00 Відповісти
Друзья! Пора быстрее призвать Путина в Гаагу к ответу. Судить его и расстрелять как собаку.
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04.07.2020 20:34 Відповісти
Черлидерша зад знатный отъела на мордоровских бабуреках...
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05.07.2020 08:00 Відповісти
какое убожество. Хреново консервы отрабатывают деньги кремляди)
лишь бы для галочки.))
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05.07.2020 09:00 Відповісти
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 844
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05.07.2020 09:01 Відповісти
ОЖИДАНИИ БОДЕ. КАК КРЕМЛЬ НИДЕРЛАНДСКОГО ПОЛИТИКА НАНЯЛ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E
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https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Политический обозреватель

Суббота, 18 Апреля 2020
Если некто говорит и действует в интересах Кремля, тесно общаясь с его агентурой, он, вероятно, кремлевский лоббист. Даже если этому нет прямых доказательств...

https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000

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05.07.2020 09:06 Відповісти
ЛЮДИ ЧОМУ ВИ ДИВУЄТЕСЬ - В МОСКОВІЇ БРЕХНЯ ЦЕ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І ВОНИ ПИШАЮТЬСЯ СВОЇМ ВМІННЯМ БРЕХАТИ І ОБМАНЮВАТИ, ТОМУ МАЦКОВЯ ЖИВА ДОСІ
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28.08.2020 13:09 Відповісти
 
 