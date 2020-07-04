Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився. ФОТОрепортаж
У Нідерландах навпроти судового комплексу "Схіпхол" за пів години до початку десятого судового засідання у справі МН17 російська пропаганда показувала фільм про трагедію "МН17 - непочуті свідки".
Навпроти центрального входу до будівлі судового комплексу встановили телевізор і колонки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Однак родичі загиблих "сеанс" проігнорували. Крім організаторів акції, на показ ніхто не вийшов.
Акцію влаштувала організація "Глобальні права мирних людей", яка минулого року організовувала показ іншого "кіно" про МН17 у Гаазі.
Зазначається, що автори фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи, стверджуючи, що у офіційного слідства недостатньо доказів причетності Росії. Свої "факти" і критику вони викладають у подібних "фільмах".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.
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Я не сторонник и не поклонник Гитлера,скорее категорический противник,но иногда высказывания Адольфа Алоизевича по отношению к русским свиньям наводят на определенные размышления,а может он всё таки был прав?
Це ж народ з менталітетом злодія, і у таких випадках він йде типа : «в нєсознанку».
«Порох, у прєступном сговорє з Пастором, подкупілі Діспєтчєра Карлоса, чтоп он навєл ракєтоплан летчіка Волошина на Боинг.»
Дальшє сам знаєш.
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Адвокат родичів у справі MH17: Можновладців РФ не судитимуть
"Очевидно, що є більш високопоставлені представники російської влади, військові й цивільні, які мусили мати до цього стосунок. Їх не судитимуть. Усі питання про відповідальність Російської Федерації за дії, які чинили її військові та політичні актори, не розглядатимуться в цьому суді. Це не процес, в якому сім'ї загиблих виступають проти Росії, це процес сімей проти цих чотирьох. Але потрібно ще й довести, що це були дії, скоєні за допомогою влади російської держави. Гадаю, всі родини хочуть, щоб це відбулося, але це попереду, поки що процес не про це.
Боде вел с Корниловым активную электронную переписку и прямо, без обиняков, просил у него денег на свои проекты, обещая взамен содействовать в решении различных, важных для Корнилова, проблем. В частности, он обещал поспособствовать отказу Украине во включении в программу Ассоциации с ЕС, а также выходу Нидерландов из НАТО. При этом, деньги от Корнилова получали как сам Боде, так и партийный казначей Хенк Оттен, исключенный из FvD в прошлом году из-за обвинений в мошенничестве. История его исключения длинна, и изобилует поворотами, но, если коротко - он не договорился с Боде о том, как надо разделить полученные деньги, а партийный вес у Боде оказался больше.
Все это прямо следует из переписки в WhatsApp между Боде и Корниловым, а также Боде и Оттеном, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/baudet-verwijst-in-apps-naar-russische-betalingen полученной расследовательской телепрограммой "Zembla" .
Мораль: не болтайте лишнего в WhatsApp.
Сам Боде в https://forumvoordemocratie.nl/actueel/reactie-fvd-op-valse-beschuldigingen-zembla заявлении , опубликованном перед выходом в эфир посвященного ему выпуска "Zembla", утверждал, что его общение с Корниловым носило "игривый характер". Но тут Боде поджидал неприятный сюрприз: он не знал, что в распоряжении "Zembla" есть ещё и его переписка с партийным казначеем.
При этом, партия Боде показала отличные результаты на местных выборах 2019 года, где заняла первое место, получив 86 мандатов из 570 и оттеснив на второе место "Народную партию за свободу и демократию" (VVD) премьера Марка Рютте, а также на выборах в Сенат, в том же году, где ей досталось десять мандатов из 75 (у VVD - 12). Это означает очень существенный прирост популярности FvD, наступивший с момента выборов 2017 года в нижнюю палату парламента, где она получила только два мандата из 150 (VVD - 32).
По сути же, "Zembla" не сообщила ничего особо нового, кроме факта прямого финансирования Боде и его партии Кремлем, впрочем, взломанная переписка WhatsApp с юридической точки зрения - никакое не доказательство. О пророссийской позиции Боде было известно с момента создания им "под референдум" его FvD. Боде выступает за отмену санкций ЕС, наложенных на Россию после оккупации Крыма в 2014 году, и за "нормализацию отношений" с Москвой, а также заявляет о непричастности России к уничтожению Боинга рейса MH17 в 2014 году.https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000
Тремя словами с иллюстрацией
Радикальное средство, действует со второй минуты!
https://www.gazeta.ru/army/2019/07/25/12532699.shtml
лишь бы для галочки.))
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E
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https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Сергей ИЛЬЧЕНКО
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Политический обозреватель
Суббота, 18 Апреля 2020
Если некто говорит и действует в интересах Кремля, тесно общаясь с его агентурой, он, вероятно, кремлевский лоббист. Даже если этому нет прямых доказательств...
https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000