Легковики зіткнулися "лоб у лоб" біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей. ФОТОрепортаж

Аварія сталася за 25 км від курортного селища Кирилівка в Запорізькій області. Діти віком від 2 до 8 років потрапили до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos і BMW. Унаслідок події травмувалися шестеро осіб, зокрема чотири дитини", - сказано в повідомленні.

25-річного водія Daewoo Lanos довелося діставати з машини з допомогою спеціального обладнання. Його затисло конструкціями автомобіля.

"Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки (двох і семи років) і два хлопчики (трьох і восьми років). Усіх госпіталізували в центральну районну лікарню", - повідомили рятувальники.

Слідчі з'ясовують причини аварії.

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