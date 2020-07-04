Легковики зіткнулися "лоб у лоб" біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей. ФОТОрепортаж
Аварія сталася за 25 км від курортного селища Кирилівка в Запорізькій області. Діти віком від 2 до 8 років потрапили до лікарні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"Сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos і BMW. Унаслідок події травмувалися шестеро осіб, зокрема чотири дитини", - сказано в повідомленні.
25-річного водія Daewoo Lanos довелося діставати з машини з допомогою спеціального обладнання. Його затисло конструкціями автомобіля.
"Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки (двох і семи років) і два хлопчики (трьох і восьми років). Усіх госпіталізували в центральну районну лікарню", - повідомили рятувальники.
Слідчі з'ясовують причини аварії.
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"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW". В результате происшествия травмировались 6 лиц, из них 4 ребенка", - сказано в сообщении.
25-летнего водителя Daewoo Lanos пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования - его зажало конструкциями авто.
"Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу", - сообщили спасатели.
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