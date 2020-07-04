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Легковики зіткнулися "лоб у лоб" біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей. ФОТОрепортаж

Аварія сталася за 25 км від курортного селища Кирилівка в Запорізькій області. Діти віком від 2 до 8 років потрапили до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos і BMW. Унаслідок події травмувалися шестеро осіб, зокрема чотири дитини", - сказано в повідомленні.

25-річного водія Daewoo Lanos довелося діставати з машини з допомогою спеціального обладнання. Його затисло конструкціями автомобіля.

"Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки (двох і семи  років) і два хлопчики (трьох і восьми років). Усіх госпіталізували в центральну районну лікарню", - повідомили рятувальники.

Слідчі з'ясовують причини аварії.

Дивіться також: Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 людей, - поліція. ФОТО

Легковики зіткнулися лоб у лоб біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей 01
Легковики зіткнулися лоб у лоб біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей 02
Легковики зіткнулися лоб у лоб біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей 03
Легковики зіткнулися лоб у лоб біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей 04
Легковики зіткнулися лоб у лоб біля Кирилівки, постраждали двоє дорослих та четверо дітей 05

Автор: 

діти (5089) ДТП (4471) Запорізька область (3639) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+5
Ладно про себя не думают когда "летают", про детей хотя бы подумали.
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04.07.2020 13:49
+2
Це вони вже звернули з траси де стоїть олень. Там до Кирялівки 40 км. Таке враження що автомобілі зроблені з шоколадної фольги.
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04.07.2020 13:38
+2
От Запорожья до Васильевки.
Я езжу через Балабино.
Выезжаю на трассу возле полуторки.
Минус два подъёма.
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04.07.2020 14:03
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В Мелитополе сегодня рано утром лоб в лоб столкнулись БМВ и Лада. Водила БМВ был бухой https://ria-m.tv/news/199735/pervyie_minutyi_posle_dtp_v_melitopole_spasateli_vyirezali_voditelya_iz_pokorejennogo_vaza_(video).html
Легковушки столкнулись "лоб в лоб" у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей - Цензор.НЕТ 6257
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04.07.2020 13:28 Відповісти
Це вони вже звернули з траси де стоїть олень. Там до Кирялівки 40 км. Таке враження що автомобілі зроблені з шоколадної фольги.
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04.07.2020 13:38 Відповісти
Да ну её, эту фольгу...
Главное, все живы.
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04.07.2020 13:41 Відповісти
В районе села Шелюги.
Легковушки столкнулись "лоб в лоб" у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей - Цензор.НЕТ 2691
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04.07.2020 13:50 Відповісти
Так вони й зроблені з фольги... але деяким не вистачає розуму це зрозуміти.
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04.07.2020 14:10 Відповісти
ні, то просто клоуни за кермом, клоуни-пісюаністи
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04.07.2020 17:47 Відповісти
если бы это был чистый лобовой, то в Ланосе была бы всех хана!!
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04.07.2020 13:42 Відповісти
А чего не сообщается, кто был на встречке?
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04.07.2020 13:42 Відповісти
Похоже, что деу, у обоих удар со стороны водителя. Обоих откинула в сторону движения вправо, то есть дек на встречен был, но у бмв скорость выше была.
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04.07.2020 13:47 Відповісти
И почему деу?
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04.07.2020 19:38 Відповісти
Ладно про себя не думают когда "летают", про детей хотя бы подумали.
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04.07.2020 13:49 Відповісти
Всегда!
Когда еду на отдых, не спешу.
Отдых начинается, когда сажусь за руль, выезжая из дому.
Самый напряженный участок - Запорожье - Васильевка.
Начинается какая-то бешеная скачка.
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04.07.2020 13:53 Відповісти
До Мелітополя 12 підйомів.
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04.07.2020 13:58 Відповісти
От Запорожья до Васильевки.
Я езжу через Балабино.
Выезжаю на трассу возле полуторки.
Минус два подъёма.
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04.07.2020 14:03 Відповісти
Сейчас до Васильевки дорогу сделали, будет попроще. А вот от Зеленого гая до Мелитополя - колея и наплывы. Вот там теперь худший участок.
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04.07.2020 18:22 Відповісти
В прошлом году участками наплывы срезали.
Снова накатали.
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04.07.2020 19:21 Відповісти
ни хренасе у кириловки.с того перекрестка до кириловки ещё ехать около 50км.правдивее было бы на таком то километре трассы Харьков-Симферополь.
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04.07.2020 19:23 Відповісти
Жаль, что благоразумия не хватает. Цените жизнь и уважайте других водителей на дороге.
Надеюсь, видеорегистратор, хоть какой то зафиксировал ДТП.
Не хотелось бы, чтобы бабки были выше настоящей справедливости.
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04.07.2020 19:44 Відповісти
бимер радужный крепше стильной корейской квази иномарки
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04.07.2020 19:52 Відповісти
"
"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW". В результате происшествия травмировались 6 лиц, из них 4 ребенка", - сказано в сообщении.
25-летнего водителя Daewoo Lanos пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования - его зажало конструкциями авто.
"Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу", - сообщили спасатели.

Это называется "родители"?
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04.07.2020 20:09 Відповісти
 
 