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Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відкрив у місті Южне Одеської області спорткомплекс на території школи №1. У заході брали участь десятки дітей.

Відвідування Южного - перший пункт у програмі візиту Зеленського в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Одеса онлайн".

Президент офіційно відкрив спортивний комплекс на території школи №1, споруджений у межах програми "Велике будівництво".

Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 01Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 02Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 03Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 04

У заході взяли участь десятки дітей-спортсменів: футболісти, борці, волейболісти тощо.

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Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 05
Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 06
Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 07
Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 08
Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області 09

В Одеській області продовжує діяти карантин. Станом на 4 липня в регіоні виявлено 1 835 випадків інфікування COVID-19.

Автор: 

діти (5089) Зеленський Володимир (23954) Одеська область (3236)


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Топ коментарі
+29
идиот какой то в середине клешней машет..
на лице его прямо написано - кретин...
Малоросня это ничтожество избрала своим начальником и начальником своих детей...
Дурни...
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04.07.2020 14:33
+21
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области - Цензор.НЕТ 2648
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04.07.2020 14:54
+20
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области - Цензор.НЕТ 2267
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04.07.2020 14:56
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Тот, кто болеет, тот и пусть носит маску. И на стадион он не портеся. Он же болен! \\\\\\\\\\\

была такая газатка "правда". чет просто вспомнилось....
ниче шо б-ство бессимптомно носит вирус и делится им с ближними? та даже если подохнет кто от вируса - он перед этим дней 10-15 тоже был "не болен"
я х.з., но вы написал явную чушь - как мона знать шо болен? если симптомы есть то вообще нельзя никуда идти хоть в маске хоть в сварочном щитке
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04.07.2020 15:26 Відповісти
Какие, к чертям маски, на занятием спортом???
Там дето кросс бегут, на фотографиии показано.

Хотите, чтобы было как в Китае, где два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры в школе? Напомню, что значит "умерли от гипоксии" - это означает, что дети задохнулись.
Вы поняли? Дети задохнулись, из-за занятий физкультурой в масках.
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04.07.2020 14:52 Відповісти
ну правильно - партия сказала что нужно быть здоровенькими, а это значит что маленьких рабов надо часик погонять, а поскольку они больненькие пока что, то нужно шоб были в намордничках.
типо нельзя обойтись без физры вообще?
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04.07.2020 15:37 Відповісти
Там еще в помещении туалет был,Янелох должен был первым кнопку пуска,вернее спуска нажать.Оно ведь ссыкло?
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04.07.2020 14:54 Відповісти
А на фотографии, вообще, бубочка, а не "русский абрек" какой-то?
Что-то "морда лица" у "бубочки" странная, широкая, и подбородок не острый.
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04.07.2020 14:54 Відповісти
У него даже ладошки черные)) И где он так загорел... во время карантина))
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04.07.2020 15:07 Відповісти
Почернел на работе.
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05.07.2020 03:10 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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04.07.2020 14:56 Відповісти
Профессор "сердечно-сосудистых наук", это как?
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04.07.2020 15:04 Відповісти
Ви маніпулюєте.
Вчора навела вам цитату на вашу брехню. Мовчите.
Чомусь "забуваєте" написати, що йдеться про тих, хто пролежав у палаті інтенсивної терапії 30-40 днів.
І цьому проХВесору не було чим зайнятися, як робити розтини саме таких пацієнтів.
Цікаво, чи при іншій хворобі після такого тривалого періоду в подібному стані нема жодних ускладнень та невідворотних змін в організмі.
Брехуни і маніпулятори.
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04.07.2020 21:00 Відповісти
Если коронавирус нельзя победить, тогда его надо возглавить. Правда, мистер главзебил?
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04.07.2020 14:59 Відповісти
Эти дети хорошего качества ?
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04.07.2020 19:06 Відповісти
По-перше, це відбувається на відкритому повітрі, що дозволено під час адаптивного карантину, по-друге, там збережено дистанцію.
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04.07.2020 15:06 Відповісти
а чому забув по-трерє ???

"по-третє, це робила наша кохана ЗЄльоная бубачка, а всім парахоботам закрыть свои поганые собачьи рты...."

чи не так, ЗЕльоный ?

ти, до речи дуб-епанский или сосна раздупленная по статі ?
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04.07.2020 20:26 Відповісти
Треба було бачити як зе-бидло без масок в припортовом заводі сиділо в Одесі.Мабуть короновірусу кінець. Ляшко та степашку на смітник.
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04.07.2020 15:18 Відповісти
если глав-зебил без маски, почему другие должны быть в масках
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04.07.2020 15:30 Відповісти
Оце рівень президента- відкрити спорткомплекс у Одеській області))) прям як нарасєє- скоро будемо з фанфарами відкривати нові зупинки, смітники та євровікна у школах))
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04.07.2020 16:00 Відповісти
Хахах
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04.07.2020 23:21 Відповісти
оле опа Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області - Цензор.НЕТ 7481
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04.07.2020 16:56 Відповісти
фильм!

фильм !
фильм !

если хоть в чем-то разбирается ЗЕльная Шмаркля, так это в постановке света
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04.07.2020 20:29 Відповісти
это банеры похоже... а "травка" супер - одеялом строительный мусор накрыли и ЗЕшибись...
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04.07.2020 23:54 Відповісти
Те, що категорично не можна було робити Порошенку, зеленському не тільки можна, але і гаряче вітається зеботами.
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04.07.2020 18:04 Відповісти
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области.

Вова, ты поехал открывать спорткомплекс который не строил, или эпидемию стимулировать , тварь зелёная !
Слов нет от деятельрости этого идиота !
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04.07.2020 19:31 Відповісти
ЗеБіли ще щось гавкали проти Порошенка.))

шмаркля, поц ты криворожский, ты сматри там, чтоб все как на рассее, где ты делал свои бабки даже во время подлой рашистской агрессии, обсирая и унижая все украинское.
чтоб все путем. все по лучшим образцам...

Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області - Цензор.НЕТ 7729
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04.07.2020 19:48 Відповісти
Пригнали детей в жару ради одной единственной цели - пиар.
Пиар на детях в период пандемии - цынизм высшей пробы.
Да ещё и заслугу по строительству себе присвоил.
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04.07.2020 22:29 Відповісти
Отборнейший ************.
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04.07.2020 23:23 Відповісти
Ясно-понятно, были бы маски- написали бы , что трава красная,а не зелёная. Открытие такого замечательного комплекса- это очень хорошая новость. Продолжайте в том же духе, Владипмир Александрович
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05.07.2020 08:08 Відповісти
Какой это комплекс? Это дешёвая благоустроенная площадка, подобные которой в приличных странах в больших городах есть почти в каждом квартале, не говоря уже о спортивных школах и базах.
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05.07.2020 12:30 Відповісти
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