Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відкрив у місті Южне Одеської області спорткомплекс на території школи №1. У заході брали участь десятки дітей.

Відвідування Южного - перший пункт у програмі візиту Зеленського в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Одеса онлайн".

Президент офіційно відкрив спортивний комплекс на території школи №1, споруджений у межах програми "Велике будівництво".

У заході взяли участь десятки дітей-спортсменів: футболісти, борці, волейболісти тощо.

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В Одеській області продовжує діяти карантин. Станом на 4 липня в регіоні виявлено 1 835 випадків інфікування COVID-19.