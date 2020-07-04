Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відкрив у місті Южне Одеської області спорткомплекс на території школи №1. У заході брали участь десятки дітей.
Відвідування Южного - перший пункт у програмі візиту Зеленського в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Одеса онлайн".
Президент офіційно відкрив спортивний комплекс на території школи №1, споруджений у межах програми "Велике будівництво".
У заході взяли участь десятки дітей-спортсменів: футболісти, борці, волейболісти тощо.
В Одеській області продовжує діяти карантин. Станом на 4 липня в регіоні виявлено 1 835 випадків інфікування COVID-19.
Топ коментарі
+29 cloud2009 #346452
показати весь коментар04.07.2020 14:33
+21 Роман с камнем
показати весь коментар04.07.2020 14:54
+20 Роман с камнем
показати весь коментар04.07.2020 14:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
была такая газатка "правда". чет просто вспомнилось....
ниче шо б-ство бессимптомно носит вирус и делится им с ближними? та даже если подохнет кто от вируса - он перед этим дней 10-15 тоже был "не болен"
я х.з., но вы написал явную чушь - как мона знать шо болен? если симптомы есть то вообще нельзя никуда идти хоть в маске хоть в сварочном щитке
Там дето кросс бегут, на фотографиии показано.
Хотите, чтобы было как в Китае, где два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры в школе? Напомню, что значит "умерли от гипоксии" - это означает, что дети задохнулись.
Вы поняли? Дети задохнулись, из-за занятий физкультурой в масках.
типо нельзя обойтись без физры вообще?
Что-то "морда лица" у "бубочки" странная, широкая, и подбородок не острый.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
Вчора навела вам цитату на вашу брехню. Мовчите.
Чомусь "забуваєте" написати, що йдеться про тих, хто пролежав у палаті інтенсивної терапії 30-40 днів.
І цьому проХВесору не було чим зайнятися, як робити розтини саме таких пацієнтів.
Цікаво, чи при іншій хворобі після такого тривалого періоду в подібному стані нема жодних ускладнень та невідворотних змін в організмі.
Брехуни і маніпулятори.
"по-третє, це робила наша кохана ЗЄльоная бубачка, а всім парахоботам закрыть свои поганые собачьи рты...."
чи не так, ЗЕльоный ?
ти, до речи дуб-епанский или сосна раздупленная по статі ?
фильм !
фильм !
если хоть в чем-то разбирается ЗЕльная Шмаркля, так это в постановке света
Вова, ты поехал открывать спорткомплекс который не строил, или эпидемию стимулировать , тварь зелёная !
Слов нет от деятельрости этого идиота !
шмаркля, поц ты криворожский, ты сматри там, чтоб все как на рассее, где ты делал свои бабки даже во время подлой рашистской агрессии, обсирая и унижая все украинское.
чтоб все путем. все по лучшим образцам...
Пиар на детях в период пандемии - цынизм высшей пробы.
Да ещё и заслугу по строительству себе присвоил.