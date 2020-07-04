Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів. ФОТО

Державне управління справами за 41,5 тис. грн орендувало велосипеди, на яких президент України Володимир Зеленський катався з представниками кількох ЗМІ на День журналіста.

Про це свідчать дані, опубліковані на ProZorro, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про закупівлю "Послуги з використання предметів спортивного призначення (велосипедів), необхідних під час проведення заходів і офіційних прийомів з участю президента" на сайті оприлюднили 1 липня. Майже через місяць після самого заходу.

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Журналістка програми "Схеми" Валерія Єгошина у фейсбуці повідомила, що контракт виконував ФОП Олексій Кушка, який є співвласником популярних у Києві сервісів прокату велосипедів.

"Класно, що сервіси прокату велосипедів стають популярними. Не класно, що примху президента виконує і оплачує ДУС. Прийти до пункту прокату і взяти велосипед, яким скористався Зеленський, у день коштує 600 грн", - написала вона.



