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Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів. ФОТО

Державне управління справами за 41,5 тис. грн орендувало велосипеди, на яких президент України Володимир Зеленський катався з представниками кількох ЗМІ на День журналіста.

Про це свідчать дані, опубліковані на ProZorro, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про закупівлю "Послуги з використання предметів спортивного призначення (велосипедів), необхідних під час проведення заходів і офіційних прийомів з участю президента" на сайті оприлюднили 1 липня. Майже через місяць після самого заходу.

Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів 01

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Журналістка програми "Схеми" Валерія Єгошина у фейсбуці повідомила, що контракт виконував ФОП Олексій Кушка, який є співвласником популярних у Києві сервісів прокату велосипедів.

"Класно, що сервіси прокату велосипедів стають популярними. Не класно, що примху президента виконує і оплачує ДУС. Прийти до пункту прокату і взяти велосипед, яким скористався Зеленський, у день коштує 600 грн", - написала вона.

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Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів 03

Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів 04

Автор: 

бюджет (2996) журналістика (1768) Зеленський Володимир (23954) витрати (286)


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Топ коментарі
+59
Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов - Цензор.НЕТ 8936
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04.07.2020 14:41
+40
Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов - Цензор.НЕТ 1407
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04.07.2020 14:46
+37
За что там Луцик в свое время сидел?
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04.07.2020 14:33
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Еще один факт для будущих обвинений ЗеБила Оманского...
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04.07.2020 15:59 Відповісти
Обвинений в чем? В езде на велосипеде?
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04.07.2020 17:21 Відповісти
нецелевое использование государственных средств
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04.07.2020 17:50 Відповісти
увы, суммы не хватает
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04.07.2020 20:20 Відповісти
ЗЕянелох клинический дегенерат, кремлевская ГНИДА, трус, предатель и враг Украине.
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04.07.2020 15:59 Відповісти
Все, крім дегенерат. Дегенерати ті, хто дав йому необмежену владу і досі не отямились.
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04.07.2020 17:58 Відповісти
І ти, Брут?
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05.07.2020 00:15 Відповісти
Та пожалуйста, зебилам нежалко
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04.07.2020 16:10 Відповісти
Зеленский и компания опять без масок. А как же карантин?
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04.07.2020 16:12 Відповісти
ето угроза....
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04.07.2020 16:15 Відповісти
А за свои личные деньги, долларовый миллионер Зеленский, не мог покатать журналистов?
Жлоб убогий..... Буаааа.....
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04.07.2020 16:51 Відповісти
ну от зачем Вы так?
какие у него деньги?? саткудава??? он все Ленке отдает, а уж она потом все его залеты-перелеты оплачивает... ))))
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04.07.2020 17:15 Відповісти
Опять же, на Ленкину больничку потратился.
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04.07.2020 20:20 Відповісти
соевый долларовый миллиардер не мог себе позволить одежду купить ходил в стоптаных макасинах и в помятом обплеванном пиджаке.И даже пытался воспользоватся услугами такси но был послпн нах таксистом.))))
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04.07.2020 18:44 Відповісти
придурок, ты хоть сам понял что написал? какие же вы конченые дебилы.... печаль.
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04.07.2020 19:22 Відповісти
ну я и несомневался что недоношеная свинья с тремя извилинами сможет понять
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04.07.2020 20:22 Відповісти
мударовский, туши пукан
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04.07.2020 20:21 Відповісти
А почему слуга урода, зоофил Дубинский, не рядом ?
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04.07.2020 17:17 Відповісти
Там і кумира зебілів Шустера вистачить.
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04.07.2020 17:22 Відповісти
Га питаю, извращенцы зеленые?
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04.07.2020 17:18 Відповісти
га))))прохрюкай на человеческом языке свой вопрос
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04.07.2020 18:54 Відповісти
кацапье неподмытое, тебе в жопу . Так понятно?
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04.07.2020 20:22 Відповісти
недоумок кацапский тебе жопы после прсещения гей клуба 25?% уже снятся.Бедняга)))
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04.07.2020 20:28 Відповісти
4 солдата мат помощь-сейчас 8
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04.07.2020 17:51 Відповісти
о, главный жополиз Шустрик нарисовался. Прогнулся как мог.
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04.07.2020 18:37 Відповісти
та, какаяразница, откуда преЗедент потратил гроши на покатушки. не так ли приколисты?!
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04.07.2020 18:45 Відповісти
А славні журналісти, які приїздили до Януковоча подивится, як він по пеньках стрибає, за свої каталися?

Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів - Цензор.НЕТ 8820
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04.07.2020 19:05 Відповісти
а ви платіть податки ,Зе знає як їх пристроїти)
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04.07.2020 19:19 Відповісти
***** носатый сволоч на 40000 год могу жить в атб питаться..скотство
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04.07.2020 19:48 Відповісти
Гнида зеЛена сраку прокатала, а перерахувати ці кошти на лікування якоїсь дитини слабо
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04.07.2020 20:42 Відповісти
Не, ну а чё, бедность победили, войну выиграли.
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04.07.2020 21:15 Відповісти
Кто эти СМИ, что взятки берут от преза, покатушками на великах?
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04.07.2020 23:14 Відповісти
всего 69 велосипедов...
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05.07.2020 00:01 Відповісти
Ура .., ще одне досягнення Зе!! Знай наших!!
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05.07.2020 01:20 Відповісти
Откуда такие цены берут? За $20 в Эмиратах можно арендовать машину с кондиционером. А тут велик.
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05.07.2020 07:00 Відповісти
Та шо ті 41 тис?....тут в Одессу прилетіло 4 вертоліта 2 військових катера стояло в морі (а може й більше) а кортеж..... щоби коксік покупався та зібрав дань...отака уйня малята!Лена,забери його...бо це великий сором світу.
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05.07.2020 08:06 Відповісти
)) так вот куда все бабло из бюджета утекает
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05.07.2020 08:47 Відповісти
Меня бы (работаю бухгалтером в бюджете) с таким актом выполненных работ, какой прикреплен к этой закупке на прозороро, казначейство на порог бы не пустило!!! А этим все можно, срут нам на голову!
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05.07.2020 09:11 Відповісти
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