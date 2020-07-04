Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали "щонайменше років сто". ФОТОрепортаж

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко показав, як здійснюється прочищення одного зі зливових колекторів міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лисенка у фейсбуці.

"Просто прочищення зливового колектора від автовокзалу до Дніпра. Колектор не чистили... ніколи. Щонайменше років сто", - написав Лисенко.





















