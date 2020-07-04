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Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали "щонайменше років сто". ФОТОрепортаж

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко показав, як здійснюється прочищення одного зі зливових колекторів міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лисенка у фейсбуці.

"Просто прочищення зливового колектора від автовокзалу до Дніпра. Колектор не чистили... ніколи. Щонайменше років сто", - написав Лисенко.

Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 01

Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 02
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 03
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 04
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 05
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 06
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 07
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 08
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 09
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 10
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 11
Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 12

Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали щонайменше років сто 13

Автор: 

Дніпро (3282) каналізація (29) Лисенко Михайло (9)


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Топ коментарі
+33
Але, всі ці роки "гроші на прочистку" списувалися регулярно (і мінімум двічі на рік)!
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04.07.2020 15:30
+22
Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум .

Такое в каждом городе Украины .
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04.07.2020 15:26
+13
Респект ребятам которые там работают . А тех кто списывал бабло на нары . Хотя , о чем я .
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04.07.2020 15:34
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кошмар и сколько заплатят за такую работу?
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04.07.2020 15:24 Відповісти
Это самая низкооплачиваемая работа.
Это тебе не в кабинете с кондиционером сидеть.
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04.07.2020 15:57 Відповісти
золотишка там немало на дне коллекторов, кстати) и камешков)
а уж если не чистили лет 100 - то нижний слой забит от монет до золотых изделий в любом виде. иногда вместе с остатками их хозяев
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04.07.2020 18:18 Відповісти
хоть ОДИН мэр в Украине,что то делает !!!!!!
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04.07.2020 16:15 Відповісти
Насмешил. Это показуха. На Филатова столько критики вылилось после потопа на "реконструированной" улице, что он поневоле вынужден хоть что-то делать. Удивительно что он сам туда не полез для пиара. Он пиариться любит.
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04.07.2020 17:02 Відповісти
https://censor.net/user/410205
А мозгами пораскинуть если они есть... сил маловато

Вот и начали после потопа заниматься вопросом
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04.07.2020 21:45 Відповісти
А до потопа коллекторы были чистые? Похоже, что вы свои мозги давно раскинули. Вы ведь не из Днепра, поэтому помалкивайте.
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04.07.2020 22:19 Відповісти
Ну да хочешь ещё одного Куличенко? Или может мерзотного чурку Загида?
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04.07.2020 23:34 Відповісти
Хрен редки не слаще, но это не означает, что рейдеры и махинаторы должны управлять городом.
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06.07.2020 14:06 Відповісти
То есть куличенко за три срока не зделавший вообще ничего и бандит и вор Загида по твоему одного уровня с Филатовым?
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06.07.2020 14:55 Відповісти
Все они одного уровня. Корыта были разные, поэтому и масштабы разные.
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07.07.2020 12:31 Відповісти
Приведи примеры одного уровня.
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07.07.2020 13:39 Відповісти
Как загид поставлял грязную воду населению по цене чистой. Жду.
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07.07.2020 13:40 Відповісти
Так той за те і страждає. Ондо, https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/25/7249343/ мер Покрова як за приклад. А місто він до ладу привів, що стало, як белькою на оці, бо кругом розруха та бездоріжжя.
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04.07.2020 17:12 Відповісти
і що з ним зараз?
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04.07.2020 17:43 Відповісти
і добре, що цей мер - Кличко!
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04.07.2020 17:41 Відповісти
павел , в горводоканале ( днепр ) 6500 если не ошибаюсь + премия , в куче до 10 может быть, но во время карантина премий не давали
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04.07.2020 18:57 Відповісти
Дигеров не погубите!!
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04.07.2020 15:24 Відповісти
Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум .

Такое в каждом городе Украины .
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04.07.2020 15:26 Відповісти
Але, всі ці роки "гроші на прочистку" списувалися регулярно (і мінімум двічі на рік)!
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04.07.2020 15:30 Відповісти
Это святое дело для украинского мэра .
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04.07.2020 15:32 Відповісти
асфальта по документам ложиться три слоя
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04.07.2020 16:20 Відповісти
Не в кожному. Є міста де чистять. А є міста де будували так що чистити не треба. Но в більшості справді так.
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04.07.2020 15:49 Відповісти
Точно! Будувати треба так, щоб не треба було чистити.
Само-очистка называется.
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04.07.2020 15:59 Відповісти
Не в кожному. Є міста де чистять

Назови.
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04.07.2020 16:05 Відповісти
Наприклад Київ. Можливо для тебе це буде дивно, но там чистять. Подивись ютуб канали дігерів. Інколи разом із ними спускаються колишні монтери, які розказують що і як вони робили та жаліються що бажань в начальства було багато но оплати відповідної не було.
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04.07.2020 22:11 Відповісти
Да.ЗЕ команду,100 лет ждали.
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04.07.2020 16:03 Відповісти
Могли б ще стільки ж почекати...
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04.07.2020 16:11 Відповісти
запустите туда кладоискателей, они бесплатно все вынесут...
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04.07.2020 15:28 Відповісти
Які "ґапетитні" фото...
Там, мабуть, можна знайти шкелети зниклих безвісти ще за царя Коляна...
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04.07.2020 15:28 Відповісти
Каляна не займай, він безсмертному полку!
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04.07.2020 15:43 Відповісти
Да запросто, в США находили, в болотах скелеты древних людей:
https://en.wikipedia.org/wiki/Windover_Archeological_Site

7 тысяч лет скелетам, не хухры-мухры.
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04.07.2020 16:09 Відповісти
вообще их раньше называли золоторями)) они ставили ловушки и собирали золото жменями)) это касается канализации ну и ливнёвки это тоже ихняя тема.
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04.07.2020 16:23 Відповісти
С купюрами с курицей мутантом.Хотя таких на Донбассе - гектары.
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04.07.2020 19:23 Відповісти
За такую роль у люди должны получать 40 000 гривен в месяц
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04.07.2020 15:30 Відповісти
В Украине таких не считают за людей .
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04.07.2020 15:36 Відповісти
В Украине нормальные люди . это на вашей рашке не считают за людей.
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04.07.2020 19:57 Відповісти
Респект ребятам которые там работают . А тех кто списывал бабло на нары . Хотя , о чем я .
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04.07.2020 15:34 Відповісти
При Петі такого не було
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04.07.2020 15:34 Відповісти
як раз Петіна реформа по децентралізації і дозволила це робити
хоча Зюзя значно вигріб з місцевих бюджетів грошенят
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04.07.2020 15:41 Відповісти
проснись твоего петра уже год нету, но почему то когда деньги были, никто не делал этого.
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04.07.2020 16:06 Відповісти
я на відміну від тебе і не засинав
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04.07.2020 17:24 Відповісти
"вони природи рідної не *******, а ******* тільки пляшки і гандони" (с)
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04.07.2020 15:37 Відповісти
дык и парковок таких дорогих и многочисленных не было...никогда!)))
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04.07.2020 15:40 Відповісти
Скажите этому "муд.рецу", шоб саперов вызвал, тогда там еще Колька-2 мог мин наложить, не говоря уже за Махно, Муссолини и сралина.
что он несет то? а вот бы взорвалось, то обосрался бы, летописец блин
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04.07.2020 15:44 Відповісти
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали "лет сто как минимум" - Цензор.НЕТ 4767
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04.07.2020 15:46 Відповісти
..........Такое в каждом городе Украины .
..........Это святое дело для украинского мэра .

..........Хотя , о чем я .

как приятно чинушам читать, такое

всепонимающего, входящего в положения, желчного, вечно отодранного нарида
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04.07.2020 15:50 Відповісти
Если вы жалуетесь на свою работу, просто посмотрите эти фото))
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04.07.2020 15:51 Відповісти
Если вы считаете свою работу плохой и малооплачиваемой, сравните ее с работой 43-летнего Деви Лал. Мужчина работает "Канализационным дайвером" в Дели (Индия). Он в ручную чистит общественную канализацию, приходится нырять, чтобы достать мусор. Ежедневно ему платят 3,50$ и бутылку спиртного для дезинфекции. За последние пол года на этой должности погибли 61 человек.
Источник: https://fishki.net/anti/125199-kanalizacionnyj-dajver-5-foto.html Fishki.net

Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали "щонайменше років сто" - Цензор.НЕТ 4750
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04.07.2020 18:31 Відповісти
После пяти лет мерства перед выборами и дошли руки и до коллектора Да здравствуют выборы
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04.07.2020 15:58 Відповісти
а кто отвечает за жизнь рабочих? люди в таких условиях и без противогазов, перед спуском туда хоть проверили газоанализатором? я когда то спускался в коллектор на Исполкомовской - там была такая утечка хлора, что забытый лом на следующий день был покрыт толстым слоем (наверное каким то соединением) белого налета - работу мы так и не выполнили...
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04.07.2020 16:02 Відповісти
они вначале туда спичку кинули если ливнёвые решетки не повырывало значит газа нет)) был такой прикол, детвора кинула петарду в дирочку люка))) потом люки по всей улице долго искали))
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04.07.2020 16:27 Відповісти
https://youtu.be/s04P5KqsouU Приблизно отак
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04.07.2020 18:39 Відповісти
лом списали, как КАМАз?
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04.07.2020 16:59 Відповісти
100 лет назад медленнее г*вно накапливалось - пластиковых пакетов и бутылок не было.
Зато были дворники, которые убирали мусор и листья.
Это не археология, это ассенизация какая-то.
Тут и крысы не помогут - они пластик не едят, хоте, возможно и смогут в будущем, если мутируют.
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04.07.2020 16:07 Відповісти
В Германии фильтрация от крупного мусора начинается в стоковом колодце за счёт его формы.
Раз в год проезжает машина, которая автоматически:
1. Поднимает решётку.
2. Опускает многофункциональный "хобот", который засасывает мелкий мусор, а крупный ударом струи воды выводит наружу.
3. Ставит решётку на место.
Понятно, что такие крупные предметы не должны попадать в подземный сток.
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04.07.2020 16:10 Відповісти
Подібна система зливної каналізації побудована скрізь, але дощоприймачі не всі очищають.
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04.07.2020 17:28 Відповісти
Ню, ню ... Почему результат на сфоткали? Потому, что пиар и популизм - наше все! Бороться надо не с последствиями, а с причиной!
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04.07.2020 16:10 Відповісти
результат будет лет через сто
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04.07.2020 17:01 Відповісти
Уважаемый Владимир,если "лет сто" не чистили,то за один день не очистишь.Результат сфоткают через те же 100 лет.Это как жир на животе.Нажирал 30 лет,а хочется кубики пресса сразу же после первой попытки потренироваться.Будем вводить новую должность,замминистра по коллекторам сточной и ливневой канализации.
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05.07.2020 07:46 Відповісти
Уважаемый Василий, я боюсь что это вообще не про "очистить" (не через месяц,не через год, не через 100 лет). Это про создание видимости работы. Системная работа коммунальных служб города - она тяжелая, нудная, грязная и не интересная. И никто ее не "фоткает", тем более "зам. мера".
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05.07.2020 09:30 Відповісти
мо дам же нові види флори і фауни є?
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04.07.2020 16:12 Відповісти
Виходить що там сидять такі собі комунальники, що не знають що треба чистити колектор !!!!! періодично, а не раз в 100 років, і гроші не закладують чи як ? Або "чистять" на папері і гроші тиряться ????
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04.07.2020 16:18 Відповісти
Вот что выборы животворящие делают)))Надо каждые полгода проводить.Глядишь,что то и сдвинется в лучшую сторону.
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04.07.2020 16:28 Відповісти
На фото люди уже в возрасте, паразитов "европейцев" привыкших только вершки снимать туда не загонишь.
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04.07.2020 16:49 Відповісти
Все видели, такая картина по всей Украине, не удивительно , что заливает улицы простой дождь, не знаю сто лет или больше, но 30 лет точно как перестали украинцы делать капитальные и текущие ремонты, а зачем, мы же самостоятельное государство.
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04.07.2020 17:09 Відповісти
Кацапе ти дурак
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04.07.2020 17:46 Відповісти
партії простіше організовувати.
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04.07.2020 18:39 Відповісти
може найдут сьестную шнягу или маузер буденного\ саблю еврейского царя ибн цадик брахмана фон кацнельсона
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04.07.2020 19:46 Відповісти
В Карпаты его!
А то там 100 000 местных затопляются и бюджета требуют!
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04.07.2020 20:12 Відповісти
Ппц, а что же кисти-то открытые? Одна неудачная царапина в таком месте + заражение крови и ВСЁ...
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04.07.2020 23:47 Відповісти
 
 