Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали "щонайменше років сто". ФОТОрепортаж
Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко показав, як здійснюється прочищення одного зі зливових колекторів міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лисенка у фейсбуці.
"Просто прочищення зливового колектора від автовокзалу до Дніпра. Колектор не чистили... ніколи. Щонайменше років сто", - написав Лисенко.
Топ коментарі
+33 Віктор Безнос
показати весь коментар04.07.2020 15:30
+22 Куприк
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+13 Олег Гончаренко
показати весь коментар04.07.2020 15:34
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Это тебе не в кабинете с кондиционером сидеть.
а уж если не чистили лет 100 - то нижний слой забит от монет до золотых изделий в любом виде. иногда вместе с остатками их хозяев
А мозгами пораскинуть если они есть... сил маловато
Вот и начали после потопа заниматься вопросом
Такое в каждом городе Украины .
Само-очистка называется.
Назови.
Там, мабуть, можна знайти шкелети зниклих безвісти ще за царя Коляна...
https://en.wikipedia.org/wiki/Windover_Archeological_Site
7 тысяч лет скелетам, не хухры-мухры.
хоча Зюзя значно вигріб з місцевих бюджетів грошенят
что он несет то? а вот бы взорвалось, то обосрался бы, летописец блин
..........Это святое дело для украинского мэра .
..........Хотя , о чем я .
как приятно чинушам читать, такое
всепонимающего, входящего в положения, желчного, вечно отодранного нарида
Источник: https://fishki.net/anti/125199-kanalizacionnyj-dajver-5-foto.html Fishki.net
Зато были дворники, которые убирали мусор и листья.
Это не археология, это ассенизация какая-то.
Тут и крысы не помогут - они пластик не едят, хоте, возможно и смогут в будущем, если мутируют.
Раз в год проезжает машина, которая автоматически:
1. Поднимает решётку.
2. Опускает многофункциональный "хобот", который засасывает мелкий мусор, а крупный ударом струи воды выводит наружу.
3. Ставит решётку на место.
Понятно, что такие крупные предметы не должны попадать в подземный сток.
А то там 100 000 местных затопляются и бюджета требуют!