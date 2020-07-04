Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов. ФОТО
Дії російських військ на Донбасі суперечать заявам політиків РФ. Так, щодня тривають обстріли.
Про це у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Осколок, найімовірніше, від снаряда російської 122-мм гаубиці, випущений вчора по наших позиціях в районі Торецька. Ще був тепленький, коли знайшли."Перемир'я" на фронті таке щодня, гучне, російські "партнери" всіляко демонструють бажання вивести війська і досягти миру ось такими ось обстрілами", - зазначив він і додав до публікації фото.
Нагадаємо, від початку доби 4 липня ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Топ коментарі
+43 Люцифер
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+35 dtrscnij grsrt
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+33 KAISERWALD
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По своему желанию они могут только хапать, хапать и хапать.
04.07.2020, 20:48, https://ryb.ru/category/novosti-chasa Новости дня
До 2036 буде все як зараз. «Владімір обьєдєнітєль»
Ну, а далі двійники, трійники...Та й русскій нарід, знайде, ще таке ж саме *****...