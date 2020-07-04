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Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов. ФОТО

Дії російських військ на Донбасі суперечать заявам політиків РФ. Так, щодня тривають обстріли.

Про це у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Осколок, найімовірніше, від снаряда російської 122-мм гаубиці, випущений вчора по наших позиціях в районі Торецька. Ще був тепленький, коли знайшли."Перемир'я" на фронті таке щодня, гучне, російські "партнери" всіляко демонструють бажання вивести війська і досягти миру ось такими ось обстрілами", - зазначив він і додав до публікації фото.

Російські партнери регулярними обстрілами демонструють бажання вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські партнери регулярними обстрілами демонструють бажання вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов 02

Нагадаємо, від  початку доби 4 липня ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

обстріл (28657) росія (65346) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+43
Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4820
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04.07.2020 20:26
+35
Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5462
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04.07.2020 20:36
+33
Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 772
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04.07.2020 20:41
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Но это же не их желание такое было, не так ли?
По своему желанию они могут только хапать, хапать и хапать.
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05.07.2020 04:53 Відповісти
Военнослужащий 102-й российской военной базы, гражданин РФ, С. Салихов найден мёртвым в одной из квартир города Гюмри (Ширакская область Армении). 04.07.2020 20:54
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04.07.2020 21:34 Відповісти
В Армении нашли тело российского контрактника
04.07.2020, 20:48, https://ryb.ru/category/novosti-chasa Новости дня
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04.07.2020 21:35 Відповісти
ЯПдакалЪ
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04.07.2020 21:36 Відповісти
Баби есчо нарожают.
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04.07.2020 21:42 Відповісти
От трезвих китайсев.
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04.07.2020 23:33 Відповісти
у нас без потерь
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04.07.2020 21:38 Відповісти
Тамбовські вовки їм партьори.
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04.07.2020 21:39 Відповісти
суслики ,Волк благородное животное
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04.07.2020 21:39 Відповісти
Ну так вони це ще весною 2014-го демонстрували - і з ними в один тур пішли на мирні переговори ...
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04.07.2020 21:48 Відповісти
"Весь мир, дыханье затая, ждёт Чёрных Лебедей Кремля!"
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04.07.2020 21:52 Відповісти
Дихайте.
До 2036 буде все як зараз. «Владімір обьєдєнітєль»
Ну, а далі двійники, трійники...Та й русскій нарід, знайде, ще таке ж саме *****...
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04.07.2020 22:15 Відповісти
Бутылок вы дождётесь
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04.07.2020 22:22 Відповісти
При зеленському москалі стали українській владі партньорамі
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04.07.2020 22:23 Відповісти
Время на раскачку теперь есть!

Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2481
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05.07.2020 00:36 Відповісти
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