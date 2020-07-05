Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський нагородив званням Героя України і орденом "Золота зірка" загиблих під час порятунку людей в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу викладачку Ганну Бортюк і командира пожежно-рятувального загону Сергія Шатохіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відбулося в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня ВМС України.

"Ми відзначаємо званням Герой України і орденом "Золота зірка", на жаль, посмертно за відвагу під час порятунку людей на пожежі в Одеському коледжі викладачку Ганну Леонідівну Бортюк і командира пожежно-рятувального загону Сергія Миколайовича Шатохіна", - сказав Зеленський.

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Також президент вручив державні нагороди з нагоди Дня Військово-морських сил України. Зокрема, орденом "За мужність" III ступеня нагороджено старшого мічмана Андрія Марчука і старшину Володимира Сорочана.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено капітана Сергія Волинського, капітана Ярослава Волянського, капітана II рангу Олексія Корецького та лейтенанта Романа Сухіна. Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено старшину Андрія Вакуленка і капітана I рангу Романа Кодимського.





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Як повідомлялося, вранці 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня пожежу було локалізовано, проте гасіння окремих осередків займання і ділянок тління тривало ще значний час.

12 грудня пошукову операцію було завершено, в ДСНС повідомили, що кількість загиблих - 16 осіб; ідентифікація їхніх тіл завершилася 26 грудня.

За фактом пожежі було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Комісія дійшла висновку, що причиною пожежі в будівлі коледжу було загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі. З третього поверху полум'я поширилося. Люди не могли евакуюватися, оскільки один із виходів було зачинено. Основними причинами трагедії назвали недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки.