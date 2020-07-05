УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4939 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 627 14

Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський нагородив званням Героя України і орденом "Золота зірка" загиблих під час порятунку людей в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу викладачку Ганну Бортюк і командира пожежно-рятувального загону Сергія Шатохіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відбулося в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня ВМС України.

"Ми відзначаємо званням Герой України і орденом "Золота зірка", на жаль, посмертно за відвагу під час порятунку людей на пожежі в Одеському коледжі викладачку Ганну Леонідівну Бортюк і командира пожежно-рятувального загону Сергія Миколайовича Шатохіна", - сказав Зеленський.

Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків 01

Читайте також: Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі

Також президент вручив державні нагороди з нагоди Дня Військово-морських сил України. Зокрема, орденом "За мужність" III ступеня нагороджено старшого мічмана Андрія Марчука і старшину Володимира Сорочана.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено капітана Сергія Волинського, капітана Ярослава Волянського, капітана II рангу Олексія Корецького та лейтенанта Романа Сухіна. Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено старшину Андрія Вакуленка і капітана I рангу Романа Кодимського.

Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків 02
Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків 03

Дивіться також: Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити". ВIДЕО

Як повідомлялося, вранці 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня пожежу було локалізовано, проте гасіння окремих осередків займання і ділянок тління тривало ще значний час.

12 грудня пошукову операцію було завершено, в ДСНС повідомили, що кількість загиблих - 16 осіб; ідентифікація їхніх тіл завершилася 26 грудня.

За фактом пожежі було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Комісія дійшла висновку, що причиною пожежі в будівлі коледжу було загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі. З третього поверху полум'я поширилося. Люди не могли евакуюватися, оскільки один із виходів було зачинено. Основними причинами трагедії назвали недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) моряки (927) нагорода (1262) Одеса (5473) пожежа (4341)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Звання герой України давно знецінене.
показати весь коментар
05.07.2020 11:48
+9
Ппц, блювотний рефлекс на дезертирів(((
показати весь коментар
05.07.2020 11:52
+7
походу, Зеленой абизянке понравилась роль "Отца нации" ,"Вождя всех племен", "Демиурга Вселенной"..
показати весь коментар
05.07.2020 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звання герой України давно знецінене.
показати весь коментар
05.07.2020 11:48 Відповісти
Зеля цю практику продовжує.
показати весь коментар
05.07.2020 11:50 Відповісти
Різними підрахуями, богуслаєвими і далі за списком.
показати весь коментар
05.07.2020 12:06 Відповісти
свынячий папа тому пример
показати весь коментар
05.07.2020 12:13 Відповісти
разным зекам дают
показати весь коментар
05.07.2020 12:14 Відповісти
Давно спостерігаю, як Зе коли бачить прямий суровий погляд просто ніяковіє
показати весь коментар
05.07.2020 11:50 Відповісти
Ппц, блювотний рефлекс на дезертирів(((
показати весь коментар
05.07.2020 11:52 Відповісти
походу, Зеленой абизянке понравилась роль "Отца нации" ,"Вождя всех племен", "Демиурга Вселенной"..
показати весь коментар
05.07.2020 11:52 Відповісти
А морякам за что? В честь открытия пляжного сезона? Такое ощущение что в Украине кто то прихватизировал медалепечатный завод и не знает куда уже ети побрякушки спихнуть. Одни медалисты ***. Только не понятно почему страна в жопе.
показати весь коментар
05.07.2020 12:04 Відповісти
Знову без намордника... Знову буде штраф намагатися сплатити...
показати весь коментар
05.07.2020 12:04 Відповісти
оно переболело или бессимптомный
показати весь коментар
05.07.2020 12:07 Відповісти
дякую, дуже дякую!
Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків - Цензор.НЕТ 3287
показати весь коментар
05.07.2020 12:14 Відповісти
Курва, і знову постановочні фотки. Складається таке враження, що і сам зеленський розуміє яким мудаком він виглядає без фотошопу і медійного пафосу.
показати весь коментар
05.07.2020 12:15 Відповісти
 
 