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Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки. ФОТО

Зеленський із борту

У День Військово-морських сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Військові вертольоти зробили проліт із Державним прапором України та прапором Військово-морських сил ЗСУ. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони і артилерійські катери. Військові катери і вертольоти продемонстрували комплекс дій із надання допомоги кораблю, що зазнав лиха", - сказано в повідомленні.

Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

На згадку про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Дивіться також: Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити". ВIДЕО

Зеленський із борту Гетьмана Сагайдачного оглянув проходження військових кораблів і техніки 01Зеленський із борту Гетьмана Сагайдачного оглянув проходження військових кораблів і техніки 02
Зеленський із борту Гетьмана Сагайдачного оглянув проходження військових кораблів і техніки 03

Автор: 

ВМС (1389) Зеленський Володимир (23964)


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Топ коментарі
+41
Зеленский с борта "Гетьмана Сагайдачного" осмотрел прохождение военных кораблей и техники - Цензор.НЕТ 6028
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05.07.2020 14:08
+31
Правда, правда... "В День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники...", которые были произведены, спущены на воду и введены в строй при Президенте Украины Петре Порошенко...
И ЭТО- ТОЖЕ ПРАВДА...
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05.07.2020 14:18
+25
прости, тебя плохо слышно из спама.. так что ты там сказал?
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05.07.2020 13:59
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ну чисто адмирал ....
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05.07.2020 14:29 Відповісти
Бери вище
Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 707
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05.07.2020 21:04 Відповісти
"Ты шо забыл, как весь день в бинокль смотрел, так я тебе еще раз все глаза подобъю. Будешь у меня с биноклем и на костылях, мореход задрипанный. "
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05.07.2020 14:31 Відповісти
А не провести ли нам на "Сагайдачного" финал лиги смеха!?
Пропозиція від гаранта.
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05.07.2020 14:32 Відповісти
от чого зєбурєтку в Одесу приперли...

Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 5086
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05.07.2020 20:02 Відповісти
Хто входить в склад концесіонерів?
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05.07.2020 20:06 Відповісти
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1279796403133448194 1 ч

"Я приділяв би пильну увагу тому, як гроші заходять і виходять з Одеси.
Думаю, що у вас є кілька російських компаній, які фактично керують вашим стратегічним портом.
...Росія бачить своєю кінцевою метою в Україні не тільки Херсон, наступний крок - це окупація Одеси", - Бен Годжес
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05.07.2020 20:37 Відповісти
Начинаю переживать за Сагайдачного: как бы не затонул после БЕДОНОСЦА
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05.07.2020 14:36 Відповісти
Женщина на корабле - не к добру. А в случае с Моникой это дабл фейл.
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05.07.2020 14:40 Відповісти
Уклонист (дезертиров( на кораблях не бывает. Особенно на подводной лодке - бежать некуда
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05.07.2020 14:46 Відповісти
Стыдно когда видно..
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05.07.2020 14:40 Відповісти
Шут - это говнокомандующий ВСУ №2. №1 был Зек.
"Пока живут на свете дураки
Командовать парадом будем мы"
Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 5629
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05.07.2020 14:44 Відповісти
Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 605
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05.07.2020 14:45 Відповісти
бред
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05.07.2020 23:00 Відповісти
сивой кобылы
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05.07.2020 23:59 Відповісти
Дивлюсь на "З" і згадую анекдот:
- Це ви врятували мого онука Монечку вчора на пляжі?
- Я.
- Дозвольте поцікавитись, а де його панамочка?
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05.07.2020 14:46 Відповісти
Зеленые чмошники шоу для себя и ***** устроили предварительно обезоружив ПВО Украины пару дней назад.
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05.07.2020 14:47 Відповісти
4-ди уклоніст рядом зі своїм ФСБ-шним зрадницьким оточенням розповідав українським воїнам про честь, доблесть і відвагу, а воїни, яки захистили країну і зараз стоять стіною між ворогом і народом, віддали йому честь.
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05.07.2020 14:48 Відповісти
Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 8339
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05.07.2020 14:52 Відповісти
Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 5264
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05.07.2020 14:49 Відповісти
"осмотрєл прохождєніє" що за корпоративний зєсленг на догоду зєголовгімну?
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05.07.2020 14:51 Відповісти
Ну термин "кастинг" здесь явно не уместен
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05.07.2020 14:54 Відповісти
А ти пишаєшся кігібі серсерсер ? І лінінгряд любіш ? То якого ти прапор США почепив ?
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05.07.2020 14:54 Відповісти
Хто пропустив туди дизертира та уклоніста від військової служби в ЗСУ ?
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05.07.2020 14:56 Відповісти
73 % населення України. Ще й кричали: "Хуже не будет!"
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05.07.2020 16:27 Відповісти
хотелось бы узнать украинскую форму шьют в россии или по рос ликалам.
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05.07.2020 15:04 Відповісти
Театр одного актера.
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05.07.2020 15:18 Відповісти
Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 5402

Стадион в городе Южный Одесской области, который президент Украины Зеленский с пафосом вчера открывал, еще пару недель назад больше напоминал бассейн под открытым небом для игры в водное поло.
И на самом деле так будет каждый раз, после хороших дождей. Потому что всеукраинская программа «Большое строительство» от Владимира Зеленского и Ко - это совсем не про качество, профессионалов и расчеты. Это про «рукожопость», распил, некомпетентность и «потемкинские деревни». Это система, которую уже успешно наладили «новые лица». Их то обвинить в воровстве никто не сможет, потому как это они громче всех кричали про «барыг» и тех, кто «наживается за счет простого народа».
«Нет никакого кризиса, они просто воруют наши деньги. Пафосное открытие происходило с участием живых подставок и с огромным количеством пластмассовой травы, которой через пару недель тоже не останется, потому как ее стырит мудрый зубожилый народ, избравший себе великого кормчего»
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05.07.2020 15:34 Відповісти
А чего?! Универсальный стадион. Можно в футбол играть, можно - в водное поло. А если повезёт с погодой - даже в хоккей! (а при "переходе между состояниями" - даже в болотный футбол)
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05.07.2020 18:13 Відповісти
У нас в Киеве школьные стадионы обновляют с использованием пластмассовой травы. Рядом уже года 3 как постелили пластмассовый газон и ничего никто не ворует и выглядит как новенький.
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05.07.2020 23:38 Відповісти
І хто ту мавпу пустив на бойовий корабель? Воно ж могло на щоглу залізти, і чим тоді його знімать звідти? На флоті снайпери є?
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05.07.2020 16:26 Відповісти
Почему людям не разрешили участвовать в празднике ? Для кого сделано прохождение кораблей ? Всё мероприятие для удовольствия одного клоуна ?
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05.07.2020 16:47 Відповісти
Вот молодец! С борта "Сагайдачного"...Вот если бы с набережной у дельфинария или в Аркадии, много чего бы услышал про себя и свою, млять, деятельность.
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05.07.2020 16:50 Відповісти
молодцы, всё верно.
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05.07.2020 17:52 Відповісти
Я уявляю, як тля з мамою рімою і папанькою ляксандром голосно регоче вдома з тупих хохлів: воно тішиться, перед ним скачуть, догоджають, доповідають, воно катається з кодлом, їсть-п*є-гуляє, керує, =трєбуєт=, розпорядження і вказівки квакає ...
Ось так.
Гопник-нарик-примітив ловить кайф і тащиться, а ви, придурки, вдовольняйте оце неукраїнське чмо, яке і далі ганьбить державу (тепер уже офіційно) і знищує.
"Молодці". Обрали.
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05.07.2020 19:26 Відповісти
Кто пустил на корабль откосившего от армии зЕлепуха?????
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05.07.2020 19:44 Відповісти
Недоразумение в Одессе...Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки - Цензор.НЕТ 614
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05.07.2020 23:17 Відповісти
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