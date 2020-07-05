Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки. ФОТО
У День Військово-морських сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Військові вертольоти зробили проліт із Державним прапором України та прапором Військово-морських сил ЗСУ. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони і артилерійські катери. Військові катери і вертольоти продемонстрували комплекс дій із надання допомоги кораблю, що зазнав лиха", - сказано в повідомленні.
Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.
На згадку про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.
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"Я приділяв би пильну увагу тому, як гроші заходять і виходять з Одеси.
Думаю, що у вас є кілька російських компаній, які фактично керують вашим стратегічним портом.
...Росія бачить своєю кінцевою метою в Україні не тільки Херсон, наступний крок - це окупація Одеси", - Бен Годжес
"Пока живут на свете дураки
Командовать парадом будем мы"
- Це ви врятували мого онука Монечку вчора на пляжі?
- Я.
- Дозвольте поцікавитись, а де його панамочка?
Стадион в городе Южный Одесской области, который президент Украины Зеленский с пафосом вчера открывал, еще пару недель назад больше напоминал бассейн под открытым небом для игры в водное поло.
И на самом деле так будет каждый раз, после хороших дождей. Потому что всеукраинская программа «Большое строительство» от Владимира Зеленского и Ко - это совсем не про качество, профессионалов и расчеты. Это про «рукожопость», распил, некомпетентность и «потемкинские деревни». Это система, которую уже успешно наладили «новые лица». Их то обвинить в воровстве никто не сможет, потому как это они громче всех кричали про «барыг» и тех, кто «наживается за счет простого народа».
«Нет никакого кризиса, они просто воруют наши деньги. Пафосное открытие происходило с участием живых подставок и с огромным количеством пластмассовой травы, которой через пару недель тоже не останется, потому как ее стырит мудрый зубожилый народ, избравший себе великого кормчего»
Ось так.
Гопник-нарик-примітив ловить кайф і тащиться, а ви, придурки, вдовольняйте оце неукраїнське чмо, яке і далі ганьбить державу (тепер уже офіційно) і знищує.
"Молодці". Обрали.