Зеленський із борту "Гетьмана Сагайдачного" оглянув проходження військових кораблів і техніки. ФОТО

У День Військово-морських сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Військові вертольоти зробили проліт із Державним прапором України та прапором Військово-морських сил ЗСУ. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони і артилерійські катери. Військові катери і вертольоти продемонстрували комплекс дій із надання допомоги кораблю, що зазнав лиха", - сказано в повідомленні.

Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

На згадку про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.

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