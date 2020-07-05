"Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ". ФОТО

У коментарях під постом російського видання РБК про те, що терорист Бородай розглядає швидке входження "Л/ДНР" до складу Росії, багато читачів висловили невдоволення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому терорист Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.

Ось що написали в коментарях до цієї новини читачі РБК.















