Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові. ФОТО
Вночі на парковці на околиці Харкова виникла пожежа. Вогонь пошкодив 7 автомобілів, імовірна причина - підпал.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
Повідомлення про пожежу надійшло о 1:39. Горіли машини на парковці поруч із житловим будинком на околиці міста.
До місця пожежі виїхало 2 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах у складі 8 рятувальників. На момент їхнього прибуття вогнем були охоплені 4 автомобілі. "Горів моторний відсік та салон Honda Accord, а також моторні відсіки автомобілів Volkswagen Golf, Renault Trafic і двох автомобілів Hyundai Tucson. Крім того, ще у двох автомобілів Honda і КІА вогнем були пошкоджені бампери і фари", - сказано в повідомленні.
Рятувальники на тих автомобілях, де було газобалонне обладнання, перекрили подачу газу і погасили пожежу.
"Ймовірна причина пожежі - підпал", - повідомили в ДСНС.
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Я шел домой по тихой улице своей-
Вдруг мне на встречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей".
Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг-
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Ну ничего,я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье-пусть ругают за прогул.
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