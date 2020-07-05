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Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові. ФОТО

Вночі на парковці на околиці Харкова виникла пожежа. Вогонь пошкодив 7 автомобілів, імовірна причина - підпал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 1:39. Горіли машини на парковці поруч із житловим будинком на околиці міста.

До місця пожежі виїхало 2 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах у складі 8 рятувальників. На момент їхнього  прибуття вогнем були охоплені 4 автомобілі. "Горів моторний відсік та салон Honda Accord, а також моторні відсіки автомобілів Volkswagen Golf, Renault Trafic і двох автомобілів Hyundai Tucson. Крім того, ще у двох автомобілів Honda і КІА вогнем були пошкоджені бампери і фари", - сказано в повідомленні.

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Рятувальники на тих автомобілях, де було газобалонне обладнання, перекрили подачу газу і погасили пожежу.

"Ймовірна причина пожежі - підпал", - повідомили в ДСНС.

Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові 01
Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові 02
Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові 03

Автор: 

авто (6187) підпал (679) пожежа (4341) Харків (5632) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+3
просто дебилы
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05.07.2020 15:33
+3
"Произошел необьяснимый катаклизм,
Я шел домой по тихой улице своей-
Вдруг мне на встречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей".
Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг-
Очкастый частный собственник,
В зеленых,белых,синих "Жигулях"
Ну ничего,я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье-пусть ругают за прогул.
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало-без снотворного уснул...."
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05.07.2020 15:38
+2
В Харькове становится опасно жить, всякая нечисть понаехала.
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05.07.2020 15:34
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Народные мстители.
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05.07.2020 15:30 Відповісти
просто дебилы
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05.07.2020 15:33 Відповісти
одно другому не мешает.
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05.07.2020 15:36 Відповісти
А тазики то по факту нищебродские можно сказать ...
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05.07.2020 15:33 Відповісти
В Харькове становится опасно жить, всякая нечисть понаехала.
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05.07.2020 15:34 Відповісти
"Произошел необьяснимый катаклизм,
Я шел домой по тихой улице своей-
Вдруг мне на встречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей".
Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг-
Очкастый частный собственник,
В зеленых,белых,синих "Жигулях"
Ну ничего,я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье-пусть ругают за прогул.
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало-без снотворного уснул...."
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05.07.2020 15:38 Відповісти
Второй раз сделал, поймали и уснул навсегда.
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05.07.2020 17:00 Відповісти
Вот почему буржуи просто вынуждены бороться с бедностью хоть подачками, хоть криками с трибун...
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05.07.2020 15:49 Відповісти
Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові - Цензор.НЕТ 9145 https://censor.net/user/388808 Дядя позвольте поинтересоваться , а какой у Вас IQ У ваших соотечественников имущество вообще то сгорело , а вы злорадствуете , это нормально
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05.07.2020 17:31 Відповісти
....в ЭТОЙ стране нет ПОНТУ жить , от слова ВАЩЕ (((( дома рушатся , авто палют , дети ЦЕЛЫМИ днями на УЛИЦЕ !!! хорошо что я СТАРЫЙ и мне уже все по.... !!!
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05.07.2020 19:47 Відповісти
 
 