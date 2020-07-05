Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові. ФОТО

Вночі на парковці на околиці Харкова виникла пожежа. Вогонь пошкодив 7 автомобілів, імовірна причина - підпал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 1:39. Горіли машини на парковці поруч із житловим будинком на околиці міста.

До місця пожежі виїхало 2 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах у складі 8 рятувальників. На момент їхнього прибуття вогнем були охоплені 4 автомобілі. "Горів моторний відсік та салон Honda Accord, а також моторні відсіки автомобілів Volkswagen Golf, Renault Trafic і двох автомобілів Hyundai Tucson. Крім того, ще у двох автомобілів Honda і КІА вогнем були пошкоджені бампери і фари", - сказано в повідомленні.

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Рятувальники на тих автомобілях, де було газобалонне обладнання, перекрили подачу газу і погасили пожежу.

"Ймовірна причина пожежі - підпал", - повідомили в ДСНС.





