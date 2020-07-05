Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули". ФОТО
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Одеси зустрівся з місцевими ветеранами та пообіцяв допомогти їм у вирішенні проблем.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми сьогодні вітали моряків (з Днем ВМС. – Ред.), але я вітаю і наших атовців, "афганців", усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і будуть захищати", – розпочав спілкування президент.
Голова Одеської обласної спілки ветеранів інвалідів Афганістану Афанасій Радукан порушив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій, доступу до лікування та реабілітації.
"Ви виконували свій обов'язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й вирішувати проблеми. Потрібен результат", – сказав Володимир Зеленський.
Голова громадської організації "Серця матерів Одещини" Світлана Кирилова, син якої загинув на Донбасі, порушила питання справедливого забезпечення родин полеглих героїв.
"Наші сини йшли у 2014 році на війну добровольцями, які уклали контракти. Але заробітна плата військових на той момент становила дві тисячі гривень. Я виховую онука, сина загиблого. Пенсія – 3 тисячі 200 гривень, прожити на це неможливо", – сказала вона.
Президент наголосив, що таку кричущу несправедливість необхідно виправити.
Глава держави зазначив, що до розв'язання нагальних проблем ветеранів необхідно залучати Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.
Також президент поставив завдання депутатам, обраним від Одеси, та голові ОДА зайнятися вказаними проблемами й продемонструвати їхнє результативне вирішення. І в жодному разі не ігнорувати людей.
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Ты уже давно должен чувствовать себя опущенным.
Уклонист поздравляет военных моряков.
Это, *****, полный сюр.
Шо воно курить...з собою возить.
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
В ЧЁМ их подвиг?
В количество разбомбленных во имя социализма кишлаков?
Це що ще за маячня? Навіть при совєтах, з 1979-го і до кінця 80-х, коли саме Афган і був, мені не доводилось чути таку маячню навіть від самих ідейних коммуняк...))
гебняві совка і нині міцно сидять на тому трафіку
нещодавнє розслідування проплат ре фе моджахедам за убитих американських військовиків показало, що платили саме з тих гебістських наркогрошей
10 февраля 1990 года Гильермо Эндара Галимани объявил о расформировании вооружённых сил Панамы. За ненадобностью. Официальная причина: «зачем нам кормить свою армию, если нас американцы защищают?»Панамский канал остался под контролем США «без ограничения сроков» и бесплатно.
Блевать хочется когда это открывает рот.
і сподівається що вата буде за нього голосувати
Цинічно, з піонерсько-совдепівським задором звучить теза, що вони ризикували своїм здоров"ям і віддавали життя за Україну.
Хлопці просто попали у халепу і їх використали як м"ясо. Так,їх потрібно залишити на утриманні, але риторика повинна бути пронизана осудом афганської війни.
Чим афганська війна відрізняється від бойових дій по захопленню Криму та Донбасу!!!!!!!
ОТ тож бо! Думай те президент!
Не согласен, не лидер а "лидор"! Когда Украина просила помощи и защиты у этого "лидера", от свинособак, куда исчез этот лидор? Теперь уклонист хрюкает из под юбки ермака, что то о "непростим"...
Кстати, а те кто готовил Харьков, Крым и лугандон к аннексии, не у янелоха ли в команде? Даже бородатый баба, зачем то скупала кадровых ихтамнету, солить что ли, или ***** продать?