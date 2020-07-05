Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули". ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Одеси зустрівся з місцевими ветеранами та пообіцяв допомогти їм у вирішенні проблем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми сьогодні вітали моряків (з Днем ВМС. – Ред.), але я вітаю і наших атовців, "афганців", усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і будуть захищати", – розпочав спілкування президент.

Голова Одеської обласної спілки ветеранів інвалідів Афганістану Афанасій Радукан порушив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій, доступу до лікування та реабілітації.

"Ви виконували свій обов'язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й вирішувати проблеми. Потрібен результат", – сказав Володимир Зеленський.

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Голова громадської організації "Серця матерів Одещини" Світлана Кирилова, син якої загинув на Донбасі, порушила питання справедливого забезпечення родин полеглих героїв.

"Наші сини йшли у 2014 році на війну добровольцями, які уклали контракти. Але заробітна плата військових на той момент становила дві тисячі гривень. Я виховую онука, сина загиблого. Пенсія – 3 тисячі 200 гривень, прожити на це неможливо", – сказала вона.

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Президент наголосив, що таку кричущу несправедливість необхідно виправити.

Глава держави зазначив, що до розв'язання нагальних проблем ветеранів необхідно залучати Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

Також президент поставив завдання депутатам, обраним від Одеси, та голові ОДА зайнятися вказаними проблемами й продемонструвати їхнє результативне вирішення. І в жодному разі не ігнорувати людей.