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Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр і глава МВС взяли участь у арт-акції, присвяченій 6-й річниці визволення Слов'янська від російських окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Стелу пошкодили у 2014 році під час запеклих боїв між проросійськими найманцями та українськими захисниками. Активна молодь Донеччини намалювала червоні маки в місцях отворів, що залишили кулі та осколки ворожих снарядів, на знак пам’яті про події 2014 року та крові, яка була пролита найкращими синами України. За пензлі та фарбу взялися й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Цією акцією підтримуємо всіх бійців, що боронять на передовій наше мирне небо в Україні. Ця акція була ініційована волонтерами. Молоді люди зробили таку пропозицію. Звичайно, це символізм, але він уже важливий", - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні виповнюється шість років з дня, коли українська армія після тривалої облоги зайняла стратегічно важливі міста півночі Донеччини - Слов'янськ та Краматорськ. Звільнення відбулося після майже трьох місяців бойових дій. 5 липня 2014 року у цих містах знову замайоріли українські прапори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська. ВIДЕО

Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 01
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 02
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 03
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 04
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 05
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 06
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 07
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 08
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Словянська, перетворивши їх на маки 09

Аваков Арсен (2190) Шмигаль Денис (4602) Слов’янськ (605)


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Топ коментарі
+33
О ти ж Боже мій, "просто перестать стріляти", мі-мі-мі (с)
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05.07.2020 16:30
+23
да-да, помечтай кацап.. ты уже наголосовало всем - то за овоща, то за шмарклю.. а теперь за кого будешь? шарий, бойко, мертведчук или кого там тебе назначат в зомбоящике
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05.07.2020 16:51
+20
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверствиям в стеле Славянска, превратив их маки - Цензор.НЕТ 5114
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05.07.2020 16:37
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О ти ж Боже мій, "просто перестать стріляти", мі-мі-мі (с)
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05.07.2020 16:30 Відповісти
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверствиям в стеле Славянска, превратив их маки - Цензор.НЕТ 5114
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05.07.2020 16:37 Відповісти
да-да, помечтай кацап.. ты уже наголосовало всем - то за овоща, то за шмарклю.. а теперь за кого будешь? шарий, бойко, мертведчук или кого там тебе назначат в зомбоящике
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05.07.2020 16:51 Відповісти
Має бути нова стела українською Слов'янськ! Не потрібно старе лайно розмальовувати! Тепер тут буде українська влада, українська мова і український порядок!
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05.07.2020 17:20 Відповісти
От займись цим.
Чи ти політрук ?
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05.07.2020 19:53 Відповісти
Хватит страдать фигней. Порат Зельцман ето коричневая и зеленая еманация одной и той же синагоги.
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05.07.2020 17:39 Відповісти
"тыща в день, каждому! Запиши!" (с) Петя
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05.07.2020 17:03 Відповісти
Маки.
Чому вони червоні?
О чому?
В криваву землю
Проросло коріння.
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05.07.2020 16:31 Відповісти
Аваков і Шмигаль самі придумали чи скопіювали це з прихильників європейського вибору?
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05.07.2020 16:31 Відповісти
Мавпують.
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05.07.2020 16:32 Відповісти
*****...вот больше нечего делать премьеру и министру МВД.
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05.07.2020 16:32 Відповісти
Похоже что рисовать лепестки...это все на что они способны...
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05.07.2020 16:33 Відповісти
это же талантища!...
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05.07.2020 22:08 Відповісти
Художники мля...от слово худо....
Свои обязанности выполнять не пробовали...?? А не пыль в глаза пускать и шоу устраивать...
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05.07.2020 16:32 Відповісти
Видно,що люди на своїх місцях.
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05.07.2020 16:33 Відповісти
Після звільнення з посади вони будуть маки малювати🙄
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05.07.2020 16:35 Відповісти
в камере на стене
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05.07.2020 16:40 Відповісти
І це можливо, хоча я за те, щоб їх більше не бачити в Україні.
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05.07.2020 16:47 Відповісти
Будуть з Пециком - сусідом перестукуватись !?
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05.07.2020 18:26 Відповісти
Не будуть. Тобі, як прихильнику та зевиборцю це добре відомо.
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05.07.2020 18:41 Відповісти
..А шо знову Ростоффф ?...Вангуй !
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05.07.2020 19:01 Відповісти
Алі, подобається бути таким примітивним? Відкрию тобі секрет: Багато людей, що не сприймають Зеленського, ненавидять і невдаху Порошенка, який своїм недолугим правлінням привів до влади нинішніх.
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05.07.2020 20:19 Відповісти
Да все в курсе, что в стране 73% идиотов, способных только ненавидеть или любить, того, кого покажут по зомбоящику. Ведь собственные мыслительные процессы отсутствуют. По твоей кацапской логике самый правильный правитель - *****. Он никого не допускает к власти. Посему- примитивный это ты. Как тумбочка в дурдоме. А приход следующего правительства - это нормальный процесс в демократической стране. Но если процент зедебилов. вроде тебя, зашкаливает, то получаем искомый результат.
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05.07.2020 23:00 Відповісти
Я ж і кажу, що вас, чокнутих на Зеленському і Порошенку критично багато. Поки ви на гімно спливаєте через програш сивочолого невдахи, ригоанальні щури набирають політичної ваги.
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05.07.2020 23:17 Відповісти
Ха-ха, тепер зебіли несамовито шукають винного у своєму виборі.
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05.07.2020 23:36 Відповісти
Всім адекватним зрозуміло, якби невдаха Порошенко менше думав про свою кишеню і про те, як прилаштувати своїх корешів по бізнесу на хлібні місця, то й комік Зеленський ніколи не став би президентом.
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06.07.2020 00:37 Відповісти
Идиотов много среди ,,нарида,,. У них так же в голове насрано,как у тебя
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06.07.2020 02:17 Відповісти
А сказати що хотіло, вбоге?
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06.07.2020 13:00 Відповісти
Идиоты. Биба и Боба два хлебороба.
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05.07.2020 16:34 Відповісти
"Спасибо святому петру за Славянск",- и.гиркин.
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05.07.2020 16:38 Відповісти
Опудало, коли Слов'янськ захопили? У квітні. Коли Порох став президентом? У червні.
Що ти, бляха, несеш?)))
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05.07.2020 16:47 Відповісти
Замороженный,по чьему приказу гиркина выпустили из Славянска и когда это было?
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05.07.2020 16:51 Відповісти
пдрило, це ж ти мені так само стверджувало, що партію пєдошарія зареєстрували за Порошенка? у тебе реально часовий кретинізм спостерігається... а ще ти тупе чмо, якому увесь час хтось сере в штани
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05.07.2020 17:39 Відповісти
Опудало, гіркін виїхав задовго до виходу колони))) і трошки поцікався тими подіями- колону з військової техніки розбили. А от автобуси не знищували (як і цивільні вантажівки). Сам здогадаєшся чому? Чи підказати?
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05.07.2020 19:25 Відповісти
Козломордое, не позорь имя Днепра.
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05.07.2020 17:24 Відповісти
Что то много ватоголовых вылупков из славного города Днепра.
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06.07.2020 02:19 Відповісти
Цій ЗЕленій сволоті більше нема чим зайнятися? Падли!.
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05.07.2020 16:39 Відповісти
Воно не зелене. Воно риг-овоч.
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05.07.2020 19:27 Відповісти
Труженики вы наши, что бы мы без вас делали. Авакян вообще молодец, так быстро нашел душегубов Шеремета, - прямо сплошной восторг, еще и нашего херанта замазал энтими убивцами. Что на суде будете плести, душеубогие?
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05.07.2020 16:40 Відповісти
Что то эта "сладкая парочка" стала часто появляться. То они в Карпаты спасать едут от паводков, а теперь в Донбассе цветочки цепляют..
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05.07.2020 16:41 Відповісти
Авакянская мразота,ты еще ромашки в сволы пистолетов вставь тем мусорам,которые убили
5-летнего Кирилла Тлявова .

Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки - Цензор.НЕТ 4728
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05.07.2020 16:41 Відповісти
От ви всі смієтесь, а наш преЗЕдент з повагою ставиться до маків... Вони надихнули його на творчі звершення, відкрили нові горизонти...
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05.07.2020 16:45 Відповісти
Маю надію, що до герича не дійшло.
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05.07.2020 16:51 Відповісти
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05.07.2020 17:13 Відповісти
Точно,ще серед мак1в воно не ср.ло.
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05.07.2020 18:00 Відповісти
це натяк, то ще квіточки, далі буде... Сволота піариться на війні
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05.07.2020 16:59 Відповісти
Молодцы . Каждый день нужно говорить где Украина и как Украина строитсяи развивается .
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05.07.2020 16:59 Відповісти
Лучше бы конопляный листик нарисовали..
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05.07.2020 17:03 Відповісти
Это же элита...им коноплянный листик не подходит...только лист коки...
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05.07.2020 17:08 Відповісти
Для тебя лучше?
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05.07.2020 22:38 Відповісти
Ассоциация-Славянск переболел руццким миром как корью.
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05.07.2020 17:12 Відповісти
https://twitter.com/Pavlovskyi_A Андрій Павловський@Pavlovskyi_A ·https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1279714477630521344 4h
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05.07.2020 17:13 Відповісти
Слуги подали проект закону № 3613, яким українців, що мають комунальні борги позбавляють права керувати авто, виїжджати за кордон, мати зброю, ходити на полювання... збільшена пеня! Самі ж борги пропонують автоматично списувати із зарплати або за рахунок конфіскації майна!
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05.07.2020 17:13 Відповісти
Поставил "Мне нравится",а заплачу,а Зебилы пусть повоют.
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05.07.2020 18:01 Відповісти
аваков-чёрт!
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05.07.2020 17:15 Відповісти
Молния! Важнейшая новость дня!
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05.07.2020 17:22 Відповісти
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки - Цензор.НЕТ 7460
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05.07.2020 17:24 Відповісти
Як казав бравий солдат Швейк:
- Всі естети - *********.© Гашек.
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05.07.2020 17:25 Відповісти
К дыркам в своих головах лепестки пририсуйте.
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05.07.2020 17:29 Відповісти
а надо было звезды... ну или орлов-двухголовых...чтоб точно обозначить саткудава прилетело!
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05.07.2020 17:45 Відповісти
чтоб точно обозначить саткудава прилетело!
5-е фото. Там хорошо видно саткудлава прилетело.
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05.07.2020 18:01 Відповісти
художники ...бані.
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05.07.2020 18:02 Відповісти
Чтобы было веселей ярких красок не жалей .Шмыгаль и Авакян знают чем зелупу тролить=мак, кокс, герыч...
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05.07.2020 18:03 Відповісти
саме цим, мають займатись держ службовці такого рівня. Зеленкою лоб собі нехай помажуть дятли!
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05.07.2020 18:04 Відповісти
Кто бы авакяну лепестки на лобике дорисовал, за Сашка и вообще за всё =хорошее=
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05.07.2020 18:08 Відповісти
ось і все - закінчили війну
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05.07.2020 18:09 Відповісти
В продолжении.
8-е фото. Хорошо видно как тротуарная плитка выложена. Так только за 6 тысяч в месяц работать можно.
На самом деле - показуха. Сметано по живому. Её завтра снимать будут.
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05.07.2020 18:09 Відповісти
Так переможемо!
****...
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05.07.2020 18:17 Відповісти
Как же вы, ****, ничтожны в своём стремлении соответствовать...
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05.07.2020 18:17 Відповісти
..Майже як ....Пеця
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05.07.2020 18:30 Відповісти
Чем же еще заняться выдающимся государственным деятелям в этой стране? Нечем больше...
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05.07.2020 18:35 Відповісти
дурачье ерундой занимается.. лучше бы воровали меньше..
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05.07.2020 19:08 Відповісти
Рукожопі маки вийшли. Треба було найняти художників, бо у криворуких криві маки виходять. Знову грошей пожаліли на професіоналів, ненажери-дармоїди.
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05.07.2020 19:30 Відповісти
Гарант Конституции https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский сумел совместить рабочий визит в Одессу с отдыхом
Примечательно, что президент остановился в расположенном в районе пляжа Ланжерон отельном комплексе «Нэмо», причем там его замечают далеко не первый раз.
Минимальная стоимость президентского люкса площадью 80 квадратных метров с джакузи и панорамным видом на море в этом отеле составляет 20 тысяч гривен, цена за стандартный номер стартует от 6 тысяч.
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05.07.2020 19:51 Відповісти
жирует падла.
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05.07.2020 23:06 Відповісти
Це про яку країну мова ?
Що за місто =славянск= ?
В Україні є Слов'янськ, про що тут теревенять і де там що квецяють чинуші ?
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05.07.2020 19:55 Відповісти
Порисовали - типа, освободили. 95 квартал.
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05.07.2020 21:15 Відповісти
Цим " видатним державним діячам" слід малювати на своїх анальних отворах.
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05.07.2020 21:34 Відповісти
сссукхааа це пляяядььь ыскуство
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05.07.2020 21:45 Відповісти
Когда собаке не хер делать она лижет себе под хвостом, это плюс/минус тоже самое, только не хватает селфи, сделанного собакой за своим занятием, не дырки замалевывать надо а написать Слов'янськ українською, очень алегорично получается, в стране приближающаяся полная ASS HOLE(дупа нашою мовою)а вони до неї лупесточки примальовують, та кажуть що це квіти..... Запах панове, запах нікуди не дівся, чи то насрав хтось у маках? Невже знову порох?
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06.07.2020 11:04 Відповісти
Пы.Сы. Или мне одному кажется что это точно не та херня, которой должны заниматься президент, премьер и министр МВД, когда в стране глава нацбанка уходит с поста в знак протеста и это обходится стране в два лярда вечнозеленых, а в ДБР тупо работают рашистские диверсанты, раскручивающие отвертками остатки нашей ПВО????
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06.07.2020 11:14 Відповісти
 
 