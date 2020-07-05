Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр і глава МВС взяли участь у арт-акції, присвяченій 6-й річниці визволення Слов'янська від російських окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Стелу пошкодили у 2014 році під час запеклих боїв між проросійськими найманцями та українськими захисниками. Активна молодь Донеччини намалювала червоні маки в місцях отворів, що залишили кулі та осколки ворожих снарядів, на знак пам’яті про події 2014 року та крові, яка була пролита найкращими синами України. За пензлі та фарбу взялися й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Цією акцією підтримуємо всіх бійців, що боронять на передовій наше мирне небо в Україні. Ця акція була ініційована волонтерами. Молоді люди зробили таку пропозицію. Звичайно, це символізм, але він уже важливий", - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні виповнюється шість років з дня, коли українська армія після тривалої облоги зайняла стратегічно важливі міста півночі Донеччини - Слов'янськ та Краматорськ. Звільнення відбулося після майже трьох місяців бойових дій. 5 липня 2014 року у цих містах знову замайоріли українські прапори.

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