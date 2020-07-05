Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки. ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр і глава МВС взяли участь у арт-акції, присвяченій 6-й річниці визволення Слов'янська від російських окупантів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
Стелу пошкодили у 2014 році під час запеклих боїв між проросійськими найманцями та українськими захисниками. Активна молодь Донеччини намалювала червоні маки в місцях отворів, що залишили кулі та осколки ворожих снарядів, на знак пам’яті про події 2014 року та крові, яка була пролита найкращими синами України. За пензлі та фарбу взялися й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"Цією акцією підтримуємо всіх бійців, що боронять на передовій наше мирне небо в Україні. Ця акція була ініційована волонтерами. Молоді люди зробили таку пропозицію. Звичайно, це символізм, але він уже важливий", - сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що сьогодні виповнюється шість років з дня, коли українська армія після тривалої облоги зайняла стратегічно важливі міста півночі Донеччини - Слов'янськ та Краматорськ. Звільнення відбулося після майже трьох місяців бойових дій. 5 липня 2014 року у цих містах знову замайоріли українські прапори.
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Чи ти політрук ?
Чому вони червоні?
О чому?
В криваву землю
Проросло коріння.
Свои обязанности выполнять не пробовали...?? А не пыль в глаза пускать и шоу устраивать...
Що ти, бляха, несеш?)))
5-летнего Кирилла Тлявова .
- Всі естети - *********.© Гашек.
5-е фото. Там хорошо видно саткудлава прилетело.
8-е фото. Хорошо видно как тротуарная плитка выложена. Так только за 6 тысяч в месяц работать можно.
На самом деле - показуха. Сметано по живому. Её завтра снимать будут.
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Примечательно, что президент остановился в расположенном в районе пляжа Ланжерон отельном комплексе «Нэмо», причем там его замечают далеко не первый раз.
Минимальная стоимость президентского люкса площадью 80 квадратных метров с джакузи и панорамным видом на море в этом отеле составляет 20 тысяч гривен, цена за стандартный номер стартует от 6 тысяч.
Що за місто =славянск= ?
В Україні є Слов'янськ, про що тут теревенять і де там що квецяють чинуші ?