Командувач Об'єднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун. ФОТО

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко, командувач Об'єднаних сил, вручив нагороди службовцям десантно-штурмових військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Нагороди вручали ї нагоди 6-ї річниці звільнення міст Слов’янськ та Краматорськ Донецької області.

"Засамовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спецзавдань на території Донбасу, військовослужбовців десантно-штурмових військ нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудним знакам "За військову доблесть" та "Знак пошани", а також медаллю "За зразкову службу", - сказано в повідомленні.

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