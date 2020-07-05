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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Командувач Об'єднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун. ФОТО

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко, командувач Об'єднаних сил, вручив нагороди службовцям десантно-штурмових військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Нагороди вручали ї нагоди 6-ї річниці звільнення міст Слов’янськ та Краматорськ Донецької області.

"Засамовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спецзавдань на території Донбасу, військовослужбовців десантно-штурмових військ нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудним знакам "За військову доблесть" та "Знак пошани", а також медаллю "За зразкову службу", - сказано в повідомленні.

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Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 01
Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 02
Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 03
Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 04
Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 05
Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 06
Командувач Обєднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун 07

нагорода (1262) Десантно-штурмові війська (222) операція Об’єднаних сил (6725) Кравченко Володимир (27)


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Топ коментарі
+7
Ну ось, крапові берети і ніхто не верещить, а скільки було лементу коли їх вводили.
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05.07.2020 18:52
+5
В Західній так.
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05.07.2020 19:09
+3
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил / Воспринимается нормально в отличие от "(Четыреждыуклонист-пианист) Зеленский наградил за мужество".
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05.07.2020 20:39
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Ну ось, крапові берети і ніхто не верещить, а скільки було лементу коли їх вводили.
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05.07.2020 18:52 Відповісти
Я знов за своє. Українці у 1941 році вважали Радянський Союз окупантом чи ні?
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05.07.2020 18:56 Відповісти
В Західній так.
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05.07.2020 19:09 Відповісти
Мій дід зі Східної. Коли він йшов служити в радянську армію то не знав що буде окупантом України.
В Литві ситуація була протилежна. Литовці вважали Радянський Союз окупантом і тих хто йшов служити в радянську армію вважали зрадниками.
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05.07.2020 19:28 Відповісти
1. Чувак, а хто їх питав?
2. Знищення Української Народньої Республіки Россією у 1921, оккупація, чи ні ?
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05.07.2020 19:36 Відповісти
Ти кого питаєш? Мене не було у 1941 році.
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05.07.2020 23:02 Відповісти
Українська Народня Республіка була визнана Россією?
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05.07.2020 23:08 Відповісти
Так, по факту була визнана. Інакше кому члєнін зі сраліним ультиматуми ставили? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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05.07.2020 23:18 Відповісти
Те саме можна сказати про ДНР і ЛНР. Україна вимагає від них припинити терористичну діяльність.
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05.07.2020 23:24 Відповісти
А що твій дід взагалі знав ? Він служив тим хто морив українців голодом, масово вбивав і відправляв в колимські концтабори.
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05.07.2020 20:26 Відповісти
и шо
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05.07.2020 20:26 Відповісти
Мои деды с Восточной Украины были раскулачены,представляешь,как ни любили советскую власть?
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05.07.2020 21:54 Відповісти
Вот и напиши сколько людей в 1941 году не любили советскую власть.
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05.07.2020 23:04 Відповісти
3000000 пленных говорит о любви к советской власти?
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09.07.2020 00:24 Відповісти
Я тобі відповів, але моя відповідь не сподобалась модеру і він її перетворив на хрестик.
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06.07.2020 07:46 Відповісти
Судячи з того що українці в своїй масі не хотіли воювати з німцями в 1941 і зустрічали їх хлібом-сіллю , то вважали московсько-більщовицький режим окупаційним. Після того, що накоїли московські зайди і їх місцеві прихвосні в Україні (Голодомор-геноцид, репресії, ...) інакше і не могло бути.
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05.07.2020 20:23 Відповісти
І 70% українців проголосувало за збереження Радянського Союзу.
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05.07.2020 23:06 Відповісти
Коли? Через 50 років промивання мізків на всіх щаблях? Дивно, що тільки 70%... До речі, найменше серед усіх республік, що брали участь у референдумі.
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05.07.2020 23:22 Відповісти
На тому ж таки референдумі 28% українців висловилося проти збереження СРСР - найбільше серед усіх союзних держав.
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05.07.2020 23:24 Відповісти
Найважливіше що "серед усіх республік, що брали участь у референдумі". Тому що ті республіки, які хотіли незалежності, референдум не проводили.
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05.07.2020 23:27 Відповісти
А 90% українців проголосувало за відновлення незалежності України.
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06.07.2020 07:04 Відповісти
Цей колір називається марун.
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05.07.2020 20:27 Відповісти
хто б ще тобі мізки подарував, *********.....
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05.07.2020 19:38 Відповісти
Почти все нормально -и погибших вспомнили и достойных наградили , но с автоматом и в намордниках - это .........ц! Не боящиеся смерти- боятся журналистского пи........жа !
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05.07.2020 19:34 Відповісти
Завжди перші! Так тримать!
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05.07.2020 19:54 Відповісти
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил / Воспринимается нормально в отличие от "(Четыреждыуклонист-пианист) Зеленский наградил за мужество".
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05.07.2020 20:39 Відповісти
Блин, у меня "ераповый" еще ВВ МВД совка. (сдал на второй раз). Уау бы наши паратруппкры скопом мне пиZ Дякую не сделали.
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05.07.2020 21:05 Відповісти
упс.. "краповый", помилочка.
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05.07.2020 21:06 Відповісти
А Бубочка тем временем бейцы в Черном море замачивает,ему не до армии.
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06.07.2020 11:40 Відповісти
 
 