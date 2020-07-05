Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Протягом тижня рятувальники на Донбасі відновили 41 будинок, обстежили 31 га території і знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Протягом тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил неодноразово залучались до піротехнічних робіт та відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької та Луганської областей.

Так, цього тижня силами ДСНС вдалося відновити 41 будинок з тих, що постраждали під час ворожих обстрілів. Більшість жителів не мають можливості відновити своє помешкання, адже здебільшого це – пенсіонери, самотні люди та багатодітні родини. Тож спільними зусиллями місцевої влади та ДСНС за кілька років вдалося відновили 1229 будинків.

Також, впродовж тижня піротехнічні розрахунки обстежили 31 га території Донбасу, вилучили та знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 7855 га таких територій та 23,07 га акваторії, вилучили та знешкодили 42 857 вибухо-небезпечних предметів.

Ще один із аспектів роботи рятувальників – контрольні пункти в’їзду/виїзду, а саме надання допомоги населенню, яке перебуває на КПВВ. Цього тижня допомоги потребувало 72 особи.

Упродовж тижня на території Донецької та Луганської областей сталася 91 пожежа, під час яких було врятовано 5 осіб.





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