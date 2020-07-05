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Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Протягом тижня рятувальники на Донбасі відновили 41 будинок, обстежили 31 га території і знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Протягом тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил неодноразово залучались до піротехнічних робіт та відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької та Луганської областей.

Так, цього тижня силами ДСНС вдалося відновити 41 будинок з тих, що постраждали під час ворожих обстрілів. Більшість жителів не мають можливості відновити своє помешкання, адже здебільшого це – пенсіонери, самотні люди та багатодітні родини. Тож спільними зусиллями місцевої влади та ДСНС за кілька років вдалося відновили 1229 будинків.

Також, впродовж тижня піротехнічні розрахунки обстежили 31 га території Донбасу, вилучили та знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 7855 га таких територій та 23,07 га акваторії, вилучили та знешкодили 42 857 вибухо-небезпечних предметів.

Ще один із аспектів роботи рятувальників – контрольні пункти в’їзду/виїзду, а саме надання допомоги населенню, яке перебуває на КПВВ. Цього тижня допомоги потребувало 72 особи.

Упродовж тижня на території Донецької та Луганської областей сталася 91 пожежа, під час яких було врятовано 5 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС 01
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС 02
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС 03
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС 04

Також читайте: РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков. ВIДЕО

Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС 05
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС 06
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Донбас (22356) ДСНС (5122) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Hasan
"У большинства жителей нет возможности восстановить свое жилище, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановили 1229 домов", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3206171
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Чи були серед слуг такі пенсіонери, які закликали путіна прийти?
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05.07.2020 20:02
+4
И медком угощали...
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05.07.2020 20:41
+2
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 614
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05.07.2020 21:05
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Hasan
"У большинства жителей нет возможности восстановить свое жилище, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановили 1229 домов", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3206171
--------------------------------------------
Чи були серед слуг такі пенсіонери, які закликали путіна прийти?
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05.07.2020 20:02 Відповісти
И медком угощали...
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05.07.2020 20:41 Відповісти
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 614
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05.07.2020 21:05 Відповісти
Ни кому ничего плохого.
Такая муйня была в Бавшей Югославии в 1994-1995 годах. НАТО списывало бабки на восстановление больниц и школ. В основном передавали сербам. По кругу проходило пару раз Нихрена не строилось. Потом из например представителя КЕЙФОР (************* например набл Франции с фотками) опять падлы рбстреояои и взорвали... Кстати фотки качались из тырнета.
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05.07.2020 20:02 Відповісти
.... ?? Рогачами подперли?? Или домам доказали что они за вовочку голосовали??
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05.07.2020 20:51 Відповісти
вот эти вот все пенсионеры и принесли эту войну в свой край - в надежде на ссср...скорбно говорить...но чем быстрей...они закончатся тем быстрее восстановится нормальный и цивилизованный порядок вещей в стране...
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05.07.2020 21:21 Відповісти
Нетолько рашшкинские пенсы: - весь даунбас наполнен колорадами как бочка килькой - только поголовная зачистка местности решит вопрос - и чистить нужно нетолько ОРДЛО, нои весь Юг и Восток Украины. Только ПОГОЛОВНАЯ!
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05.07.2020 22:17 Відповісти
Розмовляв з одним із місцевих біля Мвр'їнки,зомбиком від РТ ящика. Так він до сих пір впевнений,що Маріуполь накрили "Градами" ....ЗСУ. Йому кажемо,що вже відомо навіть хто і уому дали виконувати ,хто стріляв,а вони кажуть,що не може бути,щоб це робили москвичі. Ось такі у нас "громадяни", мать би їх не рожала б...
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05.07.2020 22:02 Відповісти
 
 