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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У МОЗ спростували черговий міф про COVID-19: Взуття не контактує з дихальними шляхами, коронавірус через нього не передається. ІНФОГРАФІКА

Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних, що коронавірус передається через взуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження. Втім, повернувшись з вулиці, краще змінити вуличне взуття на домашнє", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники

У МОЗ спростували черговий міф про COVID-19: Взуття не контактує з дихальними шляхами, коронавірус через нього не передається 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус задерживается в воздухе помещений, требуются более жесткие правила ношения масок, - исследователи


У МОЗ спростували черговий міф про COVID-19: Взуття не контактує з дихальними шляхами, коронавірус через нього не передається 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) фейк (744) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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06.07.2020 03:24
+6
помните, как мер Чекасс Бондаренко отменил коронавирус в Черкасской обл? ну, порохоботы тогда еще вой подняли несусветний типа начало могучего Майдана и глобальная акция неповиновения властям...
так вот, Бондаренко в принципе неплохой мужик, немножко необразованный, но в принципе, жители больше за него чем против. он из братков выживших в лихие 90-е
так вот, все черкащане радостно поддержали отмену карантина и бросились радоваться жизни
и тут вдруг резко умер начальник хирургического отделения больницы №2
сгорел за полтора дня. коронавирус.
мгновенно все черкащане строго в масках, все тщательно моют руки и в общественном транспорте заняты тока сидячие места, в больнице №2 массовая дезинфекция, все больные и персонал на самоизоляции под тщательным присмотром и все кроют матом тех имбицилов, которые за отмену карантина
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06.07.2020 06:59
+5
I'm speechless ...

Ви ще істерію потримайте кілька місяців, то половина планети (а то й більше) втратить залишки хоч якогось манюнького глузду. І цих усіх психів потім утримуй.

А МОЗ - вопше ... ! Сила. Скільки "експертів" билося над цією =проблемою=, не спали і нарешті РОЗВІНЧАЛИ цей міф !!!

Бігом у ВООЗ повідомте - поділіться цим неймовірним відкриттям.
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06.07.2020 02:27
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Если больной коронавирусом допустим харкнет и на харчу наступит человек, а когда обувь будет снимать, то дотронется до обуви, а потом до лица дотронется, разве так нельзя заразиться теоретически??? вирус он же будет как эфир парить и покроет обувь и потом окажется на руках и руками веку потрешь или нос и вуаля. Поздравляю вы беременны коронавирусом!
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06.07.2020 02:04 Відповісти
чувак, когда приходишь с улицы не облизывай обувь (особенно подошвы) и всё будет в порядке...
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06.07.2020 07:43 Відповісти
Дотронется до обуви, а затем - до лица? Серьезно? Может быть вы еще ноги и лицо одним полотенцем вытираете?
Кстати, первая рекомендация по гигиене, в тч - в связи с коронавирусом - мыть руки.
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06.07.2020 07:57 Відповісти
все простіше..
краплі осідають
висихають,пертворюються у пил..
пил у закритих приміщеннях піднімається ногами вгору..

тому постійна дезинфекція приміщень хороша альтернатива маскам...
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06.07.2020 08:33 Відповісти
На справді контактують усі речі, наприклад майка, її щоб зняти треба перетягнути через голову, ото халепа. А ще гаманець, гроші можуть за день не один десяток карманів пройти, особливо металеві, знову халепа.
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06.07.2020 02:06 Відповісти
Короче, руками до лица не лазить, руки промывать дезинфектором несколько раз в день. Так?
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06.07.2020 02:11 Відповісти
239 Experts With One Big Claim: The Coronavirus Is Airborne
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06.07.2020 02:19 Відповісти
I'm speechless ...

Ви ще істерію потримайте кілька місяців, то половина планети (а то й більше) втратить залишки хоч якогось манюнького глузду. І цих усіх психів потім утримуй.

А МОЗ - вопше ... ! Сила. Скільки "експертів" билося над цією =проблемою=, не спали і нарешті РОЗВІНЧАЛИ цей міф !!!

Бігом у ВООЗ повідомте - поділіться цим неймовірним відкриттям.
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06.07.2020 02:27 Відповісти
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06.07.2020 02:35 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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06.07.2020 03:24 Відповісти
Хоч за це дайте Степанову орден,бо він вчить носити домашні взуття🤪. Українці до Степанова не знали про правила гігієни? Скоро Степанов з гордістю скаже, що усі медики інфіковані короновірусом?
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06.07.2020 03:43 Відповісти
Короновирусная тирания задолбала своей заботой о продлении брехни секты ковида.
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06.07.2020 04:23 Відповісти
Ще така інформація: той самий NYT сьогодні

Donald G. McNeil Jr. https://www.nytimes.com/ The New York Times July 5, 2020
The Pandemic's Big Mystery: How Deadly Is the Coronavirus?

https://ca.news.yahoo.com/pandemics-big-mystery-deadly-coronavirus-153609352.html

More than six months into the pandemic, the coronavirus has infected more than 11 million people worldwide, killing more than 525,000. But despite the increasing toll, scientists still do not have a definitive answer to one of the most fundamental questions about the virus: How deadly is it?

...
On Thursday, after the World Health Organization held a two-day online meeting of 1,300 scientists from around the world, the agency's chief scientist, Dr. Soumya Swaminathan, said the consensus for now was that the IFR is about 0.6% - which means that the risk of death is less than 1%.

...
Наша favourite ВООЗ отримала минулого четверга від інших вчених такі дані: IFR (infection fatality rate) 0,6%.
Є ще CFR - case fatality rate: which measures deaths among patients known to have had COVID-19. In most cases, that number is highest in countries that have had the virus the longest. (От саме тут і треба дивитися на вік та обставини, супутні причини і діагнози)

І т.д.
Люди в коментарях розказують про всі ляпи і накрутки (призначено тест, людина не прийшла - отримує лист з повідомленням, що вона tested positive !!! людина померла від третього серцевого нападу - пишуть: вмер від ковіду і т.д. і т.п.)
Маніпуляція з показниками беззаперечна.
Лякали мільйонами смертей. І продовжують. Вирубили економіку, але ще треба всіх вдягнути в маски, які не є ефективними, тим більше, у світлі останніх "відкриттів", що вірус у повітрі (вдихаєш-видихаєш, вірус тоді скрізь, не лише у приміщеннях з вентиляцією) і впарити вакцину.
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06.07.2020 04:49 Відповісти
But their case fatality rates vary wildly: Iceland's is less than 1%, New Zealand's and Israel's are below 2%. Belgium, by comparison, is at 16%, and Italy and Britain at 14%.

дурантинофіли займаються демагогією..
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06.07.2020 08:06 Відповісти
В Минздраве развенчали очередной миф о COVID-19: Обувь не контактирует с дыхательными путями, коронавирус через нее не передается - Цензор.НЕТ 6324
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06.07.2020 05:36 Відповісти
А если зебил целует ноги своего идола бубочки?
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06.07.2020 06:53 Відповісти
Вижу тень наискосок
Зеленый берег с полоской ила
Зебил готов целовать песок
По которому Зе ходило...
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06.07.2020 06:58 Відповісти
..*Ф рамочку *... і зранку цілувати * .
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06.07.2020 07:06 Відповісти
Тобто ти себе впізнав🐸
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06.07.2020 08:50 Відповісти
помните, как мер Чекасс Бондаренко отменил коронавирус в Черкасской обл? ну, порохоботы тогда еще вой подняли несусветний типа начало могучего Майдана и глобальная акция неповиновения властям...
так вот, Бондаренко в принципе неплохой мужик, немножко необразованный, но в принципе, жители больше за него чем против. он из братков выживших в лихие 90-е
так вот, все черкащане радостно поддержали отмену карантина и бросились радоваться жизни
и тут вдруг резко умер начальник хирургического отделения больницы №2
сгорел за полтора дня. коронавирус.
мгновенно все черкащане строго в масках, все тщательно моют руки и в общественном транспорте заняты тока сидячие места, в больнице №2 массовая дезинфекция, все больные и персонал на самоизоляции под тщательным присмотром и все кроют матом тех имбицилов, которые за отмену карантина
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06.07.2020 06:59 Відповісти
..Ще добре ..що не потопили .
ПС ))) Та винеси на базар .віддай в добрі руки А краще знайди приют для тварин та здай.
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06.07.2020 07:14 Відповісти
двуличное чувырло заявило сожрав кусок колбасы...
а почему мышей и крыс не сдавать в приют?
а корова всю жизнь давала молоко а её ты потом сожрал...
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06.07.2020 07:51 Відповісти
Малоросам ..аби прогавкати .
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06.07.2020 08:12 Відповісти
Обувь может и не передает, а вот носки да!
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06.07.2020 07:03 Відповісти
кстати, меня всегда удивляла такая агромадная разница в запахе между мужскими носками и женскими чулочками...
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06.07.2020 07:36 Відповісти
да не такая уж и громадная, если убрать сексуальную составляющую то остаётся такой же крепкий духман))))
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06.07.2020 07:43 Відповісти
да как же ее убрать...
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06.07.2020 07:57 Відповісти
Запах не зависит от пола - скорее от чистоплотности и заселения бактериями/грибками ваших ног.
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06.07.2020 08:00 Відповісти
В Минздраве развенчали очередной миф о COVID-19: Обувь не контактирует с дыхательными путями, коронавирус через нее не передается - Цензор.НЕТ 5774
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06.07.2020 07:04 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3206186/v_minzdrave_razvenchali_ocherednoyi_mif_o_covid19_obuv_ne_kontaktiruet_s_dyhatelnymi_putyami_koronavirus
тупим з МОЗУ.
це не міф.. ЛИШЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ
Ковід зберігається на поверхнях..також на пилюці..
а значить, преміщення людей у закритому приміщенні піднімає пил догори.
https://censor.net/photo_news/3206186/v_minzdrave_razvenchali_ocherednoyi_mif_o_covid19_obuv_ne_kontaktiruet_s_dyhatelnymi_putyami_koronavirusЦікаво,у МОЗІ ВСІ ДЕБІЛИ ?
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06.07.2020 08:03 Відповісти
А если долго не стирать носки???)))
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06.07.2020 08:45 Відповісти
У МОЗ спростували черговий міф про COVID-19: Взуття не контактує з дихальними шляхами, коронавірус через нього не передається - Цензор.НЕТ 6821
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06.07.2020 12:00 Відповісти
 
 