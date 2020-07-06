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У МОЗ спростували черговий міф про COVID-19: Взуття не контактує з дихальними шляхами, коронавірус через нього не передається. ІНФОГРАФІКА
Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних, що коронавірус передається через взуття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження. Втім, повернувшись з вулиці, краще змінити вуличне взуття на домашнє", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Rem Mer
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+6 Alter Nator
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+5 Vedana
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Кстати, первая рекомендация по гигиене, в тч - в связи с коронавирусом - мыть руки.
краплі осідають
висихають,пертворюються у пил..
пил у закритих приміщеннях піднімається ногами вгору..
тому постійна дезинфекція приміщень хороша альтернатива маскам...
Ви ще істерію потримайте кілька місяців, то половина планети (а то й більше) втратить залишки хоч якогось манюнького глузду. І цих усіх психів потім утримуй.
А МОЗ - вопше ... ! Сила. Скільки "експертів" билося над цією =проблемою=, не спали і нарешті РОЗВІНЧАЛИ цей міф !!!
Бігом у ВООЗ повідомте - поділіться цим неймовірним відкриттям.
Donald G. McNeil Jr. https://www.nytimes.com/ The New York Times July 5, 2020
The Pandemic's Big Mystery: How Deadly Is the Coronavirus?
https://ca.news.yahoo.com/pandemics-big-mystery-deadly-coronavirus-153609352.html
More than six months into the pandemic, the coronavirus has infected more than 11 million people worldwide, killing more than 525,000. But despite the increasing toll, scientists still do not have a definitive answer to one of the most fundamental questions about the virus: How deadly is it?
...
On Thursday, after the World Health Organization held a two-day online meeting of 1,300 scientists from around the world, the agency's chief scientist, Dr. Soumya Swaminathan, said the consensus for now was that the IFR is about 0.6% - which means that the risk of death is less than 1%.
...
Наша favourite ВООЗ отримала минулого четверга від інших вчених такі дані: IFR (infection fatality rate) 0,6%.
Є ще CFR - case fatality rate: which measures deaths among patients known to have had COVID-19. In most cases, that number is highest in countries that have had the virus the longest. (От саме тут і треба дивитися на вік та обставини, супутні причини і діагнози)
І т.д.
Люди в коментарях розказують про всі ляпи і накрутки (призначено тест, людина не прийшла - отримує лист з повідомленням, що вона tested positive !!! людина померла від третього серцевого нападу - пишуть: вмер від ковіду і т.д. і т.п.)
Маніпуляція з показниками беззаперечна.
Лякали мільйонами смертей. І продовжують. Вирубили економіку, але ще треба всіх вдягнути в маски, які не є ефективними, тим більше, у світлі останніх "відкриттів", що вірус у повітрі (вдихаєш-видихаєш, вірус тоді скрізь, не лише у приміщеннях з вентиляцією) і впарити вакцину.
дурантинофіли займаються демагогією..
Зеленый берег с полоской ила
Зебил готов целовать песок
По которому Зе ходило...
так вот, Бондаренко в принципе неплохой мужик, немножко необразованный, но в принципе, жители больше за него чем против. он из братков выживших в лихие 90-е
так вот, все черкащане радостно поддержали отмену карантина и бросились радоваться жизни
и тут вдруг резко умер начальник хирургического отделения больницы №2
сгорел за полтора дня. коронавирус.
мгновенно все черкащане строго в масках, все тщательно моют руки и в общественном транспорте заняты тока сидячие места, в больнице №2 массовая дезинфекция, все больные и персонал на самоизоляции под тщательным присмотром и все кроют матом тех имбицилов, которые за отмену карантина
ПС ))) Та винеси на базар .віддай в добрі руки А краще знайди приют для тварин та здай.
а почему мышей и крыс не сдавать в приют?
а корова всю жизнь давала молоко а её ты потом сожрал...
тупим з МОЗУ.
це не міф.. ЛИШЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ
Ковід зберігається на поверхнях..також на пилюці..
а значить, преміщення людей у закритому приміщенні піднімає пил догори.
https://censor.net/photo_news/3206186/v_minzdrave_razvenchali_ocherednoyi_mif_o_covid19_obuv_ne_kontaktiruet_s_dyhatelnymi_putyami_koronavirusЦікаво,у МОЗІ ВСІ ДЕБІЛИ ?