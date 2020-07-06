У МОЗ спростували черговий міф про COVID-19: Взуття не контактує з дихальними шляхами, коронавірус через нього не передається. ІНФОГРАФІКА

Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних, що коронавірус передається через взуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження. Втім, повернувшись з вулиці, краще змінити вуличне взуття на домашнє", - наголошується в повідомленні.

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