Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку "Аква сіті" в Мукачеві. ВIДЕО камер спостереження (оновлено)
На околиці міста Мукачево стріляли з РПГ по будівлі комплексу відпочинку "Аква сіті".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net, за інформацією від місцевих мешканців, сама подія сталася близько 03:00 години ночі.
Попередньо пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.
Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, правоохоронці розпочали слідство за фактом умисного пошкодження майна в Мукачеві.
"Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту ночі. Прибувши за викликом, правоохоронці з’ясували, що невідома особа поцілила з гранатомета на територію комплексу відпочинку. Внаслідок цього пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення басейну та альтанка, на якій пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.
Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом вибуху.
Вживаються заходи для встановлення та затримання особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення.
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кількість "полян для зняття урожаю у час Ковід" досит мала.
закономірно,що далі у хід підуть танки..)))
Стреляли...
Стрельба - это повседневность, а не новость
Тот же эффект можно было достичь простым бросанием каменюки в ту беседку.