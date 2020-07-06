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Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку "Аква сіті" в Мукачеві. ВIДЕО камер спостереження (оновлено)

На околиці міста Мукачево стріляли з РПГ по будівлі комплексу відпочинку "Аква сіті".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net, за інформацією від місцевих мешканців, сама подія сталася близько 03:00 години ночі.

Попередньо пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.

Також дивіться: Внаслідок стрілянини в Івано-Франківську поранено чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, правоохоронці розпочали слідство за фактом умисного пошкодження майна в Мукачеві.

Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку Аква сіті в Мукачеві 01

"Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту ночі. Прибувши за викликом, правоохоронці з’ясували, що невідома особа поцілила з гранатомета на територію комплексу відпочинку. Внаслідок цього пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення басейну та альтанка, на якій пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.

Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку Аква сіті в Мукачеві 02

Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом вибуху.

Вживаються заходи для встановлення та затримання особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення.

Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку Аква сіті в Мукачеві 03
Фото: сайт Mukachevo.net

Автор: 

Мукачево (175) стрілянина (1784) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+7
разом із своїм мордорубратом(((
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06.07.2020 09:26
+4
Шото йовбаки совсем распоясались там =)
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06.07.2020 09:24
+4
Ти ж драпала ввімкнув, ось не має кому порядки наводити.
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06.07.2020 09:31
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Шото йовбаки совсем распоясались там =)
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06.07.2020 09:24 Відповісти
разом із своїм мордорубратом(((
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06.07.2020 09:26 Відповісти
Эти йовбаки с дьопшами ещё те "горячие" парни, так и танковые сражения могут начать.
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06.07.2020 13:46 Відповісти
Ще трохе і почнуть ракетами середньої дальності херячити...Що там курва робиться в тій країні ..??((
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06.07.2020 09:26 Відповісти
Це курва точно країна тихо перетворюється на Зімбабве..
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06.07.2020 09:28 Відповісти
Ти ж драпала ввімкнув, ось не має кому порядки наводити.
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06.07.2020 09:31 Відповісти
Синку ,я нікуди не драпав а спокійно виїхав 30 років тому і тебе забув запитати, а порядок вам треба наводити а не мені, мені там не жити i дітям моїм з онуками теж, так що не про те ти пишеш
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06.07.2020 09:47 Відповісти
Ооо, так ти москаль.
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06.07.2020 09:51 Відповісти
шукайте в цьому кацапськи роги
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06.07.2020 09:30 Відповісти
чушь не лепи. обычные разборки местных делков-контрабандистов.
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06.07.2020 10:20 Відповісти
звичайнісінькі мєстні, розброки яких толерує мер Мукачева Балога. до чого тут кацапи?
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06.07.2020 13:34 Відповісти
Бывший подельник гены москаля, который теперь под йулю прыгнул
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06.07.2020 09:34 Відповісти
Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку "Аква сіті" в Мукачеві - Цензор.НЕТ 972
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06.07.2020 09:48 Відповісти
Балог давно под плинтус загнали. Беспредел идёт от блюка, пашкуляк с дребитко воюют
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06.07.2020 09:50 Відповісти
і шо ж він такий, цілий мер - а настільки безпомічний? і на чорта він тоді знову на місцеві вибори йде, як він ніхрена не може?
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06.07.2020 13:35 Відповісти
Этот точно беспомощный, и это проблема его избирателей.
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06.07.2020 13:41 Відповісти
так отож - але стає проблемою цілого міста в ітогє. а мені не дуже хочеться брать на себе чужі проблеми(
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06.07.2020 16:00 Відповісти
"Аваков ни причём.... А почему бездействовали охранники ? "
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06.07.2020 09:42 Відповісти
Київ давно ні при чому у "заповіднику Балог" -Закарпатті..
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06.07.2020 09:46 Відповісти
Дурню, з РПГ по комерсам валять не люди Балоги. Балога не мокрушнік, це Блюковські відморозки - банди.
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06.07.2020 10:07 Відповісти
квлькість зброї на руках(також і важкої) збільшується,
кількість "полян для зняття урожаю у час Ковід" досит мала.

закономірно,що далі у хід підуть танки..)))
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06.07.2020 09:45 Відповісти
Тоже новость
Стреляли...
Стрельба - это повседневность, а не новость
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06.07.2020 09:45 Відповісти
Аваков-сіті? Давно пора!
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06.07.2020 09:50 Відповісти
Та поставте вже нарешті пана Москаля міністром МВС і через пів року буде порядок. Ви не побачите йовбіків, малоросів і іншої швалі. А бажаючі розшатувати ситуацію будуть на баржі пливти в сторону Крима із червоними кульками у сраці. Все буде так, як пише Конституція.
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06.07.2020 10:01 Відповісти
А кульки на сонці лопнуть і баржа стара... Доля іх така - потонути...
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06.07.2020 10:32 Відповісти
а шо москаль? москаль - міністр, тут би на місцевому рівні рішити. але нічо, зара збере Балога міськраду, звернеться до Разумкова (вони друзі з ним), а по факту ніц не зміниться.
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06.07.2020 13:33 Відповісти
Айбо нич у вароші не змінились! Докить в Ужгороді наливають першу з ранку каву, у Мукачеві вже завершують перестрілку
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06.07.2020 10:08 Відповісти
"на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался" Это как-было два выстрела и один не разорвался?
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Шото это РПГ какое-то слабое.

Тот же эффект можно было достичь простым бросанием каменюки в ту беседку.
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06.07.2020 11:08 Відповісти
Вопрос Баканову - Доколе будет позволено этим чертАм подобное. Может пора отдать приказ Пленных не брать и размазывать на месте в порошок?
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06.07.2020 11:27 Відповісти
Позавчера гнусавое требовало чего-то там обеспечить. Аваков сказал "есть" и обеспечил.
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06.07.2020 11:49 Відповісти
безпеки в місті нема, Балога - ти мер чи хто? ти взагалі здатен хоч якось дати містянам змогу вийти на вулиці спокійно і не боятися?
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06.07.2020 13:33 Відповісти
поки мер, та мiсцевi вибори вже восени, а там всяке може бути, може й не буде бiльш Балога царювати) Тим бiльш, що до нього запитань вистачае .
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06.07.2020 15:58 Відповісти
Містяни не бояться виходити на вулиці, бо в кожного є зброя. Боїться так звана "влада".
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06.07.2020 20:23 Відповісти
Сомали боится превратиться в Украину.
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06.07.2020 13:39 Відповісти
Ні щоб по Медведчуку пальнути чи по Апеляційному Суді Києва, так вони херньою займаються.
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06.07.2020 14:26 Відповісти
Мукачевцям похєр до Києва з усіма його судами і кумами.
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06.07.2020 20:26 Відповісти
 
 