Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку "Аква сіті" в Мукачеві. ВIДЕО камер спостереження (оновлено)

На околиці міста Мукачево стріляли з РПГ по будівлі комплексу відпочинку "Аква сіті".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net, за інформацією від місцевих мешканців, сама подія сталася близько 03:00 години ночі.

Попередньо пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.

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Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, правоохоронці розпочали слідство за фактом умисного пошкодження майна в Мукачеві.

"Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту ночі. Прибувши за викликом, правоохоронці з’ясували, що невідома особа поцілила з гранатомета на територію комплексу відпочинку. Внаслідок цього пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення басейну та альтанка, на якій пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом вибуху.

Вживаються заходи для встановлення та затримання особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення.



Фото: сайт Mukachevo.net