Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи осіб, які сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку "Фенікс" і "Лугаком" з так званих "Л/ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з території "Л/ДНР" та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.
За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашій державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.
Під час обшуків правоохоронці виявили документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.
Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль