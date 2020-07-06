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Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи осіб, які сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку "Фенікс" і "Лугаком" з так званих "Л/ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з території "Л/ДНР" та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашій державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.

Також дивіться: "Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ". ФОТО

Під час обшуків правоохоронці виявили документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів Л/ДНР, - СБУ 01
Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів Л/ДНР, - СБУ 02
Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів Л/ДНР, - СБУ 03
Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів Л/ДНР, - СБУ 04
Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів Л/ДНР, - СБУ 05

Автор: 

мобільний зв’язок (1030) СБУ (12854) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+10
Моментально посадка пожизненно или к стенке, в таких случаях нельзя сопли жевать.
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06.07.2020 10:20
+8
Подумаешь мелочь какая. Тут рыба посерьезней есть. Информационная безопасность Украины вообще отсутствует! WNet магистральный провайдер который перепродает трафик уже более мелким провайдерам, не блокирует яндекс и маилру, в принципе! Его услугами пользуются дома ВР на Печерске, Оболони. Маршрутизация идет через Маскву, проверить легко, если вы клиент WNet. Как и трафик Киевстара, МТС тоже. Представляете, депутаты, вообще почти весь Киев общаются через Москву и их площадки в Германии! WNet отказывается устанавливать оборудование СБУ, наверное потому что уже стоит оборудование спецслужб другой страны. Поэтому https://ain.ua/2020/05/27/wnet-vs-sbu/ Алексей Клещевников и скрывается в США .
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06.07.2020 10:59
+4
361 ч.2? От 3 до 6 лет? Да в ВОВ, т.е. Во 2-ю Мировую его бы к стенке в течение суток максимум поставили.
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06.07.2020 10:25
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Інтернет- не скрєпно і не сакрально. Дєди ваєвалі без інтернету.
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06.07.2020 10:11 Відповісти
Моментально посадка пожизненно или к стенке, в таких случаях нельзя сопли жевать.
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06.07.2020 10:20 Відповісти
для начала нужен закон про коллаборацию, Петру было не до того. а зеленый не заинтересован, бо он сам попадает под эту статью.
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06.07.2020 11:45 Відповісти
как же так? тамжыашилюди! соя? правильно?
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06.07.2020 10:22 Відповісти
Тепер ваша влада, тому від вас чекаємо посадок.
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06.07.2020 10:26 Відповісти
ваші, кацапа, ваші.
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06.07.2020 10:38 Відповісти
361 ч.2? От 3 до 6 лет? Да в ВОВ, т.е. Во 2-ю Мировую его бы к стенке в течение суток максимум поставили.
показати весь коментар
06.07.2020 10:25 Відповісти
Подумаешь мелочь какая. Тут рыба посерьезней есть. Информационная безопасность Украины вообще отсутствует! WNet магистральный провайдер который перепродает трафик уже более мелким провайдерам, не блокирует яндекс и маилру, в принципе! Его услугами пользуются дома ВР на Печерске, Оболони. Маршрутизация идет через Маскву, проверить легко, если вы клиент WNet. Как и трафик Киевстара, МТС тоже. Представляете, депутаты, вообще почти весь Киев общаются через Москву и их площадки в Германии! WNet отказывается устанавливать оборудование СБУ, наверное потому что уже стоит оборудование спецслужб другой страны. Поэтому https://ain.ua/2020/05/27/wnet-vs-sbu/ Алексей Клещевников и скрывается в США .
показати весь коментар
06.07.2020 10:59 Відповісти
Файні хлопи.... Років на найдцять у в'язницю . Хоча можна було б використати їхнє знання та вміння щоб "покласти " системи зв'язку по Лугандону ,Криму та ка цап стані як відшкодування зробленого і можливого зменшення терміну покарання
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06.07.2020 11:01 Відповісти
Якщо їх повісити, то вони більше такого робити не будуть.
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06.07.2020 14:30 Відповісти
 
 