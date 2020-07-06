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Перший контейнерний поїзд з Уханя прибув на станцію "Київ-Ліски". ФОТОрепортаж

Перший прямий контейнерний поїзд між Уханем (Китай) і Києвом і другий, відправлений з КНР, прибув на станцію АТ "Укрзалізниця" (УЗ) "Київ-Ліски".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в складі поїзда перевезено 43 сорокафутові контейнери з сульфатом магнію, обладнанням, алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, флаконами ПЕТ, іншими виробами легкої промисловості.

Маршрут поїзда становив 9,5 тис. км, з Уханя він вирушив 16 червня.

Перший контейнерний поїзд з Уханя прибув на станцію Київ-Ліски 01
Перший контейнерний поїзд з Уханя прибув на станцію Київ-Ліски 02
Перший контейнерний поїзд з Уханя прибув на станцію Київ-Ліски 03

Фото: ЦТС

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" має намір запустити контейнерні поїзди з Китаю на регулярній основі і готова приймати щомісяця від п'яти таких поїздів.

Перший пілотний контейнерний поїзд зі станції "Яньтай" Україна прийняла 8 червня. У складі поїзда було 41 сорокафутовий контейнер. Він привіз в Україну взуття, бурильні труби, комп'ютерний томограф та збірні вантажі.

Раніше територією України залізничним транспортом здійснювалися тільки транзитні перевезення вантажів у міжнародному сполученні Китай - країни Західної Європи - Китай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя. ФОТО

Автор: 

залізниця (1508) Китай (4621) Ухань (49)


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Топ коментарі
+7
А чо не в Новые Санжары?
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06.07.2020 10:24
+5
маневровым дизелем с самой Ухани пёрли?!
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06.07.2020 10:27
+4
Хорошо хоть Пол Пота уже нет.
С красными кхмерами тоже торговали бы?
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06.07.2020 10:28
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А чо не в Новые Санжары?
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06.07.2020 10:24 Відповісти
второго рейса из Ухани, бедняги точно не перенесли)
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06.07.2020 10:32 Відповісти
Москва - Пекин!
Москва - Пекин!
Летят стальные эшелоны
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06.07.2020 10:25 Відповісти
Ачого "охеренно круті" касапи поїзд з Китаю пропустили?
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Он не едет по кацапстану.
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Я, кстати, тоже хотел это спросить. Если не по морю, то как запоребрик объехали?
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06.07.2020 10:38 Відповісти
Через Азербайджан и Каспий
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06.07.2020 10:42 Відповісти
Ага, щас.
****** географию?
Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») - крупнейшая лизинговая компания России
Это ни о чём не говорит?
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06.07.2020 11:55 Відповісти
То есть, все-таки через море, даже через два - Черное и Каспийское. Помнится, Арсений Петрович нечто похожее уже пробовал, но застопорилось о бюрократические проблемы.
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06.07.2020 13:25 Відповісти
Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию "Киев-Лески" - Цензор.НЕТ 5813
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06.07.2020 10:42 Відповісти
Убери эту туфту, ладно?
В течение пяти суток поезд достиг погранперехода между Китаем и Монголией (станции Эрлянь и Замын-Уудэ). Далее маршрут пролегал по территории Монголии до погранперехода Сухэ-Батор - Наушки, затем транзитом по территории РФ до украинского погранперехода Зерново, а далее в Киев на терминал "Лиски".
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06.07.2020 11:57 Відповісти
з часом "проб'ємо" кордон до Казахстану через дружні Кубанську НР та Калмицьку НР.
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07.07.2020 09:36 Відповісти
Откуда это известно? По РФ:
1) ближе
2) надо пересекать гораздо меньше границ
3) не надо везти по морю

С трудом представляю чтоб китайцы ради Украины занимались такими извращениями.
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06.07.2020 10:43 Відповісти
Вы номер на борту вагона заметили +7(495).... ОТОЖ!!!!!!!!!!
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06.07.2020 10:51 Відповісти
А как же декоммунизация?
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06.07.2020 10:26 Відповісти
маневровым дизелем с самой Ухани пёрли?!
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06.07.2020 10:27 Відповісти
О стоимости такой дружбы мы скоро узнаем из платежек.
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06.07.2020 10:50 Відповісти
Или деньги не пахнут?
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06.07.2020 10:27 Відповісти
Певно, що не пахнуть.
Китайський вірус добиває й без того зруйновану економіку, а дебіли ще й вкладають гроші в економіку країні на яку треба в суд подавати.
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06.07.2020 10:47 Відповісти
Хорошо хоть Пол Пота уже нет.
С красными кхмерами тоже торговали бы?
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06.07.2020 10:28 Відповісти
1991й рік Україна ...52 млн. населення
2020й рак Україна (поки що) ...населення 32 млн ...
тобі "кхмери" 20 мільйонів населення винищили ?
...Землю вже ВКРАЛИ ...залишилося ще небагато ще років десять "співпраці" і можна перейменовувати :територія "дике поле"
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06.07.2020 11:17 Відповісти
Прогугль скільки землі орендують в Україні компанії з КНР.
За СРСР 2.0 впрягаєшся?
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06.07.2020 11:25 Відповісти
погугліть кого посадили за геноцид народу України Крадчука , Чучму , джмеляра чи валянка ...а може "стыдливого воришку" чи цей членограй відповість за крадіжку ЗЕМЛІ ?...а чайники мені не впиралися , нехай жруть своїх "панголінів" у йухнані ...може коли нажруться
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06.07.2020 11:44 Відповісти
Что?!! Ухань? Свежие поставки коронавируса?
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06.07.2020 10:30 Відповісти
ото в кацапнi пiдгорiло. а говорили сибiр горить.
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06.07.2020 10:31 Відповісти
В Монголии и Китае уже бубонная чума!
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06.07.2020 10:31 Відповісти
ПАО «ГТЛК» - крупнейшая лизинговая компания Р, на втором фото моцковские телефоны?
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06.07.2020 10:48 Відповісти
Внимательность и еще раз внимательность. Браво.
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06.07.2020 10:53 Відповісти
Верным путем идем товарисчи!
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06.07.2020 10:55 Відповісти
Совком попахивают эти фотки
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06.07.2020 10:52 Відповісти
оччень надеемся, шо паровозу сделали плц и пусть все равно без температуры посидит две недели. жаба встречала?
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06.07.2020 10:52 Відповісти
а шо мля магнезию надо из Ухани аж везти?? или у нас шприцы нереально изготавливать? явшоке .. вот где внатуре квази-накуй-государство..
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06.07.2020 11:04 Відповісти
Привезли новые вирусы.
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06.07.2020 11:04 Відповісти
Свежей чумы. Через Монголию. 😱
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06.07.2020 11:12 Відповісти
Опять "Эпицент" затарился???
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06.07.2020 11:05 Відповісти
Эпицентр ! Пардон.
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06.07.2020 11:05 Відповісти
Через Расию или паромом им. Яценюка?
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06.07.2020 11:09 Відповісти
Паромом имени Омеляна.
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06.07.2020 11:37 Відповісти
Телефон собственника вагонов +7(495). С каких это пор в Китае такой код?
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06.07.2020 11:13 Відповісти
Вот зачем изобретать велосипед.
Контейнеровоз привезет морем а три раза дешевле, вы только поборы в портах ликвидируйте!
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06.07.2020 11:14 Відповісти
И в три раза дольше
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06.07.2020 11:36 Відповісти
Из огромного Китая вам нодо именно из Уханя?
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06.07.2020 11:14 Відповісти
а вагоны -то кацапские
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06.07.2020 11:18 Відповісти
Да чуть не забыл.А сколько грызунов с бубонной чумой он привез?Уже посчитали?
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06.07.2020 11:19 Відповісти
И кому нужен этот цирк,проще и дешевле параходом
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06.07.2020 11:20 Відповісти
Чисто морем - от 40 дней
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06.07.2020 11:35 Відповісти
чисто на мріїї пару годин
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06.07.2020 11:49 Відповісти
да и не 60 вагонов а сразу несколько тысячь
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06.07.2020 21:22 Відповісти
Отправляет не государство Китай или Украина, а грузоотправители, и тем транспортом, каким в этот момент возможно и выгодно.
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06.07.2020 22:03 Відповісти
кто дал зеленую на этот цирк,министра транспорта заставить вскрыть каждый вагон и лично потрогать то что привезли, и на двух недельный карантин отправить
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06.07.2020 11:54 Відповісти
Коронавирус на поверхности 2 недели не живёт.
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06.07.2020 11:56 Відповісти
новина чуток попозжє
11:35
https://censor.net/news/3206250/sotni_vagonov_skaplivayutsya_na_stantsiyah_gruzootpraviteleyi_izza_novogo_zapreta_ukrzaliznytsi(с)
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06.07.2020 11:58 Відповісти
 
 