Перший контейнерний поїзд з Уханя прибув на станцію "Київ-Ліски". ФОТОрепортаж
Перший прямий контейнерний поїзд між Уханем (Китай) і Києвом і другий, відправлений з КНР, прибув на станцію АТ "Укрзалізниця" (УЗ) "Київ-Ліски".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в складі поїзда перевезено 43 сорокафутові контейнери з сульфатом магнію, обладнанням, алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, флаконами ПЕТ, іншими виробами легкої промисловості.
Маршрут поїзда становив 9,5 тис. км, з Уханя він вирушив 16 червня.
Фото: ЦТС
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" має намір запустити контейнерні поїзди з Китаю на регулярній основі і готова приймати щомісяця від п'яти таких поїздів.
Перший пілотний контейнерний поїзд зі станції "Яньтай" Україна прийняла 8 червня. У складі поїзда було 41 сорокафутовий контейнер. Він привіз в Україну взуття, бурильні труби, комп'ютерний томограф та збірні вантажі.
Раніше територією України залізничним транспортом здійснювалися тільки транзитні перевезення вантажів у міжнародному сполученні Китай - країни Західної Європи - Китай.
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Это ни о чём не говорит?
В течение пяти суток поезд достиг погранперехода между Китаем и Монголией (станции Эрлянь и Замын-Уудэ). Далее маршрут пролегал по территории Монголии до погранперехода Сухэ-Батор - Наушки, затем транзитом по территории РФ до украинского погранперехода Зерново, а далее в Киев на терминал "Лиски".
1) ближе
2) надо пересекать гораздо меньше границ
3) не надо везти по морю
С трудом представляю чтоб китайцы ради Украины занимались такими извращениями.
Китайський вірус добиває й без того зруйновану економіку, а дебіли ще й вкладають гроші в економіку країні на яку треба в суд подавати.
С красными кхмерами тоже торговали бы?
2020й рак Україна (поки що) ...населення 32 млн ...
тобі "кхмери" 20 мільйонів населення винищили ?
...Землю вже ВКРАЛИ ...залишилося ще небагато ще років десять "співпраці" і можна перейменовувати :територія "дике поле"
За СРСР 2.0 впрягаєшся?
Контейнеровоз привезет морем а три раза дешевле, вы только поборы в портах ликвидируйте!
11:35
https://censor.net/news/3206250/sotni_vagonov_skaplivayutsya_na_stantsiyah_gruzootpraviteleyi_izza_novogo_zapreta_ukrzaliznytsi(с)