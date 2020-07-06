Перший контейнерний поїзд з Уханя прибув на станцію "Київ-Ліски". ФОТОрепортаж

Перший прямий контейнерний поїзд між Уханем (Китай) і Києвом і другий, відправлений з КНР, прибув на станцію АТ "Укрзалізниця" (УЗ) "Київ-Ліски".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в складі поїзда перевезено 43 сорокафутові контейнери з сульфатом магнію, обладнанням, алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, флаконами ПЕТ, іншими виробами легкої промисловості.

Маршрут поїзда становив 9,5 тис. км, з Уханя він вирушив 16 червня.







Фото: ЦТС

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" має намір запустити контейнерні поїзди з Китаю на регулярній основі і готова приймати щомісяця від п'яти таких поїздів.

Перший пілотний контейнерний поїзд зі станції "Яньтай" Україна прийняла 8 червня. У складі поїзда було 41 сорокафутовий контейнер. Він привіз в Україну взуття, бурильні труби, комп'ютерний томограф та збірні вантажі.

Раніше територією України залізничним транспортом здійснювалися тільки транзитні перевезення вантажів у міжнародному сполученні Китай - країни Західної Європи - Китай.

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