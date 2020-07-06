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Новини Фото ДТП
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П'яний водій спровокував ДТП на Львівщині: одна людина загинула, троє травмовані. ФОТО

Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок ДТП на окружній дорозі Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася в понеділок близько 3:50 у селі Зимна Вода Пустомитівського району.

Як зазначено в повідомленні, 26-річний водій легкового автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням, у результаті автомобіль виїхав на кільце, в'їхав в електроопору, а потім зіткнувся з деревом і парканом.

Пяний водій спровокував ДТП на Львівщині: одна людина загинула, троє травмовані 01

Унаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали водій автомобіля та двоє його пасажирок, також мешканки Львова віком 17 та 25 років – усі вони доставлені у лікарню. Ще один пасажир "Ауді", паспортні дані якого уточнюються, від травм помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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Також попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного спяніння – він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини - правоохоронці встановлюють обставини події.

Проводиться досудове розслідування.

Пяний водій спровокував ДТП на Львівщині: одна людина загинула, троє травмовані 02
Фото: сайт поліції

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автор: 

ДТП (4473) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+9
баранюка! бубочка відмінила закон про кримінальну відповідальність за водіння в такому стані, тож ганяють барани!
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06.07.2020 10:54
+5
Мабуть святкував скасування Зеленським кримінальної відповідальності за керування у стані сп'яніння... ?
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06.07.2020 11:00
+5
Зеля, пам'ятай, кров цих потерпілих, на твоїх руках!
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06.07.2020 11:01
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баранюка! бубочка відмінила закон про кримінальну відповідальність за водіння в такому стані, тож ганяють барани!
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06.07.2020 10:54 Відповісти
Де б ти ще висралось? Бубочка нічого не відміняла, бо закон ве вступав у дію.
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06.07.2020 11:04 Відповісти
Вступив, і Цілу добу діяв! По Україні навіть є порушені справи, які тепер закривають через декримілізування.
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06.07.2020 11:23 Відповісти
Водители! Не бойтесь, ездите пьяными - ваЗЕлин Шестой своим указом тюрьму за пьянку отменил!!!
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06.07.2020 10:57 Відповісти
Он закон подписал, а не указом отменил))) Такие указы издавать у него нет полномочий)) Ох и Ыксперды тут собрались))))
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06.07.2020 11:45 Відповісти
Мабуть святкував скасування Зеленським кримінальної відповідальності за керування у стані сп'яніння... ?
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06.07.2020 11:00 Відповісти
Зеля, пам'ятай, кров цих потерпілих, на твоїх руках!
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06.07.2020 11:01 Відповісти
..наверное на смену опаздывали... ...или на дойку ..
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06.07.2020 11:14 Відповісти
покаталися...
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06.07.2020 17:53 Відповісти
Наверное уже каждый второй ездит бухой. Удивляться не приходиться - сотни жертв ежемесячно, если не ежедневно.
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06.07.2020 21:07 Відповісти
 
 