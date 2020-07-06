П'яний водій спровокував ДТП на Львівщині: одна людина загинула, троє травмовані. ФОТО

Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок ДТП на окружній дорозі Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася в понеділок близько 3:50 у селі Зимна Вода Пустомитівського району.

Як зазначено в повідомленні, 26-річний водій легкового автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням, у результаті автомобіль виїхав на кільце, в'їхав в електроопору, а потім зіткнувся з деревом і парканом.

Унаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали водій автомобіля та двоє його пасажирок, також мешканки Львова віком 17 та 25 років – усі вони доставлені у лікарню. Ще один пасажир "Ауді", паспортні дані якого уточнюються, від травм помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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Також попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного спяніння – він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини - правоохоронці встановлюють обставини події.

Проводиться досудове розслідування.



Фото: сайт поліції

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.