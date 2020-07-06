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Прокурора, який намагався заробити на "кришуванні" ДБР, суд заарештував з альтернативою застави в 63 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Печерський районний суд м.Києва виніс рішення про взяття під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 63 тис. грн заступника начальника відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Рівненську область, який був затриманий правоохоронцями після отримання хабаря за сприяння в непритягненні співробітника поліції до кримінальної відповідальності і подальше "кришування" перед ДБР.

Про це Цензор.НЕТ повідомила начальник сектору комунікацій Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.

За її словами, прокурору пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання грошових коштів у розмірі 30 тисяч гривень і отримання бажаної неправомірної вигоди у вигляді комп'ютерної техніки, а саме: двох ноутбуків марки "LENOVO" за закриття кримінального провадження.

1 липня 2020 року прокурора затримали на гарячому співробітники Державного бюро розслідувань, Департаменту стратегічних розслідувань поліції, Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора та Рівненської обласної прокуратури.

Як повідомляла раніше пресслужба ДБР прокурор за щомісячну неправомірну вигоду обіцяв начальнику відділення поліції сприяння в непритягненні його до можливої ​​кримінальної відповідальності і надалі "кришувати" його діяльність перед органами Державного бюро розслідувань.

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Прокурора, який намагався заробити на кришуванні ДБР, суд заарештував з альтернативою застави в 63 тис. грн, - Нацполіція 01
Прокурора, який намагався заробити на кришуванні ДБР, суд заарештував з альтернативою застави в 63 тис. грн, - Нацполіція 02

Автор: 

арешт (2527) Нацполіція (15205) прокурор (624) ДБР (3509)


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Уже ни в чем не верю ГБР
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06.07.2020 13:14 Відповісти
тьфу, воришки прокурорские...думаю они все такие. во главе с начальницей.
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06.07.2020 13:15 Відповісти

- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (с)
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06.07.2020 13:16 Відповісти
63)))) это даже не смешно, это на кофе у этого подлеца!
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06.07.2020 13:18 Відповісти
Ему на залог 63000 грн., год пахать надо.
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06.07.2020 13:19 Відповісти
Что с бриллиантовыми прокурорами?!
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06.07.2020 13:31 Відповісти
= нуу.. как всегда... - тихо-мирно потянуть пяток годков следствие, да и закрыть натихаря мовчкы- забудется-сплюнется как с трашноватый сон...((((((((((( йоханое ванючее никчемное болото.......(((((((((((((( и кто его осушит!!!??? - кто вычистит конюшни авгия..???????????!!!= ...а в ответ тишина......
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06.07.2020 17:30 Відповісти
 
 