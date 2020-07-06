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Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі поліцейські затримали злочинне угруповання за виготовлення і збут наркотиків на території міста. До складу групи входило сім місцевих мешканців віком від 20 до 53 років. Шляхом закладок і через інтернет вони збували наркотичні речовини по всьому місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У межах відпрацювання міста у сфері протидії наркозлочинності впродовж доби 4 липня поліцейські провели загалом понад сорок санкціонованих обшуків та затримали 10 осіб. За результатами обшуків вилучено нарковмісні лікарські препарати, метамфетамін, канабіс, опій, травматичний пістолет, набої, техніку та грошові кошти", - про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Тарас Воліков.

"Стосовно членів злочинної групи, які виготовляли та збували наркотичні речовини у Кривому Розі, то на сьогодні шістьом з них обрано запобіжний захід тримання під вартою, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попередньо встановлено, що щомісячно члени групи отримували незаконний прибуток у розмірі близько півтора мільйона гривень", - зазначив Тарас Воліков.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 01

До складу злочинної групи входили четверо місцевих чоловіків та троє жінок віком від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. Встановлено, що між самими зловмисники було чітко розділені повноваження: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом шляхом закладок та через інтернет.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 02

4 липня поліцейськими управління протидії наркозлочинності, спецпризначенцями КОРД, полку поліції особливого призначення та слідчими Покровського відділу поліції проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілях учасників злочинної групи.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 03

У результаті слідчої дії вилучили метадон, канабіс, опій ацетильований, ангідрид, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від збуту наркотиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція. ФОТОрепортаж

Наразі правоохоронці продовжують роботу, направлену на встановлення місця перебування та документування злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування на території міста.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 04

Цього ж дня співробітники Криворізького відділу поліції в одній з аптек у Металургійному районі провели санкціонований судом обшук. У ході заходу вилучили 2000 пігулок, 20 ампул, до складу яких входить псевдоефедрин та майже 22 тис. гривень отримані від продажу препаратів.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 05

"Правоохоронці задокументували факт продажу провізором пігулок, до складу якого входить псевдоефедрин, без відповідного дозволу. Наразі 50-річну жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 06

Під час слідства встановлено, що працівники аптеки реалізовували лікарські препарати, в склад яких входять наркотики та прекурсори із порушенням законодавства впродовж тривалого часу.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 07

Того ж дня правоохоронці Тернівського відділення поліції за участю полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків у домоволодіннях містян, підозрюваних у збуті наркотичних засобів.

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 08

У ході заходу вилучили канабіс, порошкоподібну речовину схожу на метамфетамін, набої, мобільні телефони та гроші. 40- та 57-річних наркозбувачів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі 09
Фото: сайт Нацполіції

Також поліцейські Саксаганського відділення поліції під час розслідування кримінального провадження провели обшук за місцем проживання 30-річного чоловіка. В результаті вилучили травматичний пістолет та набої до нього. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу. Після результатів якої буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних речовин) та ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

"Згідно з наказом начальника Головного управління НП в Дніпропетровській області до зазначеної спецоперації залучено спецпідрозділ КОРД, полк поліції особливого призначення, Національну гвардію України та весь особовий склад Криворізької оперативної зони. В теперішній час відпрацювання триває," зазначив Тарас Воліков.

Автор: 

затримання (4343) наркотики (1451) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) КОРД (137) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+23
Главное чтобы это не сказалось на поставки на Банковую
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06.07.2020 15:06
+16
Взгляд для диагноза. Что скажешь о клиенте, какая стадия?

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 137
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06.07.2020 15:15
+12
Зеля понял, что будучи президентом можно не покупать а просто отжать!
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06.07.2020 15:19
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Он воно що...
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06.07.2020 15:05 Відповісти
Шо ж робиться полиция доходов лишает ((( Харчеваться квартал за шо буде
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06.07.2020 15:07 Відповісти
Все в городе, что связанно с наркотой, и всем незаконным, крышует лично Лукашов, а его личный кошелёк, это его ******** товарисч Бакаляр..
Эти ****** в погонах, поставили всех на деньги, бандитов, аптекарей, металлистов...
Грабила эта парочка в погонах изначально Каменское, а теперь бомбят кривой рог..
А обыски это спектакль, через сутки все будут на воле...
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06.07.2020 15:12 Відповісти
бубочці фуфло впарили?
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06.07.2020 17:01 Відповісти
Ну не думаю что он не знает..
Все потоки начиная от наркоты, до металла, и должности на высокие посты, лично курирует жена Юзика..
Так что все он знает..
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06.07.2020 19:36 Відповісти
Кого-то лишает, кого-то обеспечивает.
Че-то мне кажется, что это просто передел рынка.
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06.07.2020 15:44 Відповісти
Взгляд для диагноза. Что скажешь о клиенте, какая стадия?

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 137
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06.07.2020 15:15 Відповісти
Мізки начисто випалені....
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06.07.2020 15:18 Відповісти
сиднокарб, фенамин, гипотермия. В общем, вовочка страдает.
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06.07.2020 15:20 Відповісти
Диагноз давно известен..
Маленькая подлая мразь, с пронюханными на прочь мозгами..
Изменник и враг Украинского народа..
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06.07.2020 15:30 Відповісти
Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7709
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06.07.2020 18:25 Відповісти
Хмм... А здесь тогда что?

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2346
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06.07.2020 20:03 Відповісти
Главный ?
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07.07.2020 01:57 Відповісти
Толстый, выезжай, отмазывать братву нужно!
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06.07.2020 15:06 Відповісти
Главное чтобы это не сказалось на поставки на Банковую
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06.07.2020 15:06 Відповісти
Возможно, они поставили некачественный кокс и у них теперь выбивают хороший.
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06.07.2020 15:12 Відповісти
там спецрейс из Колумбии и Омана
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06.07.2020 15:15 Відповісти
Кураторы аргентинским делятся
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06.07.2020 15:16 Відповісти
ты как ребёнок, ёлки, они ж специально и отобрали, шоп поставить на Банковую
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06.07.2020 15:36 Відповісти
Для того і була організована ця спецоперація.
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06.07.2020 15:41 Відповісти
Клистронов много наизымали?
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06.07.2020 15:07 Відповісти
готуються до приїзду сонцесяйного
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06.07.2020 15:08 Відповісти
Мабуть неякісну речовину підігнали вихідцю КривоРіжжя. Не вставило
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06.07.2020 15:09 Відповісти
По наркоте лидирует Харьков !
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06.07.2020 15:10 Відповісти
Это шож коится в Кривом Рагу дурь начали курить..
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06.07.2020 15:11 Відповісти
Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2802
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06.07.2020 15:11 Відповісти
Щось давно нема Тетяни з Кривого Рогу.
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06.07.2020 15:17 Відповісти
на дурдомі зависла напевно)
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06.07.2020 15:27 Відповісти
Зеля понял, что будучи президентом можно не покупать а просто отжать!
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06.07.2020 15:19 Відповісти
составляли конкуренцию юзику вот баканов их и прищучил
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06.07.2020 15:24 Відповісти
Правильно! Чтобы в будущем презид... прецедентов не было из Кривого Рога.
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06.07.2020 15:25 Відповісти
заарештовано 95 квартальцеу!!!
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06.07.2020 15:27 Відповісти
квартальцы уже год как в Киев перебрались. Причем без анализов. Бо кругом одни провокаторы
Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4426
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06.07.2020 15:35 Відповісти
Жалкие потуги. Учитесь у запада. https://zimamagazine.com/2020/07/britanskaya-policiya-arestovala-sotni-ekstremistov-posle-vzloma-sekretnogo-chata/
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06.07.2020 15:28 Відповісти
Масштабная операция . На город с 600 тыс.населением 40 обысков и 10 задержанных. Реально - масштабы космические
Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6355
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06.07.2020 15:30 Відповісти
То же самое пришло в голову. На каждом обыске должно быть по 2-3 задержанных, минимум. Как же они будут своих задерживать?
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06.07.2020 15:35 Відповісти
был пхожий случай в Канаде, где полиция

обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую тринадцатью черными медведями. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот.

https://ukranews.com/news/53301-v-kanade-medvedy-okhranyaly-pole-konoply
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07.07.2020 02:00 Відповісти
Це - VIP- клієнт. Як можна такого затримувати?
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06.07.2020 15:47 Відповісти
оно на Добкина похоже...может братья?
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06.07.2020 16:08 Відповісти
На Допу-молодшого - так. Ось тут - взагалі як дві краплі...


Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5553
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06.07.2020 16:22 Відповісти
чинарик
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07.07.2020 02:01 Відповісти
Бубочка конкурентов уничтожает??
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06.07.2020 15:47 Відповісти
какие то бедные наркоторговцы, задроченые старые мебли, и ковры на стенах.
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06.07.2020 15:57 Відповісти
Недобросовестная конкуренция (щемят тех, кто ментам бизнес на наркоте теснит)!
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06.07.2020 17:03 Відповісти
А Юзик ушёл?
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06.07.2020 17:48 Відповісти
Невже Шанхай зачистили ?
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06.07.2020 18:17 Відповісти
Я спочатку подумав, що це в Росії. Дивно так звучить:"Национальная полиция! Открываем двери!". А потім думаю, чому там дивуватись, "папка" то у них також на українській мові ні слова сказати не може! Взагалі то, якщо затримали, значить не поділились бандюки з поліцією! Он з Ківою свого часу ділились, коли він був керівником Департаменту по протидії незаконному обігу наркотиків! Так наділились, що той тепер у Верховній Раді седить і всяку ху..ню меле!
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06.07.2020 18:45 Відповісти
Такое впечатление, что прибили мелкую сеть что тырила по мелочи у крупной. В каждой высотке почти наркоманы а задержали 10 человек. Курам на смех. Вот когда 3 или 5 сотен задержали бы тогда уже примерно было бы.
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06.07.2020 22:41 Відповісти
 
 