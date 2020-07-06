Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі поліцейські затримали злочинне угруповання за виготовлення і збут наркотиків на території міста. До складу групи входило сім місцевих мешканців віком від 20 до 53 років. Шляхом закладок і через інтернет вони збували наркотичні речовини по всьому місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У межах відпрацювання міста у сфері протидії наркозлочинності впродовж доби 4 липня поліцейські провели загалом понад сорок санкціонованих обшуків та затримали 10 осіб. За результатами обшуків вилучено нарковмісні лікарські препарати, метамфетамін, канабіс, опій, травматичний пістолет, набої, техніку та грошові кошти", - про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Тарас Воліков.

"Стосовно членів злочинної групи, які виготовляли та збували наркотичні речовини у Кривому Розі, то на сьогодні шістьом з них обрано запобіжний захід тримання під вартою, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попередньо встановлено, що щомісячно члени групи отримували незаконний прибуток у розмірі близько півтора мільйона гривень", - зазначив Тарас Воліков.

До складу злочинної групи входили четверо місцевих чоловіків та троє жінок віком від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. Встановлено, що між самими зловмисники було чітко розділені повноваження: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом шляхом закладок та через інтернет.

4 липня поліцейськими управління протидії наркозлочинності, спецпризначенцями КОРД, полку поліції особливого призначення та слідчими Покровського відділу поліції проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілях учасників злочинної групи.

У результаті слідчої дії вилучили метадон, канабіс, опій ацетильований, ангідрид, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від збуту наркотиків.

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Наразі правоохоронці продовжують роботу, направлену на встановлення місця перебування та документування злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування на території міста.

Цього ж дня співробітники Криворізького відділу поліції в одній з аптек у Металургійному районі провели санкціонований судом обшук. У ході заходу вилучили 2000 пігулок, 20 ампул, до складу яких входить псевдоефедрин та майже 22 тис. гривень отримані від продажу препаратів.

"Правоохоронці задокументували факт продажу провізором пігулок, до складу якого входить псевдоефедрин, без відповідного дозволу. Наразі 50-річну жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області.

Під час слідства встановлено, що працівники аптеки реалізовували лікарські препарати, в склад яких входять наркотики та прекурсори із порушенням законодавства впродовж тривалого часу.

Того ж дня правоохоронці Тернівського відділення поліції за участю полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків у домоволодіннях містян, підозрюваних у збуті наркотичних засобів.

У ході заходу вилучили канабіс, порошкоподібну речовину схожу на метамфетамін, набої, мобільні телефони та гроші. 40- та 57-річних наркозбувачів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Фото: сайт Нацполіції

Також поліцейські Саксаганського відділення поліції під час розслідування кримінального провадження провели обшук за місцем проживання 30-річного чоловіка. В результаті вилучили травматичний пістолет та набої до нього. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу. Після результатів якої буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних речовин) та ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

"Згідно з наказом начальника Головного управління НП в Дніпропетровській області до зазначеної спецоперації залучено спецпідрозділ КОРД, полк поліції особливого призначення, Національну гвардію України та весь особовий склад Криворізької оперативної зони. В теперішній час відпрацювання триває," зазначив Тарас Воліков.