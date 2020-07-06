У Києві підозрювана у крадіжці намагалася вистрибнути у вікно під час затримання. ФОТО

Поліція затримала 25-річну жінку, яку підозрюють у крадіжці товарів на суму понад 3 тис. гривень. Під час затримання жінка намагалася вистрибнути у вікно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення патрульної поліції.

Зазначається, що напередодні ввечері на службу "102" зателефонувала адміністраторка одного з магазинів на вулиці Тургенєвській і повідомила, що невідома жінка заволоділа товарами на загальну суму понад 3000 гривень.

За словами заявниці, вона самостійно намагалася затримати жінку до приїзду поліції, але та вирвалася та втекла, загубивши свої документи. На місці працівники надали інспекторам записи з камер відеонагляду, що зафільмували жінку та саму подію.

Поліцейські встановили місце перебування громадянки, ймовірно, причетної до події.

"Спілкуючись з патрульними, ймовірна правопорушниця стверджувала, що у неї викрали документи, і вона не має жодного стосунку до подій у магазині. І тільки після того, як поліцейські повідомили їй, що камери відеонагляду зафіксували подію, громадянка вже перестала заперечувати свою причетність і спробувала вистрибнути у вікно. Патрульні затримали жінку. Після невдалої спроби уникнути відповідальності, 25-річна громадянка почала поводитися агресивно та нецензурно лаятися", - розповіли правоохоронці.



Для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманої, останню доставили до Шевченківського управління поліції.

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