Стали відомі імена підозрюваних у вбивстві чеченського блогера Умарова у Відні. ФОТО

За підозрою у вбивстві політемігранта з Чечні Маміхана Умарова в Австрії затримано уродженців цієї ж республіки Саралі Ахтаєва і Салмана Магамадова.

Про це виданню "Кавказ.Реалії" повідомило джерело в одній з європейських діаспор, інформує Цензор.НЕТ.

Деякі користувачі соцмереж почали також публікувати фото одного з підозрюваних у нападі - Ахтаєва.

"47-річний Ахтаєв перебрався до Європи в 2002 році, а 37-річний Магамадов - у 2004-му. Вони обоє перебували в статусі біженців. Про їхній який-небудь зв'язок із чеченською владою точної інформації немає, але відомо, що Магамадов працював в антитерористичному центрі в Урус-Мартані", - розповів співрозмовник "Кавказ.Реалії".

Фотографію цього чоловіка публікують у соцмережах як фото Саралі Ахтаєва

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Австрійські ЗМІ також публікують ім'я одного з підозрюваних. Наприклад, газета Österreich пише про такого собі Sar Ali A. як про виконавця вбивства.

В "Асамблеї чеченців Європи" повідомили, що поминки за Умаровим відбудуться сьогодні у Відні.

Маміхана Умарова, відомого також як Анзор з Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Стрільця затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспресо".

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Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.