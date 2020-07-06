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Стали відомі імена підозрюваних у вбивстві чеченського блогера Умарова у Відні. ФОТО

За підозрою у вбивстві політемігранта з Чечні Маміхана Умарова в Австрії затримано уродженців цієї ж республіки Саралі Ахтаєва і Салмана Магамадова.

Про це виданню "Кавказ.Реалії" повідомило джерело в одній з європейських діаспор, інформує Цензор.НЕТ.

Деякі користувачі соцмереж почали також публікувати фото одного з підозрюваних у нападі - Ахтаєва.

"47-річний Ахтаєв перебрався до Європи в 2002 році, а 37-річний Магамадов - у 2004-му. Вони обоє перебували в статусі біженців. Про їхній який-небудь зв'язок із чеченською владою точної інформації немає, але відомо, що Магамадов працював в антитерористичному центрі в Урус-Мартані", - розповів співрозмовник "Кавказ.Реалії".

Стали відомі імена підозрюваних у вбивстві чеченського блогера Умарова у Відні 01

Фотографію цього чоловіка публікують у соцмережах як фото Саралі Ахтаєва

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

Австрійські ЗМІ також публікують ім'я одного з підозрюваних. Наприклад, газета Österreich пише про такого собі Sar Ali A. як про виконавця вбивства.

В "Асамблеї чеченців Європи" повідомили, що поминки за Умаровим відбудуться сьогодні у Відні.

Маміхана Умарова, відомого також як Анзор з Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Стрільця затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспресо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще одного підозрюваного у вбивстві Умарова затримали в Австрії

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.

Автор: 

Австрія (969) замовне вбивство (151) росія (65379) вбивство (3096) Чечня (284)


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Топ коментарі
+12
Под видом беженцев, кацапы, всегда засылают свою агентуру. Беспроигрышный вариант.
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06.07.2020 16:27
+9
росиюшка давно заслала по всему миру своих агентов, которые при надобности выполнят любой приказ кого то убить или отравить
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06.07.2020 16:16
+4
Якщо це правда- то .................
Навіть не знаю, як коментувати(((((((((((
ппц- це дуже м'яко....................
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06.07.2020 16:27
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росиюшка давно заслала по всему миру своих агентов, которые при надобности выполнят любой приказ кого то убить или отравить
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06.07.2020 16:16 Відповісти
Если в статусе беженцев и чеченцы(да еще и с начала двухтысячных), значит наоборот они противники России и Кадырова, и воевали против них. Но есть еще вариант, что они продали свои убеждения, но пока всё указывают,что что-то не поделили между собой.
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06.07.2020 16:22 Відповісти
Под видом беженцев, кацапы, всегда засылают свою агентуру. Беспроигрышный вариант.
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06.07.2020 16:27 Відповісти
Лещенки, Наемы и прочие Семенченки.
Мы в курсе.
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06.07.2020 16:34 Відповісти
Це теж чеченці?
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06.07.2020 18:21 Відповісти
А мене особисто більше цікавить подія яка відбулась пару днів тому в центрі столиці і про яку всі офіційні ЗМІ в тому числі і "Цензор" чомусь вперто мовчать! По крайній мірі якщо дійсно ця людина зникла - то яка її доля??? Якщо це звичайно не черговий фейк і такої людини просто не існувало.

Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене - Цензор.НЕТ 4684
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06.07.2020 16:17 Відповісти
Якщо це правда- то .................
Навіть не знаю, як коментувати(((((((((((
ппц- це дуже м'яко....................
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06.07.2020 16:27 Відповісти
Так це правда чи ні??? Така людина існує чи ні??? Що тут не зрозумілого???
Стали відомі імена підозрюваних у вбивстві чеченського блогера Умарова у Відні - Цензор.НЕТ 7491
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06.07.2020 16:50 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-07-05/sergey-tkachenko-pohischen-v-kieve-est-video-s-kamer-nablyudeniya-kto-on-i-chto-sluchilos/202455
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06.07.2020 16:51 Відповісти
И что? А чего российские спецслужбы а не инопланетяне в сговоре с моссадом? Может и сбу,может и бандитские разборки.
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07.07.2020 15:56 Відповісти
Законсервіровані агенти. Такі вони сручькі. А чому немає серед організаторів основного терориста путі? Знайте європейці з ким маєте справу. Всі заколоти і теракти вони вам зроблять за секунду.
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06.07.2020 17:30 Відповісти
Гранты не поделили.
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06.07.2020 17:36 Відповісти
 
 