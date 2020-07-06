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Новини Фото Силовики
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Поліція відзвітувала, що накрила "порностудію" з 6 моделями в Херсоні: "Організатору та адміністратору загрожує від 3 до 7 років". ФОТО

У Херсоні правоохоронці викрили студію з вебкам-моделями, організатора та адміністратора можуть посадити на термін від 3 до 7 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє зі посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Правоохоронці встановили організатора, адміністратора та моделей, причетних до злочинного бізнесу. Організатор займався господарськими та фінансовими питаннями, добирав персонал, консультував дівчат, вів бухгалтерський облік. А адміністратор слідкував за справністю обладнання, підшукував кадри в соціальних мережах, навчав користуванню спеціалізованим вебкам-сайтом в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Моделі працювали на комп'ютерах в приміщенні порностудії. Кожен комп'ютер був оснащений вебкамерою для онлайн-відеозйомки і професійним освітленням. Дівчата користувалися спеціалізованим вебкам-сайтом і надавали іноземцям порноконтент у режимі реального часу. Оплата за послуги здійснювалася щохвилини в іноземній валюті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція. ФОТО

У студії працювали 6 вебкам-моделей віком від 22 до 28 років.

Поліцейські вилучили комп'ютери, ноутбуки, вебкамери, мікрофони та інші носії інформації, які використовувалися для створення і поширення відео порнографічного характеру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Організатору та адміністратору порностудії загрожує ув'язнення терміном від 3 до 7 років.

Також дивіться: Співробітники кіберполіції повторно затримали киянина, якого звинувачують в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії. ВIДЕО

Поліція відзвітувала, що накрила порностудію з 6 моделями в Херсоні: Організатору та адміністратору загрожує від 3 до 7 років 01
Поліція відзвітувала, що накрила порностудію з 6 моделями в Херсоні: Організатору та адміністратору загрожує від 3 до 7 років 02
Поліція відзвітувала, що накрила порностудію з 6 моделями в Херсоні: Організатору та адміністратору загрожує від 3 до 7 років 03

Автор: 

Нацполіція (15205) порнографія (110) порностудія (25) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+23
****. мєнти або гвалтують або по борделях лазять. більше у них роботи немає
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06.07.2020 17:10
+18
Теперь Украина может спать спокойно! Преступники обезврежены!
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06.07.2020 17:08
+13
Соромно за мусорів , і за державу , в якій можливе існування таких мусорів , які захищають депутатів , які приймають такі закони . І фотографії саме такі , які можуть зробити лише мусора , ті дівчата могли б зробити набагато кращі .
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06.07.2020 17:05
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недоказуемое "преступление"........
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06.07.2020 17:01 Відповісти
Ну почему же "недоказуемое", за ниточку потянуть можно и организаторы сразу всплывут. И я уверен, откуда (из какой страны) уши растут.
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06.07.2020 17:06 Відповісти
организаторы чего собственно???, они будущему совершеннолетнему мужу прелести показывали, какие деньги?, то оплата интернет-трафика.....
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06.07.2020 17:11 Відповісти
А мож ваще т.с. из за сострадания и альтруизьму. Т.с. благотворительное общество. А основной заработок у них на дороге - плитку за 6000грн Шмыгалю вон укладывают. А это в свободное от работы время.
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06.07.2020 17:16 Відповісти
Ето будет фотосессия.
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06.07.2020 19:45 Відповісти
Уши, ушами, а у дрочунов траур.
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06.07.2020 19:57 Відповісти
чуваков в 1000 раз скрытней, и то ловят когда надо....
у вас в КГБ до сих пор ламповые компы вычисл. мощ. как калькулятор и размером со шкаф?
ну тогда верю
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06.07.2020 17:23 Відповісти
Бодя, у нас носки по 373 гривны, а ты про ламповые компы людям втираешь)))
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06.07.2020 17:30 Відповісти
то ты "втираешь".

так можно докатиться шо у Васи нож и кровь жертвы на одежде - "недоказуемо", ибо Вася спал, а масоны его подставили.
Тогда надо тюрьмы все закрыть, ибо всегда будет "недоказуемо".

У нас и малина по 100 за кг., так что давай-ка выпустим всех геронтофилов(ну, твоя логика же)
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06.07.2020 17:54 Відповісти
«Вебкі-моделі»!)))-попереджати треба!)))
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06.07.2020 17:02 Відповісти
вебки-модельки ))))
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06.07.2020 17:16 Відповісти
Может "вэлкам-модели"?)))
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06.07.2020 17:04 Відповісти
Соромно за мусорів , і за державу , в якій можливе існування таких мусорів , які захищають депутатів , які приймають такі закони . І фотографії саме такі , які можуть зробити лише мусора , ті дівчата могли б зробити набагато кращі .
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06.07.2020 17:05 Відповісти
Не хотят идти на завод работать, а письки в инете пендосам показуют. Ой я забыл, шморгаль же абещаль 500 000 рабочих мест, ток почему же эти девчонки не хотят идти класть тротуарную плитку?
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06.07.2020 17:08 Відповісти
Ну они наверное не за 6000грн в месяц их показывают. У них вон поминутный тариф.
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06.07.2020 17:13 Відповісти
Теперь Украина может спать спокойно! Преступники обезврежены!
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06.07.2020 17:08 Відповісти
Теперь Украина может спать спокойно! /Не может! Пока путинская проститутка не на нарах! Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.
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06.07.2020 17:36 Відповісти
Красивых девушек показывать - бессовестно, а некрасивых - преступление!
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06.07.2020 17:08 Відповісти
За такую херню до семи лет дают, а вот за умышленное убийство от семи лет, ну и где же логика, а???
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06.07.2020 17:09 Відповісти
Всё это уже проходили!
Ничего им не будет. Не распространение а показ конкретному человеку по закрытому он лайн каналу, без записи.
Деньги? Это подарок девушке на покупку одежды и еды (они такие худенькие и голенькие)
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06.07.2020 17:09 Відповісти
все правильно... если бы они у себя дома работали ....сами на себя... неужели ума не хватает... а они ищут себе " сутенера" а это уже наказуемо ... им в худшем случае штраф а организатору срок...
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06.07.2020 17:37 Відповісти
пля...
В чём преступление?!!!
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06.07.2020 18:01 Відповісти
даже за нелегальное предприятие хвост накрутят
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06.07.2020 20:30 Відповісти
видео с целью мед консультации. а деньги - на лечение, пожертвования. а вообще, если до сих пор не легализировано, значит крышуется, никто не хочет конкуренции, хотя казалось бы - уж и так того дохрена, интернет резиновый, пока.
с другой стороны - чем бы еще занималась "киберполиция" - защитой авторских прав? - у нас и с обычными правами никак справиться не могут, ловлей педофилов? - ну как бы и обычная может и наверняка больше делает, чем "кибер", блокировкой сайтов\сми оккупантов? - ну не слишком оно и блокируется, развитием и защитой сетей, распространением и развитием свободного по и т.п.? - только в мечтах.
имхо, эта структура начисто слизана с кацапов у которых она призвана контролировать чебурнет, лайки, приверженность Х#йлу (ну или хотя бы неотвращение) + проводить кибер атаки на инфраструктуру "врагов". у нас - ловят "каммоделей" так как больше нихрена не умеют\не могут\не хотят. но целое отделение на каммоделей это как-то дохрена. создали бы еще отдельно полицию по проституткам "путан-полиция", полицию по домашнему насилию, "хоум-полиция", полицию по футбольным фанатам, "футбол-полиция" и т.п.
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06.07.2020 17:38 Відповісти
Вже все є)) Путан-поліція- "захисту суспільної моралі". Хоум- "Поліна", Футбольна- "Стюарди"+ беркутня
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06.07.2020 18:38 Відповісти
****. мєнти або гвалтують або по борделях лазять. більше у них роботи немає
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06.07.2020 17:10 Відповісти
+500!
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06.07.2020 17:12 Відповісти
Не пойдут же они контролировать как ведется ремонт дорог. Там жара, пыль, грязь... А тут кондиционер, прохладительные напитки, дамы приятной наружности.
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Они не платили налоги.
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06.07.2020 17:11 Відповісти
Так а по какому закону платить? У нас порно никак не регламентировано. У нас оно запрещено вроде. Но это не точно.
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06.07.2020 17:12 Відповісти
Где там порно?
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06.07.2020 18:02 Відповісти
Что-то я на фото не увидел "порнографических предметов". В основном компьютерные. Или это теперь тоже порнография?
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06.07.2020 17:11 Відповісти
Переведитет этот сегмент услуг в правовое поле оплатили патент есв и показывайте сиськи на камеру так нет надо все через мусоров понятно что никогт непосадят главмусору занесут деньги а веб-мусорята будут иметь этих девах пару раз в неделю вот вам *** и порнографический материал
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06.07.2020 17:14 Відповісти
Оказывается!: "Демонстрация в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а ее передачу через каналы связи (в т. ч. через Интернет) "нельзя считать распространением порнографии".
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06.07.2020 17:14 Відповісти
А в чем суть преступления то? Какие "вещдоки" в суде предьявят?
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06.07.2020 17:14 Відповісти
Ну наверное те, которыми светили в инет.
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06.07.2020 17:16 Відповісти
Тогда надо все музеи позакрывать, а то Афродита светит там своими сись...
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06.07.2020 17:44 Відповісти
То искусство. Оно как - пока живой это порно, а помер уже произведение искусства.
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06.07.2020 17:47 Відповісти
А если голых мертвяков показывать , то это искусство или уже некрофилия???
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06.07.2020 17:49 Відповісти
ХЗ. Наверное какое то извращение. Другое дело если изваяние в камне.
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06.07.2020 17:51 Відповісти
Когда уже это легализуют?
Ну, прямо, Ираном или КНДР попахивает...
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06.07.2020 17:15 Відповісти
Так выгодно же. Обычно этот бизнес менты и крышуют. А этот видать не занес кому надо.
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06.07.2020 17:17 Відповісти
это все потому что мусора ленивые и их душит жаба! а вот открыли бы свою студию - девок в полиции полно и форма подходящая, может и руководство оценило бы!
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06.07.2020 17:22 Відповісти
Хе, а ты думаешь что у них не открыты? Это они конкурентов прессуют.
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06.07.2020 17:30 Відповісти
Что легализуют?
Точнее - что запрещено?
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06.07.2020 18:03 Відповісти
Тогда же, когда и короткоствол и проституцию. Т.е., скорее всего, никогда. Им это не надо...

А что вы хотите, мы от этих стран по сути недалеко ушли...
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07.07.2020 09:02 Відповісти
Маленький город, работы нет, зарплаты низкие. Для них эти доходы фантастика)
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06.07.2020 17:19 Відповісти
Совковые законы, которые давно устарели. На западе законы о порнографии отменили в семидесятых, когда была сексреволюция, а СССР это дело пропустило.
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06.07.2020 17:22 Відповісти
У нас наши власть имущие все любят на европы кивать и говорить, что де вот видите в цивилизованных странах и тарифы такие и там цены всякие и т.д. и т.п. Так шли бы до конца в данном вопросе. Там сей предмет давно узаконен.
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06.07.2020 17:26 Відповісти
в смысле отменили?
авторское право и т.н. "СР", могут нехило разорвать пукан дельца. особенно последняя - присесть мона настолько шо присевшие - закричат шо лучше бы в Украине их судили уже, хотя и сидеть не очень комфортно
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06.07.2020 17:26 Відповісти
Какое авторское право? Причем здесь оно вообще? Все наши проблемы с геями или порнографией связаны с тем, что СССР упустило эпоху сексуальной революции. У нас был в это время брежневский застой.
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06.07.2020 17:28 Відповісти
А какие проблемы с геями имеют Нидерланды?
проблема для совков даже и то шо свет(эл-во) вырубают вечером, но это только из-за того шо чет там пропустили?
Или в "турборежиме" нельзя было закрыть законодательно эти срачи?
но нет, мы слышим только визг попов и сюсюканье властей.
Какие проблемы, перешагнуть эти 40(допустим, по хронологии так же как и в комиксе) лет и не позориться то?
я не гей и не п...рас, но в натуре смешно то шо ты сказал. предлагаешь еще подумать лет 30 шоле?
пропустили они бл... ага, но "забыли" шо геи нигде ся так хорошо не чувствовали нежели в совке(я не про быдло, а про упырьков)
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06.07.2020 17:58 Відповісти
Оце так злочин. Навіть в московитів не ганяють веб моделей.Ми ж кажемо,що ми демократична країна.А в найдемократичнішій США це все дозволено.
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06.07.2020 17:24 Відповісти
До речі там заробіток дуже хороший.Тисячі доларів в місяць.
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06.07.2020 17:25 Відповісти
Те, кто покрасивее и поамбитнее просто уехали или едут в условную Чехию, где законы о сексе очень либеральный.
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06.07.2020 17:27 Відповісти
https://censor.net/user/457284 І в Угорщину.
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06.07.2020 17:29 Відповісти
Єти тоже соберут на дорогу и поедут...
Останутся бабки с дедками...
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06.07.2020 17:34 Відповісти
Мда... С бабками и дедками вебкам не организуешь.
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06.07.2020 17:36 Відповісти
А потом удивляются отчего народ такой дремучий. Когда законы написаны для обществ, которые давным-давно неактуальны.
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06.07.2020 17:25 Відповісти
Так шо теперь нельзя уже свою пипирку куме в скайпе показать?
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06.07.2020 17:29 Відповісти
Упаси Господи. Киберполиция не дремлет.
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06.07.2020 17:31 Відповісти
Как в той частушке- мимо тещиного дома, я без шуток не хожу, то ей .у. в забор засуну, то ей дупу покажу. Нет интернета- нет киберполиции.
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06.07.2020 20:02 Відповісти
Единственное что можно предьявить и организаторам и моделям это что они не платили налоги. А так что им предьявлять: Подумаешь девочки чтобы развлечься показывают писи дядям который за 5 тысяч километров находятся, что в этом запрещенного?
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06.07.2020 17:30 Відповісти
А по какому закону платить? У нас покуда не регистрируют предпринимателей по секс услугам.
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06.07.2020 17:33 Відповісти
Хороший адвокат легко докажет, что это не секс услуги. Кстати, за проституцию законодательство предусматривает лишь административную ответственность, а чем занимались эти девушки, с точки зрения украинского законодательства, большой вопрос. Если подойти основательно, то окажется что никаких нарушений за ними нет .Организаторы тоже отмажутся, а девушки вообще ни в чем не виноваты. Если следовать логике ментов, то скоро можно врываться к вам домой, когда вы смотрите порнуху. Да!! А что... там снимались реальные люди, они за это получили деньги, за порнуху вы тоже платите и т.д. и т.п. )) и 15 суток впаяют административных, будешь туалеты в ментовке чистить)) (без обид, для смеха добавил))
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06.07.2020 23:59 Відповісти
Да маразм все это ИМХО. Давно все это узаконить нужно и все.
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07.07.2020 00:02 Відповісти
Девки приносили инвестиции в Украину.. которые идут на корм мусорам)
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06.07.2020 17:41 Відповісти
это жесть! преЗЕдент со сворой списдил из бюджета -300 млрд и никого не садят, а телки, которые дрочили на вэбку, чтобы заработать валюты, получат от 3 до 7.
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06.07.2020 17:30 Відповісти
От 3 до 7. Интересно на сколько сядут те мусора-насильники. И сядут ли вообще.
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06.07.2020 17:38 Відповісти
Блин, нашли к чему *********. Девки в страну валюту заводят, причём ничего страшного особо и не делают. Но они ж не шпионы, отстреливаться и сдачи давать не будут, можно смело вваливаться в брониках. Херои...
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06.07.2020 17:43 Відповісти
А що, хіба в нас порно досі заборонене? Як і в ссср?
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06.07.2020 17:43 Відповісти
Походу выходит что так.
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06.07.2020 17:48 Відповісти
а как их словили? наверное у полиции есть отдельный бюджет, типа на регистрацию и оплату "услуг", те целыми днями сидят на порносайтах и пытаются узнать реальный адрес ... - вот так примерно? иногда не узнают, иногда узнают...
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06.07.2020 17:48 Відповісти
с поминутной - бюджетной - оплатой...
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06.07.2020 17:49 Відповісти
и отчеты с фотками\видео каждый год "наверх"... рехнуться можно.
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06.07.2020 17:51 Відповісти
Вы бы лучше ватоцефалов и всяких малоросов отлавливали, а не девок кошмарили. Хай се работают. Може даже валюту из вне привлекают...
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06.07.2020 17:49 Відповісти
За то, что ментам не отстегивали! Вообще не понимаю, а что "преступного" в порно???
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06.07.2020 18:17 Відповісти
В Мелитополь к к проросийским кизякам некому. Все менты борделями заняты
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06.07.2020 18:21 Відповісти
Наши полисмены сексуально озабочены.
Они или ищут проституток и порноактирис или уже сами насилуют прямо в отделении.
А в это время в центре Киева ФСБ задерживает мужчину по ихнему розыску и увозит в неизвестном направлении.
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06.07.2020 18:27 Відповісти
Совершеннолетние женщины раздеваются перед веб-камерой...
Какое ахриненное преступление!
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06.07.2020 18:49 Відповісти
Я нехочу платить налоги на зарплату таким дибилам полицаям!
Должен **** работать чтоб они по борделям лазили!
Когда уаже эти бордели начнут сами платить налоги?
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06.07.2020 22:05 Відповісти
 
 