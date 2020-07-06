Поліція відзвітувала, що накрила "порностудію" з 6 моделями в Херсоні: "Організатору та адміністратору загрожує від 3 до 7 років". ФОТО

У Херсоні правоохоронці викрили студію з вебкам-моделями, організатора та адміністратора можуть посадити на термін від 3 до 7 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє зі посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Правоохоронці встановили організатора, адміністратора та моделей, причетних до злочинного бізнесу. Організатор займався господарськими та фінансовими питаннями, добирав персонал, консультував дівчат, вів бухгалтерський облік. А адміністратор слідкував за справністю обладнання, підшукував кадри в соціальних мережах, навчав користуванню спеціалізованим вебкам-сайтом в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Моделі працювали на комп'ютерах в приміщенні порностудії. Кожен комп'ютер був оснащений вебкамерою для онлайн-відеозйомки і професійним освітленням. Дівчата користувалися спеціалізованим вебкам-сайтом і надавали іноземцям порноконтент у режимі реального часу. Оплата за послуги здійснювалася щохвилини в іноземній валюті.

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У студії працювали 6 вебкам-моделей віком від 22 до 28 років.

Поліцейські вилучили комп'ютери, ноутбуки, вебкамери, мікрофони та інші носії інформації, які використовувалися для створення і поширення відео порнографічного характеру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Організатору та адміністратору порностудії загрожує ув'язнення терміном від 3 до 7 років.

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