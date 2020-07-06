Поліція відзвітувала, що накрила "порностудію" з 6 моделями в Херсоні: "Організатору та адміністратору загрожує від 3 до 7 років". ФОТО
У Херсоні правоохоронці викрили студію з вебкам-моделями, організатора та адміністратора можуть посадити на термін від 3 до 7 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє зі посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Правоохоронці встановили організатора, адміністратора та моделей, причетних до злочинного бізнесу. Організатор займався господарськими та фінансовими питаннями, добирав персонал, консультував дівчат, вів бухгалтерський облік. А адміністратор слідкував за справністю обладнання, підшукував кадри в соціальних мережах, навчав користуванню спеціалізованим вебкам-сайтом в інтернеті", - йдеться в повідомленні.
Моделі працювали на комп'ютерах в приміщенні порностудії. Кожен комп'ютер був оснащений вебкамерою для онлайн-відеозйомки і професійним освітленням. Дівчата користувалися спеціалізованим вебкам-сайтом і надавали іноземцям порноконтент у режимі реального часу. Оплата за послуги здійснювалася щохвилини в іноземній валюті.
У студії працювали 6 вебкам-моделей віком від 22 до 28 років.
Поліцейські вилучили комп'ютери, ноутбуки, вебкамери, мікрофони та інші носії інформації, які використовувалися для створення і поширення відео порнографічного характеру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Організатору та адміністратору порностудії загрожує ув'язнення терміном від 3 до 7 років.
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у вас в КГБ до сих пор ламповые компы вычисл. мощ. как калькулятор и размером со шкаф?
ну тогда верю
так можно докатиться шо у Васи нож и кровь жертвы на одежде - "недоказуемо", ибо Вася спал, а масоны его подставили.
Тогда надо тюрьмы все закрыть, ибо всегда будет "недоказуемо".
У нас и малина по 100 за кг., так что давай-ка выпустим всех геронтофилов(ну, твоя логика же)
Ничего им не будет. Не распространение а показ конкретному человеку по закрытому он лайн каналу, без записи.
Деньги? Это подарок девушке на покупку одежды и еды (они такие худенькие и голенькие)
В чём преступление?!!!
с другой стороны - чем бы еще занималась "киберполиция" - защитой авторских прав? - у нас и с обычными правами никак справиться не могут, ловлей педофилов? - ну как бы и обычная может и наверняка больше делает, чем "кибер", блокировкой сайтов\сми оккупантов? - ну не слишком оно и блокируется, развитием и защитой сетей, распространением и развитием свободного по и т.п.? - только в мечтах.
имхо, эта структура начисто слизана с кацапов у которых она призвана контролировать чебурнет, лайки, приверженность Х#йлу (ну или хотя бы неотвращение) + проводить кибер атаки на инфраструктуру "врагов". у нас - ловят "каммоделей" так как больше нихрена не умеют\не могут\не хотят. но целое отделение на каммоделей это как-то дохрена. создали бы еще отдельно полицию по проституткам "путан-полиция", полицию по домашнему насилию, "хоум-полиция", полицию по футбольным фанатам, "футбол-полиция" и т.п.
Ну, прямо, Ираном или КНДР попахивает...
Точнее - что запрещено?
А что вы хотите, мы от этих стран по сути недалеко ушли...
авторское право и т.н. "СР", могут нехило разорвать пукан дельца. особенно последняя - присесть мона настолько шо присевшие - закричат шо лучше бы в Украине их судили уже, хотя и сидеть не очень комфортно
проблема для совков даже и то шо свет(эл-во) вырубают вечером, но это только из-за того шо чет там пропустили?
Или в "турборежиме" нельзя было закрыть законодательно эти срачи?
но нет, мы слышим только визг попов и сюсюканье властей.
Какие проблемы, перешагнуть эти 40(допустим, по хронологии так же как и в комиксе) лет и не позориться то?
я не гей и не п...рас, но в натуре смешно то шо ты сказал. предлагаешь еще подумать лет 30 шоле?
пропустили они бл... ага, но "забыли" шо геи нигде ся так хорошо не чувствовали нежели в совке(я не про быдло, а про упырьков)
Останутся бабки с дедками...
Они или ищут проституток и порноактирис или уже сами насилуют прямо в отделении.
А в это время в центре Киева ФСБ задерживает мужчину по ихнему розыску и увозит в неизвестном направлении.
Какое ахриненное преступление!
Должен **** работать чтоб они по борделям лазили!
Когда уаже эти бордели начнут сами платить налоги?