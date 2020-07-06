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П'яний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми. ФОТОрепортаж
П'яний співробітник автомийки в Києві викрав машину і розбив її, потрапивши в ДТП. Крім того, він ледь не влетів у зупинку з людьми.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на проспекті Відрадному п'яний мийник викрав у клієнта Mercedes #AA1119PP і на великій швидкості зачепив спочатку Skoda, потім влетів у Nissan, після чого його несло в зупинку з людьми, але, на щастя, стовп його зупинив. Небайдужі люди затримали його до приїзду поліції та власника автомобіля", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Иннокентий beer
показати весь коментар06.07.2020 17:17
+28 Яр Холодний
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+20 Envoy
показати весь коментар06.07.2020 17:17
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шоб купить обратно почки, печень, сердце и лёгкие... и что там ещё трансплантируют.
Если ошибаюсь, то поправь.
Я заганяю, забираю ключі і чекаю десь поруч на лавочці, поки помиють...
Тут віддаєш ключі і йдеш.
Різні мийки: є автоматичні (зверху миють), талончик купуєш і заїжджаєш - з пінкою, з сушкою. Тоді водій і пасажири в салоні.
А салон - теж: або просто попилососять легенько, або капітально - я так раз на рік віддаю у =ручне прибирання=: вони і двигун миють, коврики перуть, воском натруть, щоб блищала.
Салонів самообслуговування не бачила: може, є. Але мені легше віддати і забрати готову.
Уголовная ответственность, за управление в состоянии опьянения ?
Не, зачем?
Заказал бы себе пассажирское место в стритрейсе, дешевле бы обошлось.
помойщик, короче
И ХЗ, что для этого идиота страшнее
А може власник Мерса кращу роботу йому "піджене" щоб швидше розрахувався.... хоча відповідальність має нести власник автомийки.
так че нам новости из Московии? ах да, у нас же есть даже проспекты Мясника.
а то шо покатался, так мало кто так катался - теперь все мыслимые формы бутылок "герой новости" сможет заа 5 лет отличать..... не руками
А ці два дурачки ... Така реальність.