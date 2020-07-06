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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми. ФОТОрепортаж

П'яний співробітник автомийки в Києві викрав машину і розбив її, потрапивши в ДТП. Крім того, він ледь не влетів у зупинку з людьми.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на проспекті Відрадному п'яний мийник викрав у клієнта Mercedes #AA1119PP і на великій швидкості зачепив спочатку Skoda, потім влетів у Nissan, після чого його несло в зупинку з людьми, але, на щастя, стовп його зупинив. Небайдужі люди затримали його до приїзду поліції та власника автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Смотрите также: Автомобиль патрульных попал в ДТП в Луцке: полицейских госпитализировали. ФОТО

Пяний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми 01
Пяний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми 02
Пяний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми 03
Пяний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми 04
Пяний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми 05
Пяний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми 06

Автор: 

ДТП (4473) Київ (19534) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+33
последнее фото просто огонь
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06.07.2020 17:17
+28
М-да... "Покатався"...Тепер у нього з"явився сенс життя - працювать, щоб відшкодувать збитки...
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06.07.2020 17:18
+20
Классика . ...пьяный автомойщик ... Трезвые бывают , но они или студенты , или ненормальные .
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06.07.2020 17:17
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Классика . ...пьяный автомойщик ... Трезвые бывают , но они или студенты , или ненормальные .
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06.07.2020 17:17 Відповісти
последнее фото просто огонь
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06.07.2020 17:17 Відповісти
Эх,а ведь мог стать "Моторолой"
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06.07.2020 19:49 Відповісти
станет нокией - тоже неплохо.
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07.07.2020 14:05 Відповісти
М-да... "Покатався"...Тепер у нього з"явився сенс життя - працювать, щоб відшкодувать збитки...
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06.07.2020 17:18 Відповісти
"щоб відшкодувать збитки."
шоб купить обратно почки, печень, сердце и лёгкие... и что там ещё трансплантируют.
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06.07.2020 17:47 Відповісти
Та ні... Там все простіше... Рахунок виставлять власнику автомийки... Адже він взявся за виконання роботи, і на час її виконання прийняв у тимчасове розпорядження автомобіль... З цього моменту він несе відповідальність за збереження цього майна. Ну, виплативши збитки, власник мийки, в регресному порядку виставить позов до "гонщика"... І той буде батрачить на мийці, "за спасіба", поки не розрахується... І в "кримінал" лізти не треба...
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06.07.2020 17:57 Відповісти
100%
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06.07.2020 17:59 Відповісти
Вроде больше определенного процента от зп, по решению суда, забирать не могут? Так что как минимум половину зп он будет получать на руки.
Если ошибаюсь, то поправь.
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06.07.2020 20:06 Відповісти
Поправляю: він там буде "горбатиться" за їжу і дах над головою, день і ніч, щоб не познайомиться з п"явками у ставу чи затопленому кар"єрі... Це я тобі не як "правознавець" кажу, а як людина, що трохи "знає життя"...
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06.07.2020 20:16 Відповісти
С этим согласен, а с правовой стороны?
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06.07.2020 20:21 Відповісти
Давно не займався, не пам"ятаю... А шукать - ліньки... Тим більше - для тебе...
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06.07.2020 20:27 Відповісти
Ты как всегда культурен и приятен в общении.
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06.07.2020 20:29 Відповісти
У тебе навчився...
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06.07.2020 20:48 Відповісти
той буде у в*язниці на цей час))
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06.07.2020 22:06 Відповісти
та хорош, шо с него взять кроме анализов ? Скорее всего какой-то нищий селянин, приехал на заработки в столицу. И у нет нет ни жилья, ни другого имущества. И кроме как коровам хвосты крутить, делать он больше ничего и не умеет. А на мойке он и за 200 лет не отработает все угробленные машины.
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06.07.2020 18:01 Відповісти
Часть компенсирует страховая.
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06.07.2020 20:07 Відповісти
Автомойщик до первого столба представил, что он автогонщик
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06.07.2020 17:20 Відповісти
От цікаво, хто дає мийщикам ключі від машини? Серед них неадекватів ж вистачає!

Я заганяю, забираю ключі і чекаю десь поруч на лавочці, поки помиють...
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06.07.2020 17:21 Відповісти
Самое смешное, что большинство автомойщиков не имеют прав и катаются по территории автомойки "на удачу", но клиенты регулярно оставляют ключи...
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06.07.2020 17:26 Відповісти
А як салон треба помити ?
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06.07.2020 21:34 Відповісти
Я машину ж не замикаю, я просто ключі в замку не лишаю
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06.07.2020 21:37 Відповісти
А взагалі більше люблю мити машину сам - на мийках самообслуговування...
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06.07.2020 21:38 Відповісти


Тут віддаєш ключі і йдеш.
Різні мийки: є автоматичні (зверху миють), талончик купуєш і заїжджаєш - з пінкою, з сушкою. Тоді водій і пасажири в салоні.
А салон - теж: або просто попилососять легенько, або капітально - я так раз на рік віддаю у =ручне прибирання=: вони і двигун миють, коврики перуть, воском натруть, щоб блищала.
Салонів самообслуговування не бачила: може, є. Але мені легше віддати і забрати готову.
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06.07.2020 22:00 Відповісти
У нас заганяєш машину на місце для миття, виходиш і йдеш. Ключі при цьому залишати не обов'язково - потім приходиш і сам виїжджаєш. Це якщо не автоматична мийка і хочеш, щоб і салон почистили...
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06.07.2020 22:03 Відповісти
Понять и простить.
Уголовная ответственность, за управление в состоянии опьянения ?
Не, зачем?
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06.07.2020 17:21 Відповісти
Будут судить за угон, пьяное вождение плюс компенсации.
Заказал бы себе пассажирское место в стритрейсе, дешевле бы обошлось.
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06.07.2020 17:22 Відповісти
Что с него взять в качестве компенсации? Да и не будет он работать официально.
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06.07.2020 17:34 Відповісти
От автомойщика, до автогонщика - один шаг!!
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06.07.2020 17:22 Відповісти
Моторило?
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06.07.2020 17:23 Відповісти
А воно так хатєло пакатацца...
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06.07.2020 17:28 Відповісти
А де був власник? Чи в Києві лишають машини мити і самі йдуть, бо черги?
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06.07.2020 17:28 Відповісти
Это т. н. бесстрашные про*бщики. Бокопорят смело.
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06.07.2020 17:29 Відповісти
Скорее хозяина металлолома.
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06.07.2020 17:34 Відповісти
..и полєтєлі на село "тіліграми" - "маму , продавайте корівку , бичка і кролів ...." ...
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06.07.2020 17:36 Відповісти
Ні, відповідати має власник автомийки.
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06.07.2020 17:57 Відповісти
За мерс так,а за решту машин під питанням.
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06.07.2020 18:24 Відповісти
ну вот...прикупил себе Мерс, Шкоду, Ниссан... правда битые
помойщик, короче
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06.07.2020 17:39 Відповісти
Фото автомойщика - типичный рузке фейс.
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06.07.2020 17:42 Відповісти
последнее фото - лицо истинного избирателя зеленского ....
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06.07.2020 17:45 Відповісти
Да у него на лбу на писано . шо на чаепитие с тортиком выходил .
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06.07.2020 18:29 Відповісти
"до приезда полиции и хозяина автомобиля"
И ХЗ, что для этого идиота страшнее
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06.07.2020 17:46 Відповісти
Пи#да , рабство за метал.... "люди гинуть за метал" ...
А може власник Мерса кращу роботу йому "піджене" щоб швидше розрахувався.... хоча відповідальність має нести власник автомийки.
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06.07.2020 17:56 Відповісти
А че он голосовал за Зеленского он может себе позволить. Теперь каждый у нас президент!
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06.07.2020 17:57 Відповісти
Это только начало, слава Богу, что обошлось без жертв, вот вам и отмена уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде. Кого ЗЕ хотел обезопасить - непонятно, явно не нас с Вами.
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06.07.2020 18:08 Відповісти
Классика
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06.07.2020 18:10 Відповісти
"Сегодня на проспекте Отрадном Источник: https://censor.net/p3206382\\\\\\\\\\\\\\\

так че нам новости из Московии? ах да, у нас же есть даже проспекты Мясника.
а то шо покатался, так мало кто так катался - теперь все мыслимые формы бутылок "герой новости" сможет заа 5 лет отличать..... не руками
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06.07.2020 18:20 Відповісти
А чё это у него мэрс есть, а у меня нет??? Я тоже хочу!!! Взять все и поделить!!!
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06.07.2020 18:28 Відповісти
Есть люди полностью ДЕЕСПОСОБНЫЕ - их меньшинство, а есть частично и полностью НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ - их абсолютное большинство. Так называемое "РАВНОПРАВИЕ" - это не просто УТОПИЯ слюнтяев и соплежуев, а коварная и наглая ложь УЗУРПАТОРОВ, чтоб легко манипулировать "политическими голосами" БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО БОЛЬШИНСТВА на так называемых "выборах" (безбожно дуря ЛОХТОРАТ)! Нужно НАЗЫВАТЬ ВСЕ СВОИМИ ИМЕНАМИ, тогда 99% всех проблем человечества будут без проблем решены. А НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ не будут иметь полного пакета прав (в том числе водительских)!
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06.07.2020 18:30 Відповісти
Некисло имбицил "встрял".
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06.07.2020 19:32 Відповісти
Вот посмотрел в глаза на последнем фото и увидел - раскаяние. Идиот.
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06.07.2020 19:37 Відповісти
А я побачила, що воно ні чорта не соображає.
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06.07.2020 21:35 Відповісти
Я просто сравнил два взгляда - презедента и презедента( ну он же сказал, что мы теперь все презеденты) и они мне показались одинаковы по смыслу.
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06.07.2020 21:43 Відповісти
Головне, що Ваш - не такий.

А ці два дурачки ... Така реальність.
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06.07.2020 21:56 Відповісти
От тому життя ніколи не дасть таким людям заробити на авто, як би тяжко вони не працювали. Шкала цінностей різна
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06.07.2020 19:38 Відповісти
это уже становится традицией
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06.07.2020 19:43 Відповісти
Эх,а ведь мог стать "Моторолой"
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06.07.2020 19:48 Відповісти
та мало както, машин больше не было??
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06.07.2020 22:08 Відповісти
он шо?, не знал про штрафы???
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07.07.2020 14:08 Відповісти
 
 