П'яний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми. ФОТОрепортаж

П'яний співробітник автомийки в Києві викрав машину і розбив її, потрапивши в ДТП. Крім того, він ледь не влетів у зупинку з людьми.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на проспекті Відрадному п'яний мийник викрав у клієнта Mercedes #AA1119PP і на великій швидкості зачепив спочатку Skoda, потім влетів у Nissan, після чого його несло в зупинку з людьми, але, на щастя, стовп його зупинив. Небайдужі люди затримали його до приїзду поліції та власника автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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