Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і Євросоюзу, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 6 липня зустрілася з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, з якими обговорила реалізацію реформи прокуратури в Україні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Венедіктова повідомила іноземним партнерам про хід реформи прокуратури, зокрема про хід атестації прокурорів та оновлення кадрового потенціалу відомства.

"Зараз ми працевлаштовуємо в Офіс генпрокурора кандидатів поза системою, які вирішили стати прокурорами і пройшли всі етапи відбору, теоретичну і практичну підготовку. Водночас триває прийом документів для нового відбору. Ми очікуємо в наших лавах професіоналів в області права - нову кров, яка дасть імпульс розвитку нашої інституції. Водночас зараз у нас щодня відбуваються співбесіди прокурорів регіональних прокуратур. Ми продовжуємо оновлюватися й очищатися, щоб на сторожі закону стояли кращі з кращих", - заявила Венедіктова.

Зазначається, що дипломати зі свого боку привітали продовження реформ і висловили готовність і надалі підтримувати Офіс генпрокурора на шляху трансформації.

Також посли поцікавилися, як відбуватиметься конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повноваження якого закінчуються цього року.

Венедіктова зазначила, що зараз триває процес формування конкурсної комісії з відбору керівника САП.

"Рада прокурорів вже обрала своїх чотирьох представників. Визначився з сімома представниками від парламенту і профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Тепер цей склад мають затвердити голосуванням депутати", - сказано в повідомленні.

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