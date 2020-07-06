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Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і Євросоюзу, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 6 липня зустрілася з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, з якими обговорила реалізацію реформи прокуратури в Україні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Венедіктова повідомила іноземним партнерам про хід реформи прокуратури, зокрема про хід атестації прокурорів та оновлення кадрового потенціалу відомства.

Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і Євросоюзу, - Офіс генпрокурора 01

"Зараз ми працевлаштовуємо в Офіс генпрокурора кандидатів поза системою, які вирішили стати прокурорами і пройшли всі етапи відбору, теоретичну і практичну підготовку. Водночас триває прийом документів для нового відбору. Ми очікуємо в наших лавах професіоналів в області права - нову кров, яка дасть імпульс розвитку нашої інституції. Водночас зараз у нас щодня відбуваються співбесіди прокурорів регіональних прокуратур. Ми продовжуємо оновлюватися й очищатися, щоб на сторожі закону стояли кращі з кращих", - заявила Венедіктова.

Зазначається, що дипломати зі свого боку привітали продовження реформ і висловили готовність і надалі підтримувати Офіс генпрокурора на шляху трансформації.

Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і Євросоюзу, - Офіс генпрокурора 02

Також посли поцікавилися, як відбуватиметься конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повноваження якого закінчуються цього року.

Венедіктова зазначила, що зараз триває процес формування конкурсної комісії з відбору керівника САП.

"Рада прокурорів вже обрала своїх чотирьох представників. Визначився з сімома представниками від парламенту і профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Тепер цей склад мають затвердити голосуванням депутати", - сказано в повідомленні.

Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і Євросоюзу, - Офіс генпрокурора 03

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Автор: 

G-7 G7 (1035) Євросоюз (13453) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3260)


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Топ коментарі
+27
та которая не прошла отбор рассказывает про отбор
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06.07.2020 18:03
+17
Все простіше... Посли, під виглядом "послухать про "реформи", зібралися, щоб "Бенядіктовій" "роги править" і , "за необхідності, "обламать"...
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06.07.2020 18:06
+17
Так еще не только тупая, а и бескультурная "баба-да" оказалась. Есть протокол встречи с послами и делегациями. Они не ее подчиненные. Неужели в МИДе не могли дуре подсказать?
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06.07.2020 18:10
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та которая не прошла отбор рассказывает про отбор
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06.07.2020 18:03 Відповісти
Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8560
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06.07.2020 18:15 Відповісти
ЯБВДЛ...
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06.07.2020 19:19 Відповісти
Ал бе, харе троліть! ) Ви шо, нє мужиг?! Хотя, ми є цілком толєрантні. Всякоє в жизні трапляєцца. Тримайтеся!)))
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06.07.2020 20:31 Відповісти
От Венедтктовій, доречі, маска дуже пасує. 🙂👍
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06.07.2020 18:49 Відповісти
Типа "намордник"
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06.07.2020 19:49 Відповісти
И пистон за Пороха вставили )
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06.07.2020 18:04 Відповісти
За свиню ей народ . пистон поставит .
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06.07.2020 18:34 Відповісти
Мінімум 7 пістонів
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06.07.2020 19:08 Відповісти
а это вообще прилично проводить такие встречи с послами без презика или министра иностранных дел..?
Бубочка вообще на все забил, да?
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06.07.2020 18:04 Відповісти
Ну так все же кругом президенты, бубочка так сказал. Но не у каждого президента есть средства на министра иностранных дел и на послов. Некоторым президентам только на бутылку хватает.
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06.07.2020 20:28 Відповісти
Все простіше... Посли, під виглядом "послухать про "реформи", зібралися, щоб "Бенядіктовій" "роги править" і , "за необхідності, "обламать"...
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06.07.2020 18:06 Відповісти
Напихают этой мадамке со всех сторон по самое донельзя и это правильно, не зеленый же клоп ее будет контролироавать
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06.07.2020 18:09 Відповісти
Так еще не только тупая, а и бескультурная "баба-да" оказалась. Есть протокол встречи с послами и делегациями. Они не ее подчиненные. Неужели в МИДе не могли дуре подсказать?
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06.07.2020 18:10 Відповісти
Капець, тут навіть звичайному пересічному очі ріже, ми ж не тоталітарна держава, щоби з позиції сили розмовляють з послами
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06.07.2020 19:26 Відповісти
Она себя показала "неандертальцем" во всей красе. И даже мысли в ее тупой башке не шевельнулось. Вообще-то такие встречи не должны организовываться без протокольного лица из МИДа. Но это не о зелени. Для этого нужно иметь хотя-бы элементарные познания.
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06.07.2020 19:34 Відповісти
Ага.....
Послы такие же наивные лохи..... Поверят тебе, безграмотной дуре, чем своим аналитикам и разведке!
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06.07.2020 18:11 Відповісти
Чи справді послам було цікаво слухати Генпрокурора, яка нижче їх по рангу? На таких зустрічах ведеться стенограма, запис... Там точно були гострі запитання, але у цій статті їх нема.
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06.07.2020 18:13 Відповісти
А ця кастрована інформація йде лише з офісу Генпрокурора.
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06.07.2020 18:14 Відповісти
Дипломатія. Але, Венедиктова, яка вважає що, невинуватість треба у суді доводити, хіба зрозуміє?
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06.07.2020 18:23 Відповісти
Те, що є презумпція невинності вона знає. Там проблема в тому, що існує старе переконання за принципом "була би людина, а справа знайдеться".
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06.07.2020 18:34 Відповісти
Надеюсь, "тетя челюсти" никого не покусала.
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06.07.2020 18:16 Відповісти
Я думаю, что ее "покусали". И сильно. Послы явно приходили донести консолидированную позицию своих правительств по известным делам. Это их непосредственная работа.
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06.07.2020 18:20 Відповісти
просто "щелкунчик")
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06.07.2020 18:28 Відповісти
интересно, про Пороха интересовались?
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06.07.2020 18:16 Відповісти
А то, вони просто так випадково прийшли перед судом над Порошенком. Доречі, дипломати і суди відвідують. Бачили, як "прокурор" звинувачення "всрався"
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06.07.2020 18:26 Відповісти
А кому это говно интересно ?
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06.07.2020 18:33 Відповісти
А послів за що?
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06.07.2020 18:16 Відповісти
Що, групове гвалтування трьохсотвідсотково своєї генпрокурорки?
Пора би і санкції проти зеленої прокурорки вводити
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06.07.2020 18:21 Відповісти
Цепная собака зели
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06.07.2020 18:22 Відповісти
Цепная собака Портнова с Беней. Бубочка уже вторичен. Он сам на поводке

Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3572
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06.07.2020 18:30 Відповісти
Овчарка
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06.07.2020 18:48 Відповісти
НКВДистка к себе послов вызывает?! Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9957 Уху ела!
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06.07.2020 18:22 Відповісти
Вот повезло ЗЕленым ПТУ-шникам. Раньше максимум могли кассу стырить, а теперь с послами встречаются.
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06.07.2020 18:22 Відповісти
Ты не трынди, ты докладывай как там 24 дела по обвинению Пети?
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06.07.2020 18:23 Відповісти
Ему достаточно предьявить от народа . Там более дел .Дебальцево , Славянск , Роттердам , лес , катера на три пожизненных .
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06.07.2020 18:39 Відповісти
Идиотские речёвки. Ты ещё забыл мальдивский афшор и убитого брата.
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07.07.2020 10:21 Відповісти
отругали генпрокурву или сосну включила?
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06.07.2020 18:27 Відповісти
Ирке походу дали или желтую карточку или черную метку!
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06.07.2020 18:30 Відповісти
Наверно рассказала о успешной борьбой с коррупцией и о возвращении в казну 8 943 , 34 коп.
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06.07.2020 18:31 Відповісти
Да, новую кровь, которую подбирает эта мадама в прокуратуру, недавно была возможность созерцать воочию, на суде против Порошенко.
Абсолютный, просто чистой воды, непрофессионализм и тупость прямо в глаза лезли.
А адвокаты этих бедных мужиков размазывали по стенке так, что любо-дорого было смотреть.
Да и сама мадама, которая считает, что обвиняемый сам должен в суде доказывать свою невиновность в суде, профессионал прямо высшей пробы.
Ей вообще-то хорошо бы заведовать каким-нибудь провинциальным рынком, а никак не прокуратурой.
И кого только мудрый нарид привёл к власти, тоска прямо.
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Очевидно шо ТП отодрали за преследование Пороха)
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Кому это дерьмо надо ?
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06.07.2020 18:40 Відповісти
В дипломатії нема вподобань, але є незаперечні правила. Хто не виконує правила, той не працює дипломатом.
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06.07.2020 18:48 Відповісти
Есть сильные дипломаты а есть пресмыкающиеся , вы я думаю это отвергать не будите .Так вот , я считаю шо СВЫНя ., своей жадностью и патологической клептоманией уничтожил не только Уважение к Украине на международном арене , но и отодвинул страну и всех Украинцев на десятилетия назад . Это надо возраждать , пусть иногда не уклюже но надо .
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06.07.2020 19:03 Відповісти
"Уничтожение" дипломатии: Крымские санкции против Раши, исключение ее из Совета Европы, исключение Раши из G8, исключение Раши из ПАРЕ, Крымские резолюции Генассамблеи ООН, не получение Рашей "Мистралей", санкции против Раши за невыполнение Нормандских договоренностей, проигрыши Газпрома в судах, получение военной помощи от США за 5 лет на сумму более 2 млрд.баксов, получение военной помощи от НАТО и Канады, успешное следствие по МН17 с привлечением реальных свидетелей, и прочее, прочее. прочее. Успехи возрожденной дипломатии Моники Зеленской покажешь?
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06.07.2020 19:48 Відповісти
Это дерьмо никому не нада! Но если дерьмо стало генпрокуроршей то ей необходимо хоть внешне соответствовать этому высокому званию! Об этом ей послы и сказали!
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06.07.2020 18:52 Відповісти
Неук і тупіца.
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06.07.2020 18:40 Відповісти
А что вы хотели от главы ассоциации косметологов и аромологов? Нормально не работавшей до этого даже юристом.
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06.07.2020 19:38 Відповісти
Ряженая кловунша рассказала европослам о том, что она не кловунша.
Те озаботились.
Всё пучком.
О'key FM...
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06.07.2020 18:45 Відповісти
пришли жарить дуру
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06.07.2020 18:53 Відповісти
Був у нас один Генпрокурор, так йому у 2012 скасували американську візу. Напевно, прийшли натякнути, що скасуванням віз для Венедиктової у країни G7 посли можуть і не обмежитися.
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06.07.2020 18:54 Відповісти
Вони вже ії скасували.
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06.07.2020 21:52 Відповісти
Не волнуйтесь, начали снизу. Понятно, что нарушение протокола. И нарушение протокола демонстративное. По дипломатическим понятиям это значит,что Зелю даже за лоха42 не держут. Ну а Генеральная Сосна после этого цирка, как на фото,типа " Я, Генеральная Сосна, приняла Послов G7" должна начинать паковаться с вещами на выход.
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06.07.2020 19:41 Відповісти
Скажите ж пожалуйста, в самый подходящий момент ликвидируют военных прокуроров которые могли бы разобраться во всей истории с клистронами и протчая, а на их место ставят неграмотных мальчиков, то изымающих, то ставящих. то ли не в пользу раши? Может этих мальчиков лучше сразу расстрелять, чтоб не случилось так как с бомбардировками Грозного? И пусть оппоненты фотографии Грозного посмотрят для освежения памяти.
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06.07.2020 20:14 Відповісти
Це жовта картка для ДДС Бенядіктовой.
Наnевно nослам відомо як nризначаються на nосади у офісі. nрокуратури.
І nочувши брехню вони зробили свої висновки.
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06.07.2020 21:40 Відповісти
Вот они ей напихали. Хорошо, что она в английском не петрит.
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06.07.2020 21:50 Відповісти
 
 