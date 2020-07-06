Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і Євросоюзу, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 6 липня зустрілася з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, з якими обговорила реалізацію реформи прокуратури в Україні.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Венедіктова повідомила іноземним партнерам про хід реформи прокуратури, зокрема про хід атестації прокурорів та оновлення кадрового потенціалу відомства.
"Зараз ми працевлаштовуємо в Офіс генпрокурора кандидатів поза системою, які вирішили стати прокурорами і пройшли всі етапи відбору, теоретичну і практичну підготовку. Водночас триває прийом документів для нового відбору. Ми очікуємо в наших лавах професіоналів в області права - нову кров, яка дасть імпульс розвитку нашої інституції. Водночас зараз у нас щодня відбуваються співбесіди прокурорів регіональних прокуратур. Ми продовжуємо оновлюватися й очищатися, щоб на сторожі закону стояли кращі з кращих", - заявила Венедіктова.
Зазначається, що дипломати зі свого боку привітали продовження реформ і висловили готовність і надалі підтримувати Офіс генпрокурора на шляху трансформації.
Також посли поцікавилися, як відбуватиметься конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повноваження якого закінчуються цього року.
Венедіктова зазначила, що зараз триває процес формування конкурсної комісії з відбору керівника САП.
"Рада прокурорів вже обрала своїх чотирьох представників. Визначився з сімома представниками від парламенту і профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Тепер цей склад мають затвердити голосуванням депутати", - сказано в повідомленні.
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Бубочка вообще на все забил, да?
Послы такие же наивные лохи..... Поверят тебе, безграмотной дуре, чем своим аналитикам и разведке!
Пора би і санкції проти зеленої прокурорки вводити
Абсолютный, просто чистой воды, непрофессионализм и тупость прямо в глаза лезли.
А адвокаты этих бедных мужиков размазывали по стенке так, что любо-дорого было смотреть.
Да и сама мадама, которая считает, что обвиняемый сам должен в суде доказывать свою невиновность в суде, профессионал прямо высшей пробы.
Ей вообще-то хорошо бы заведовать каким-нибудь провинциальным рынком, а никак не прокуратурой.
И кого только мудрый нарид привёл к власти, тоска прямо.
Те озаботились.
Всё пучком.
О'key FM...
Наnевно nослам відомо як nризначаються на nосади у офісі. nрокуратури.
І nочувши брехню вони зробили свої висновки.