Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины блокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы. Налоговики под предводительством бывшего сотрудника продавали данные, в том числе, возможно, террористам.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ДФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы", - сказано в сообщении.
Организатора схемы задержали в момент передачи информации очередному заказчику. Дома у него и у его подельников изъяли компьютеры и флэшки с информацией с ограниченным доступом.
Также на Цензор.НЕТ: Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
"Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР", - добавили в СБУ.
Организатору нелегальной схемы сообщили о подозрении. Ему грозит от 2 до 6 лет за решеткой. Продолжается следствие.
Не жнет и не пашет
Хватает иных забот
Налейте-ка виски
Полную чашу
Ворюге и завтра "в поход"
(ггастгелять!)
даннымиинформацией/сведениями из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО
Налоговая говорит-у нас не сохранилося за 90-е года!
Докажите , шо вы таки платили в пенсфонд!
Ленты кассового аппарата предьявите..ента через ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!
Да кинули миллионы бизнесменов мелкой и средней руки..
Ню и шо??
Ага, енто было два года назад..
🤣🤣
Пенсійний вік підняли, падллюки....
Вона ще й "Почесний Донор України"..
Інвалід на мінімалці..
Скільки людей/бійців врятувала..
Тільки мати залишилися від влади за всі роки..
Вже при бувшій владі почалося..
Звонять-треба ..але вже фізично -нє..