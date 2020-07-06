Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы. Налоговики под предводительством бывшего сотрудника продавали данные, в том числе, возможно, террористам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ДФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы", - сказано в сообщении.

Организатора схемы задержали в момент передачи информации очередному заказчику. Дома у него и у его подельников изъяли компьютеры и флэшки с информацией с ограниченным доступом.

Также на Цензор.НЕТ: Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

"Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР", - добавили в СБУ.

Организатору нелегальной схемы сообщили о подозрении. Ему грозит от 2 до 6 лет за решеткой. Продолжается следствие.







