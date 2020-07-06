УКР
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы. Налоговики под предводительством бывшего сотрудника продавали данные, в том числе, возможно, террористам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ДФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы", - сказано в сообщении.

Организатора схемы задержали в момент передачи информации очередному заказчику. Дома у него и у его подельников изъяли компьютеры и флэшки с информацией с ограниченным доступом.

Также на Цензор.НЕТ: Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

"Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР", - добавили в СБУ.

Организатору нелегальной схемы сообщили о подозрении. Ему грозит от 2 до 6 лет за решеткой. Продолжается следствие.

Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 01
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 02
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 03
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 04

информация (304) правоохранительные органы (2710) СБУ (13252) силовики (2516) Хмельницький (413)
+2
Привыкший к халяве
Не жнет и не пашет
Хватает иных забот

Налейте-ка виски
Полную чашу
Ворюге и завтра "в поход"

(ггастгелять!)
06.07.2020 19:26 Відповісти
+1
Трудовая книжка не подтверждает уплату взносов.
06.07.2020 19:49 Відповісти
+1
Є, поки до дупи...
Пенсійний вік підняли, падллюки....
Вона ще й "Почесний Донор України"..
Інвалід на мінімалці..
Скільки людей/бійців врятувала..
Тільки мати залишилися від влади за всі роки..
06.07.2020 19:51 Відповісти
Я вас прошу, сейчас найти персональные данные очень просто
06.07.2020 19:26 Відповісти
Вже знайшов вперду в Запорі.
06.07.2020 19:38 Відповісти
причем, не просто в Запоре, а на ДД...
06.07.2020 19:48 Відповісти
Циган?
06.07.2020 19:50 Відповісти
поди знай, я так, на вскидку... может и балабинец, может и кушугумянин...а может и вовсе, сидит на Космосе и космонавта из себя корчит...
06.07.2020 20:03 Відповісти
Покажи
06.07.2020 20:19 Відповісти
Розповсюдження персональних даних є злочином і повинно бути засудженим. Побачимо як спрацює каральна система зевлади.
06.07.2020 19:31 Відповісти
Налоговики торговали данными информацией/сведениями из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО
06.07.2020 19:33 Відповісти
А що не так? Чим торгівля персональними даними відрізняється від торгівлі зручностіми у тюремних камерах? Може вони за виручені гроші хотіли зробити ремонта флігеля для потрахушок ув'ящнених корупціонерів?
06.07.2020 19:35 Відповісти
У Моей подруги украли несколько лет стажа...
Налоговая говорит-у нас не сохранилося за 90-е года!
Докажите , шо вы таки платили в пенсфонд!
Ленты кассового аппарата предьявите..ента через ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!
Да кинули миллионы бизнесменов мелкой и средней руки..

Ню и шо??
Ага, енто было два года назад..
🤣🤣
06.07.2020 19:41 Відповісти
Трудова книжка є?
06.07.2020 19:45 Відповісти
Дійсно,але підтверджує стаж. А для розрахунку пенсії прийдеться вибрати за інший період.
06.07.2020 19:52 Відповісти
Є, поки до дупи...
Пенсійний вік підняли, падллюки....
Вона ще й "Почесний Донор України"..
Інвалід на мінімалці..
Скільки людей/бійців врятувала..
Тільки мати залишилися від влади за всі роки..
06.07.2020 19:51 Відповісти
Підняли пенсійний вік і ще зевлада його підніме.
06.07.2020 19:53 Відповісти
Та не треба Мені втирати, хто і як це робить..😁
Вже при бувшій владі почалося..
Звонять-треба ..але вже фізично -нє..
06.07.2020 20:01 Відповісти
В Украине все думали и думают, что банды 90-ых закончились, но - ничего подобного. Банды просто переименовались в Налоговую, МВД, Таможню, СБУ, Прокуратуру и Суд. Сколько ж можно бегать в трениках с автоматом/пистолетом? Теперь можно грабить и убивать прямо из кабинетов, да и автомат/пистолет теперь "на законных основаниях выдан государством". Красотааа...
06.07.2020 20:46 Відповісти
Мусорня, она и в африке мусорня, это те кто первыми переходил на сторону оккупантов на Донбассе, ничего удивительного
06.07.2020 21:36 Відповісти
а вот и она - экономическая безопасность.. во всей красе..(((
07.07.2020 01:20 Відповісти
 
 