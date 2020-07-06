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Майор СБУ вимагав $3 тисячі за працевлаштування у своєму відомстві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі розташованого в Києві територіального управління Державного бюро розслідувань затримали одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та області після одержання ним неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за вирішення питання працевлаштування до СБУ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що 6 липня 2020 року слідчі ДБР затримали майора СБУ в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України. Оперативний супровід – працівники Головного оперативного управління ДБР та Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Майор СБУ вимагав $3 тисячі за працевлаштування у своєму відомстві, - ДБР 01
Майор СБУ вимагав $3 тисячі за працевлаштування у своєму відомстві, - ДБР 02
Майор СБУ вимагав $3 тисячі за працевлаштування у своєму відомстві, - ДБР 03

Автор: 

хабар (4713) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) силовики (2514) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+4
Ездит на Land Cruiser, на зарплату же не купишь, где-то пару миллионов
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06.07.2020 22:12
+3
что удивительного?
за денежную работу надо подмазывать...
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06.07.2020 22:01
+2
Тойота , наверно, уже пошла на продажу.
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06.07.2020 22:13
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что удивительного?
за денежную работу надо подмазывать...
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06.07.2020 22:01 Відповісти
Ничего удивительного.Места в СБУ хлебные,уловистые,откатные и т.д.
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06.07.2020 22:05 Відповісти
Попал на бабки отстегни 10 т. и гуляй.
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06.07.2020 22:07 Відповісти
Ездит на Land Cruiser, на зарплату же не купишь, где-то пару миллионов
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06.07.2020 22:12 Відповісти
250-й старый проверенный...- на конфискат бы ... так не выйдет= вот посмотрим...(((
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07.07.2020 02:12 Відповісти
Тойота , наверно, уже пошла на продажу.
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06.07.2020 22:13 Відповісти
брат ермака? не??
что-то "устроителей" до хрена и больше
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06.07.2020 22:13 Відповісти
На колеса майор просил , так эти негодяи ему дело "шьют". Понять , простить .
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06.07.2020 22:14 Відповісти
Мелковато как для СБУ, почти как помбура у нефтяников
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06.07.2020 23:09 Відповісти
Ось ці всі так звані правоохоронці, якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню, то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями. А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
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07.07.2020 16:08 Відповісти
 
 