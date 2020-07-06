Майор СБУ вимагав $3 тисячі за працевлаштування у своєму відомстві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі розташованого в Києві територіального управління Державного бюро розслідувань затримали одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та області після одержання ним неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за вирішення питання працевлаштування до СБУ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що 6 липня 2020 року слідчі ДБР затримали майора СБУ в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США.



Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України. Оперативний супровід – працівники Головного оперативного управління ДБР та Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.



У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.





