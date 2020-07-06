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Новини Фото Будні поліції
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83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою. ФОТОрепортаж

Мешканка с. Карвинівка на Житомирщині пішла в ліс по ягоди і трави, але заблукала і майже 2 доби не могла вийти до людей. Її розшукували за допомогою собак і дрона, до пошуків долучилося все село.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Мешканка с. Карвинівка пішла в ліс у суботу близько полудня. У неї був із собою телефон, і невдовзі вона зателефонувала доньці і сказала, що заблукала. Родичі до вечора тримали з нею зв'язок, намагаючись вивести з лісу за орієнтирами або зустріти в домовлених місцях. Але пенсіонерка так і не знайшлася, а телефон незабаром розрядився.

Поліцейські оглянули ліс, але не змогли знайти бабусю. Наступного дня, в неділю, до них приєдналися кінологи з собаками, але пошуки все ж не дали результату. Пенсіонерці довелося провести в лісі ще одну ніч. З ранку в понеділок поліція і односельці почали ланцюжком прочісувати ліс, оглядаючи кожен кущ або канаву. Один із учасників пошуків запустив дрон.

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Після обіду жінку знайшли на дорозі між двома селами. Вона була виснажена, але жива. Бабусю напоїли водою і передали медикам.

Зараз вона вже вдома під наглядом лікарів і під опікою рідних. Життю пенсіонерки ніщо не загрожує.

83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою 01
83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою 02
83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою 03
83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою 04
83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою 05

Автор: 

ліс (769) пенсіонери (889) Нацполіція (15205) Житомирська область (1268)


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Топ коментарі
+11
дякую, люди !!!!!
(вона шо була босоніж????)
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06.07.2020 22:10
+11
О бабулька нагулялась-набродилась! Дай ей бог здоровья!
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06.07.2020 22:24
+11
Такая малепусенькая, молодечик, что продержалась! Здоровья бабусичке.
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06.07.2020 22:29
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Всім селом скинутись та купити бабці GPS-трекер і навчити користуватися.
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06.07.2020 22:09 Відповісти
Ну, как тут не вспомнить старую добрую песню: "Оц-тоц, перевертоц, а бабушка здорова!" ))
Пусть так и будет впредь! Здоровья бабушке!
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06.07.2020 22:10 Відповісти
дякую, люди !!!!!
(вона шо була босоніж????)
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06.07.2020 22:10 Відповісти
Бабушка пошла искать волка, так как Красная Шапочка мотанула на дискотеку.
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06.07.2020 22:13 Відповісти
83-летняя бабушка заблудилась в лесу, ее искали почти 2 суток и нашли целой и невредимой - Цензор.НЕТ 4599
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06.07.2020 22:23 Відповісти
83-летняя бабушка заблудилась в лесу, ее искали почти 2 суток и нашли целой и невредимой - Цензор.НЕТ 584
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06.07.2020 22:24 Відповісти
«Пєнсіанєрка» це хто така? Це синонім літньої людини?
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06.07.2020 22:16 Відповісти
Повезло бабушке......🙂
Хорошо, что бабуличка отзвонились дочери........и молодцы, что не перестали искать.......
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06.07.2020 22:16 Відповісти
Эта женщина, "продлённая в годах" - очень симпатичная.
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06.07.2020 22:23 Відповісти
Така маленька жіночка. Її звати - Людмила Шатило, на ЖитомирІнфо написали
Добре, що знайшли і з нею все гаразд.

А це - про село, з Вікі.
Карви́нівка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Романівському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирської області . Населення становить 887 осіб.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1906 1906 році село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Чуднівської волості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Житомирського повіту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинської губернії . Відстань від повітового міста 48 верст, від волості 14. Дворів 96, мешканців 567https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97._%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80:_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F,_1906._%E2%80%94_219_%D1%81.-1 [1] .
Село колись називалось Дриглівська Рудня. Уперше в документах датується 1781 та 1799 роками. Зокрема, у метричних книгах костелу у Чуднові згадується спочатку як слобода, а потім як село з переважаючим польським населенням. У 1911 році поселення нараховувало 104 двори, у яких проживало 558 мешканців, та набуло статус села. Після ліквідаці у 1935 році Мархлевського польського національного району із села було депортовано близько 30 сімей у Казахстан та на південь України. Станом на 2001 рік у селі мешкало 887 осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-rkc.in.ua-2 [2]
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06.07.2020 22:24 Відповісти
О бабулька нагулялась-набродилась! Дай ей бог здоровья!
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06.07.2020 22:24 Відповісти
Такая малепусенькая, молодечик, что продержалась! Здоровья бабусичке.
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06.07.2020 22:29 Відповісти
Та по выражению на лице похоже бабушка поняла что заблудилась---когда нашли. И пошло селфи. Хорошо в деревне летом.
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06.07.2020 22:31 Відповісти
живи бабка 100 лет, кацапов будешь заводить под прицелы партизан
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06.07.2020 23:17 Відповісти
Куме чули,цю бабцю таки знайшли?
-Так.Вона заповiт не залишила.
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06.07.2020 23:30 Відповісти
Бабушке просто не повезло встретить Красную Шапочку с группой лесорубов.
Они бы накормили бабушку пирожками, показали охоту на Серого Волка,
после чего доставили её домой с полным лукошком долларовых пачек..
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07.07.2020 02:55 Відповісти
Боже ж ты мой, в лес без тонометра и глюкометра - ни ногой!
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07.07.2020 04:23 Відповісти
На дворе 21 век, не уж то оператор сотовой связи по запросу из полиции не мог предоставить координаты телефона?
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07.07.2020 06:25 Відповісти
Почему кинологи через день а не сразу?!!!!¡
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07.07.2020 10:37 Відповісти
бабушка не тех грибов насобирала наверное
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07.07.2020 12:13 Відповісти
тут есть коммент, что нужно gps трекер бабушке купить, правильный совет! Очень важно заботится о своих пожилых родных и знать где они и все ли с ними хорошо. Добавлю, что есть аналогичный способ - установить на телефон специальное приложение, с помощью которого телефон работает в режиме gps трекера, подробнее тут https://wust.in.ua/ustanovka-gps-trekera-kiev Берегите своих родных!
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25.08.2020 11:57 Відповісти
А что, поднять коптер и попросить бабушку позвонить, когда его заметит - не догадались?
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14.11.2020 16:37 Відповісти
 
 