83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою. ФОТОрепортаж

Мешканка с. Карвинівка на Житомирщині пішла в ліс по ягоди і трави, але заблукала і майже 2 доби не могла вийти до людей. Її розшукували за допомогою собак і дрона, до пошуків долучилося все село.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Мешканка с. Карвинівка пішла в ліс у суботу близько полудня. У неї був із собою телефон, і невдовзі вона зателефонувала доньці і сказала, що заблукала. Родичі до вечора тримали з нею зв'язок, намагаючись вивести з лісу за орієнтирами або зустріти в домовлених місцях. Але пенсіонерка так і не знайшлася, а телефон незабаром розрядився.

Поліцейські оглянули ліс, але не змогли знайти бабусю. Наступного дня, в неділю, до них приєдналися кінологи з собаками, але пошуки все ж не дали результату. Пенсіонерці довелося провести в лісі ще одну ніч. З ранку в понеділок поліція і односельці почали ланцюжком прочісувати ліс, оглядаючи кожен кущ або канаву. Один із учасників пошуків запустив дрон.

Читайте також: Зачекай, давай поговоримо. Життя одне!" - поліцейські врятували п'яного підлітка, який збирався стрибнути з даху. ВIДЕО

Після обіду жінку знайшли на дорозі між двома селами. Вона була виснажена, але жива. Бабусю напоїли водою і передали медикам.

Зараз вона вже вдома під наглядом лікарів і під опікою рідних. Життю пенсіонерки ніщо не загрожує.









