83-річна бабуся заблукала в лісі, її шукали майже 2 доби і знайшли цілою і неушкодженою. ФОТОрепортаж
Мешканка с. Карвинівка на Житомирщині пішла в ліс по ягоди і трави, але заблукала і майже 2 доби не могла вийти до людей. Її розшукували за допомогою собак і дрона, до пошуків долучилося все село.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Мешканка с. Карвинівка пішла в ліс у суботу близько полудня. У неї був із собою телефон, і невдовзі вона зателефонувала доньці і сказала, що заблукала. Родичі до вечора тримали з нею зв'язок, намагаючись вивести з лісу за орієнтирами або зустріти в домовлених місцях. Але пенсіонерка так і не знайшлася, а телефон незабаром розрядився.
Поліцейські оглянули ліс, але не змогли знайти бабусю. Наступного дня, в неділю, до них приєдналися кінологи з собаками, але пошуки все ж не дали результату. Пенсіонерці довелося провести в лісі ще одну ніч. З ранку в понеділок поліція і односельці почали ланцюжком прочісувати ліс, оглядаючи кожен кущ або канаву. Один із учасників пошуків запустив дрон.
Після обіду жінку знайшли на дорозі між двома селами. Вона була виснажена, але жива. Бабусю напоїли водою і передали медикам.
Зараз вона вже вдома під наглядом лікарів і під опікою рідних. Життю пенсіонерки ніщо не загрожує.
Будь ласка, зачекайте...
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Пусть так и будет впредь! Здоровья бабушке!
(вона шо була босоніж????)
Хорошо, что бабуличка отзвонились дочери........и молодцы, что не перестали искать.......
Добре, що знайшли і з нею все гаразд.
А це - про село, з Вікі.
Карви́нівка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Романівському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирської області . Населення становить 887 осіб.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1906 1906 році село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Чуднівської волості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Житомирського повіту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинської губернії . Відстань від повітового міста 48 верст, від волості 14. Дворів 96, мешканців 567https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97._%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80:_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F,_1906._%E2%80%94_219_%D1%81.-1 [1] .
Село колись називалось Дриглівська Рудня. Уперше в документах датується 1781 та 1799 роками. Зокрема, у метричних книгах костелу у Чуднові згадується спочатку як слобода, а потім як село з переважаючим польським населенням. У 1911 році поселення нараховувало 104 двори, у яких проживало 558 мешканців, та набуло статус села. Після ліквідаці у 1935 році Мархлевського польського національного району із села було депортовано близько 30 сімей у Казахстан та на південь України. Станом на 2001 рік у селі мешкало 887 осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-rkc.in.ua-2 [2]
-Так.Вона заповiт не залишила.
Они бы накормили бабушку пирожками, показали охоту на Серого Волка,
после чего доставили её домой с полным лукошком долларовых пачек..