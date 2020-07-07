16 затриманих українців провели третю ніч в ізоляторі аеропорту Афін: сьогодні очікуються рейси для повернення в Україну. ФОТО

Громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в'їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

На цей момент там перебувають 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток як для студентки. Першочергово вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

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Решта громадян України залишаються в так званому "накопичувачі" для нелегальних мігрантів. Вони так само окремо перебувають у чоловічому та жіночому блоках.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановано рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

Утім, станом на ранок вівторка невідомо, чи є домовленість про те, що компанії заберуть українців. Квитки вони не купували.

У МЗС України раніше заявили, що українці потрапили в таку ситуації з вини авіакомпаній, тому вони мають повернути українців до Києва за свій рахунок.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.