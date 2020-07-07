16 затриманих українців провели третю ніч в ізоляторі аеропорту Афін: сьогодні очікуються рейси для повернення в Україну. ФОТО
Громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в'їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
На цей момент там перебувають 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток як для студентки. Першочергово вона прямувала транзитом до Франції на навчання.
Решта громадян України залишаються в так званому "накопичувачі" для нелегальних мігрантів. Вони так само окремо перебувають у чоловічому та жіночому блоках.
Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановано рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.
Утім, станом на ранок вівторка невідомо, чи є домовленість про те, що компанії заберуть українців. Квитки вони не купували.
У МЗС України раніше заявили, що українці потрапили в таку ситуації з вини авіакомпаній, тому вони мають повернути українців до Києва за свій рахунок.
Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.
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В полосочку.
Внуков лучше не брать.
А рейс не отменён. Райанэйру похер. "Мы летим" - сказали они. Им посрать, что нас не пустят.
Бабло за билет они не возвращают. Перенос рейса - 40 евро за билет. А таких билетов у нас 6
https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-***************-do-respubliki-kipr?fbclid=IwAR0w_gL4mtLsqZ6oM91FjumLIVuTTDDcGiagGerOXSnTYJEzY_5_h3zRmMU «С»: (країни високого ризику): інші країни (в т.ч. Україна) Рейси з країн категорії «С» дозволені виключно таким категоріям: 1) громадяни Кіпру, які постійно проживають в Республіці Кіпр, їхні іноземні подружжя та неповнолітні діти; 2) резиденти Республіки Кіпр, які мають дозвіл на проживання; 3) родичі першого ступеня споріднення, осіб, які легально проживають, або працюють в Республіці Кіпр (подружжя, діти, батьки) з метою возз'єднання сім'ї; 4) особи, яким дозволено в'їзд відповідно до Віденської конвенції; 5) особи незалежно від їх громадянства, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від Уряду Кіпру. Пасажири з країн категорії «С» залишатимуться в домашній ізоляції протягом 14 днів. Вартість тесту, проїзду і карантину оплачує пасажир. Особи з країн, де не можливо здати тест на вірус, зможуть пройти тестування після прибуття на острів, після чого залишатися ізольованими протягом доби у зазначеному місці, або до тих пір, поки не буде отримано результат тесту.
Вся інфа по Кіпру https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-***************-do-respubliki-kipr?fbclid=IwAR0w_gL4mtLsqZ6oM91FjumLIVuTTDDcGiagGerOXSnTYJEzY_5_h3zRmMU До уваги подорожуючих до Республіки Кіпр
Умник нашёлся.
450 евро билеты.
Ты заработай эти деньги, а потом будешь рассказывать про риски лоукостеров.
Умные такие все, когда сидят в комментах.
В феврале никакой короны ещё не было в Украине и ЕС. Никаких долбаных рисков и прочей ереси.
Просто об не граждан ЕС ноги вытерла авиакомпания и всё.
Прилетел в Украину, и купил заранее билеты на лето на Кипр.
Да, мне жалко денег. Представь себе. Это мой труд.
Я не говорю, что собираюсь лететь, а пишу, что авикаомпании не хотят денег возвращать, а перенос рейса стоит нефиговых денег.
Пусть читают "Колобок".
Для них что, работы никакой нет там?
Задницы отсиживают.