Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова. ФОТОрепортаж
Російські силовики в окупованому Криму затримали шістьох кримських татар. Їх усіх намагаються видати за терористів.
Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.
"Такий вигляд мають обшуки в Криму. Сьогодні з 4:00 ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім’ях кримських татар. Шестеро затримані. Найімовірніше, на всіх чекає славнозвісна ст. 205.5 КК РФ. Зараз вони утримуються у відділені ФСБ у Сімферополі", - написала вона.
Джапарова зазначила, що на сьогодні вже 67 кримських татар затримані силовиками РФ за ст.205.5 КК РФ. "Їх усіх намагаються видати за терористів", - додала вона.
Топ коментарі
+2 Владимир_1958
показати весь коментар07.07.2020 09:50
+2 віктор федорович #394174
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+1 Рома Маестро
показати весь коментар07.07.2020 09:53
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Пусть отдыхают "красиво"!
Их как и украинцев, история ничему не учит!
Утиски , залякування, беззаконня. В методах мордора нічого не міняється, з самого початку його створіння.