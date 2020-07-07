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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Російські силовики в окупованому Криму затримали шістьох кримських татар. Їх усіх намагаються видати за терористів.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд мають обшуки в Криму. Сьогодні з 4:00 ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім’ях кримських татар. Шестеро затримані. Найімовірніше, на всіх чекає славнозвісна ст. 205.5 КК РФ. Зараз вони утримуються у відділені ФСБ у Сімферополі", - написала вона.

Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 01
Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 02

Джапарова зазначила, що на сьогодні вже 67 кримських татар затримані силовиками РФ за ст.205.5 КК РФ. "Їх усіх намагаються видати за терористів", - додала вона.

Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 03
Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 04
Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 05
Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 06
Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. Затримано шість осіб. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Крим (14176) кримські татари (2005) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+2
От кремлевских наперсточников ничего другого и не стоит ожидать.
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07.07.2020 09:50
+2
Кримським татарином може бути лише кримський татарин. А хто може бути українцем?
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07.07.2020 09:59
+1
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7183
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07.07.2020 09:53
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От кремлевских наперсточников ничего другого и не стоит ожидать.
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07.07.2020 09:50 Відповісти
Так оно так и есть! Вспомните что эти татары творили при Украине??? а кто был у власти когда кацапы Крым захватывали??? И где были эти татары???
Пусть отдыхают "красиво"!
Их как и украинцев, история ничему не учит!
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07.07.2020 09:58 Відповісти
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7183
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07.07.2020 09:53 Відповісти
***** ніколи не були потрібні люди - йому потрібні для свого "вяличия" тільки території про це відомо вже давно і татарам про це також було відомо ще до окупації. Я щось не пригадую сильного опору за виключення декількох дрібних випадків який би татари чинили проти окупантів. За свою землю треба боротись а не "плакати" - це вже відомо давно і в усьому Світі.
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07.07.2020 09:58 Відповісти
Кримським татарином може бути лише кримський татарин. А хто може бути українцем?
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07.07.2020 09:59 Відповісти
В цьому немає жодного сумніву.
Утиски , залякування, беззаконня. В методах мордора нічого не міняється, з самого початку його створіння.
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07.07.2020 10:15 Відповісти
Не гаваришь паруски - ВИНОВЕН !
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07.07.2020 10:19 Відповісти
Это еще раз доказывает, что у Пукина неисчерпаемый запас заложников ( и все наши потуги по обмену, переговоры и доклады об успехах на этом поприще, чисто разводняк и лапша), почему то у нас их скромно называют " военнопленными", интересно сколько при обмене попадает наших действительно захваченных наших военнослужащих в ходе боевых действий. В Крыму с Севастополем а также в ОРДЛО порядка 5,5 миллионов граждан Украины ( или бывших граждан), плюс проживающих временно или на заработках в самой РФ тут оценки разнятся но оцениваются где то в 1,5-2 миллиона человек. И это еще не все, к этому числу нужно добавить приезжающих в РФ украинцах " в гости", " по делам, " на отдых", это тоже порядка 1 миллиона ( может и больше) Итого имеем 8 -8,5 миллионов ( Это равняется суммарному количеству проживающих в Литве, Эстонии, Латвии, Исландии, Черногории и Мальты вместе взятых) потенциальных заложников находящихся в полной власти Пукина... Обмен говорите, "последний.., окончательный... всех на всех..". Чудилы гороховые. Да ему хватит "меняться" на сто лет, а может на 200-300.
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07.07.2020 10:34 Відповісти
Террористов только 5, а 1 - всего лишь наемный убийца.
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07.07.2020 10:50 Відповісти
это уже геноцид.........
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07.07.2020 13:00 Відповісти
 
 