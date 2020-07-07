Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Російські силовики в окупованому Криму затримали шістьох кримських татар. Їх усіх намагаються видати за терористів.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд мають обшуки в Криму. Сьогодні з 4:00 ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім’ях кримських татар. Шестеро затримані. Найімовірніше, на всіх чекає славнозвісна ст. 205.5 КК РФ. Зараз вони утримуються у відділені ФСБ у Сімферополі", - написала вона.





Джапарова зазначила, що на сьогодні вже 67 кримських татар затримані силовиками РФ за ст.205.5 КК РФ. "Їх усіх намагаються видати за терористів", - додала вона.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. Затримано шість осіб. ВIДЕО (оновлено)