Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів підготувало інтерактивний аналітичний інструмент (дашборд), що дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту як у цілому по країні, так і на рівні окремих шкіл. Інформацію зібрано на основі даних щодо фінансових, кількісних та якісних показників діяльності закладів загальної середньої освіти у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Усього було отримано інформацію щодо 14,2 тис. окремих закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 3,9 млн учнів та працюють 438,5 тис. учителів. Загальні видатки цих шкіл у 2019 році становлять 94,1 млрд грн. Середні витрати по країні на підготовку одного учня у 2019 році становили 23,1 тис. грн на рік.

Аналіз показав, що в сільській місцевості середні видатки на 1 учня становили 32,4 тис. грн, що трохи вище, ніж у міській місцевості (19,1 тис. грн).

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Найбільші середні видатки на 1 учня:

Баришівський район Київської області - 81,6 тис. грн;

Баландинська сільська ОТГ Черкаська обл. – 66,5 тис. грн;

Підгірненська сільська ОТГ Запорізька обл. - 66 тис. грн;

Томаківський район Дніпропетровської обл. - 64,6 тис. грн;

Остриківській сільській ОТГ Запорізької обл. - 61,4 тис. грн

Найменші середні видатки на 1 учня:

Таїровська селищна ОТГ Одеської обл. - 9,5 тис. грн.

Таганчанська сільська ОТГ Черкаської обл. - 11,1 тис. грн;

м. Ірпінь Київської області - 12,0 тис. грн.







