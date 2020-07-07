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Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів підготувало інтерактивний аналітичний інструмент (дашборд), що дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту як у цілому по країні, так і на рівні окремих шкіл. Інформацію зібрано на основі даних щодо фінансових, кількісних та якісних показників діяльності закладів загальної середньої освіти у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Усього було отримано інформацію щодо 14,2 тис. окремих закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 3,9 млн учнів та працюють 438,5 тис. учителів. Загальні видатки цих шкіл у 2019 році становлять 94,1 млрд грн. Середні витрати по країні на підготовку одного учня у 2019 році становили 23,1 тис. грн на рік.

Аналіз показав, що в сільській місцевості середні видатки на 1 учня становили 32,4 тис. грн, що трохи вище, ніж у міській місцевості (19,1 тис. грн).

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Найбільші середні видатки на 1 учня:

  • Баришівський район Київської області - 81,6 тис. грн;
  • Баландинська сільська ОТГ Черкаська обл. – 66,5 тис. грн;
  • Підгірненська сільська ОТГ Запорізька обл. - 66 тис. грн;
  • Томаківський район Дніпропетровської обл. - 64,6 тис. грн;
  • Остриківській сільській ОТГ Запорізької обл. - 61,4 тис. грн

Найменші середні видатки на 1 учня:

  • Таїровська селищна ОТГ Одеської обл. - 9,5 тис. грн.
  • Таганчанська сільська ОТГ Черкаської обл. - 11,1 тис. грн;
  • м. Ірпінь Київської області - 12,0 тис. грн.

Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн 01
Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн 02
Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн 03
Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн 04

Автор: 

бюджет (2997) Мінфін (3649) фінансування (3129) школа (2215)


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Топ коментарі
+9
81,6 тыс грн в среднем на 1 уч... хотелось бы по подробней узнать на что деньги ушли.
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07.07.2020 11:28
+7
на шторы
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07.07.2020 11:37
+5
как может на школьника расходоваться в 3 раз больше средств на обучение, чем на магистра в университете????
зы, смотрю барышевский район превращается в украинскую сорбонну???))))
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07.07.2020 11:29
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81,6 тыс грн в среднем на 1 уч... хотелось бы по подробней узнать на что деньги ушли.
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07.07.2020 11:28 Відповісти
на шторы
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07.07.2020 11:37 Відповісти
вот где качественные дети
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07.07.2020 11:47 Відповісти
Учень заробляє більше за деяких дорослих...
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07.07.2020 21:46 Відповісти
как может на школьника расходоваться в 3 раз больше средств на обучение, чем на магистра в университете????
зы, смотрю барышевский район превращается в украинскую сорбонну???))))
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07.07.2020 11:29 Відповісти
Грубо. 6,5 тыс. грн. на ученика в месяц. 160 тыс. грн на один класс. Получается 1 миллион Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 2154 в год только на ОДИН класс Нам или врут или воруют по черному
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07.07.2020 11:41 Відповісти
почему 6.5? средняя 23 тыс..
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07.07.2020 14:17 Відповісти
Лучше налом взять, и репетитора нанять на все 10-11-12 лет.
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07.07.2020 11:42 Відповісти
положить в банк и пить махито!))))
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07.07.2020 11:47 Відповісти
Короче,за 80000 в год лучше отправлять учеников сразу в какие-нибудь поестижные вузы в Европе.
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07.07.2020 11:42 Відповісти
да? и в каком престижном вузе европы обучение всего 3 тыс евро за 1 год?
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07.07.2020 14:19 Відповісти
Тоесть, ты считаешь, что 3000€ - это нормально на школьника, тогда как в могилянке год контракта 2000$ стоит? И в европе , я уверен, можно учиться за такие деньги.
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07.07.2020 16:19 Відповісти
еще просмотреть выкладку...составляющую этих баснословных голословных сумм...по пунктам
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07.07.2020 11:57 Відповісти
Ці підрахуї дуже скоро позакривають усі сільські школи.
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07.07.2020 12:30 Відповісти
Набираю группу в 7 детей - навчу - хіміі , біологіі, географіі,фізиці,інформатиці,фізкультурі , пвп та майстерності,психологіі та історіі.За рік діти будуть здоровими, розумними та щасливими патріотичними спеціалістами.
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07.07.2020 12:57 Відповісти
Роздайте по 32400грн батькам і здайте приміщення школи в оренду..Цієї суми досить щоб з дитиною щодня ефективно займалось по два репетитора.Якість такої освіти буде вища від радянської системи "навчання всьому і нічому одночасно".
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07.07.2020 12:59 Відповісти
Всі ці підрахунки є не що інше, як пошук аргументів для дистанційного навчання учнів. За роки незалежності не рахували, а потім карантин, дистанційне навчання і економія видатків на освіту. Рівень освіти і без дистанційного навчання бажав кращого, а які знання отримають діти при цій економії можна зрозуміти вже зараз. Три місяці мали змогу переконатися, батьки не лише згадали залишки своїх шкільних знань, а ще й пришвидшеним курсом пройшли шкільну програму.
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07.07.2020 20:47 Відповісти
 
 