Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області, спільно з кіберполіцією і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили злочинну групу, яка під виглядом дитячого модельного агентства виготовляла та розповсюджувала продукцію порнографічного характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, завдяки проведеним слідчим та розшуковим заходам поліція зібрала достатньо доказів протиправних дій двох членів злочинної групи, які близько трьох років займались виготовленням та розповсюдженням продукції порнографічного змісту за участю дітей.

За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина у приватному будинку в Вінницькому районі під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.

У ході розслідування з’ясувалося, що зловмисники без згоди батьків проводили фото-, відеозйомку дітей та викладали на закритих сайтах у віртуальному сховищі та продавали переважно іноземцям за криптовалюту, які надалі конвертували у гривні. За висновком мистецтвознавчої експертизи, проведеної спеціалістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, відзняті фото та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії.

Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази. Обшуки за місцем проживання підозрюваних тривають.

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Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави.











Фото: сайт Нацполіції

Триває досудове розслідування.