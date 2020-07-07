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Новини Фото Силовики
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Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області, спільно з кіберполіцією і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили злочинну групу, яка під виглядом дитячого модельного агентства виготовляла та розповсюджувала продукцію порнографічного характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, завдяки проведеним слідчим та розшуковим заходам поліція зібрала достатньо доказів протиправних дій двох членів злочинної групи, які близько трьох років займались виготовленням та розповсюдженням продукції порнографічного змісту за участю дітей.

За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина у приватному будинку в Вінницькому районі під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.

Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 01

У ході розслідування з’ясувалося, що зловмисники без згоди батьків проводили фото-, відеозйомку дітей та викладали на закритих сайтах у віртуальному сховищі та продавали переважно іноземцям за криптовалюту, які надалі конвертували у гривні. За висновком мистецтвознавчої експертизи, проведеної спеціалістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, відзняті фото та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії.

Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 02

Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази. Обшуки за місцем проживання підозрюваних тривають.

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Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 03

Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 04

Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави.

Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 05
Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 06
Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 07
Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 08
Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей 09
Фото: сайт Нацполіції 

Триває досудове розслідування.

Автор: 

Вінницька область (1018) діти (5096) Нацполіція (15207) порнографія (110) порностудія (25) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+4
если речь о качестве изображения, то бесс порно
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07.07.2020 12:40
+3
кота теперь кастрируют)))))
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07.07.2020 11:31
+3
инвестиции...
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07.07.2020 11:35
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кота теперь кастрируют)))))
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07.07.2020 11:31 Відповісти
инвестиции...
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07.07.2020 11:35 Відповісти
Почему инвестиции, а не инвестиТции ,

если это не Винничина, а ВинниТчина ?

Интересно, почему редакторы Цензора с таким упорством коверкают Винничину...
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07.07.2020 11:53 Відповісти
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07.07.2020 12:05 Відповісти
"Без согласия родителей"))))Хотел бы я посмотреть, как они получили бы то согласие)))
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07.07.2020 11:44 Відповісти
так мамашки сами приводили туда девчат. Вы думаете как работают эти все модельные агенции? Чем раньше влезешь, тем больше шансов выпасть за богатого папика и жить в особняке за городом лет до 35, после - папик найдет новую 17 летку
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07.07.2020 12:31 Відповісти
коли грощі платили родакам то норм, зараз звісно вони нічого не знають
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07.07.2020 12:33 Відповісти
Видайте їм інвестиційну няню
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07.07.2020 12:09 Відповісти
Якщо це діти і це продають по 20$ то так.
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07.07.2020 12:24 Відповісти
если речь о качестве изображения, то бесс порно
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07.07.2020 12:40 Відповісти
Полуобнаженными фотографируют во всех детских модельных агентствах. И еще дефиле проводят детей в купальниках. Привселюдно!
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07.07.2020 13:42 Відповісти
Потужные иностранные инвестиции!!! Не технологии,не технические сборочные линии,а порнуху. Но это ж ИНВЕСТОРЫ. Может им няню дать?
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07.07.2020 14:22 Відповісти
 
 