В "реабилитационных центрах" для алко- и наркозависимых на Ивано-Франковщине незаконно удерживали 40 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители в г. Ивано-Франковске и с.Угринов пресекли незаконное функционирование учреждений, в которые под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц незаконно удерживали людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что в учреждения под предлогом реабилитации помещали лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и незаконно и принудительно удерживали их в течение определенного периода времени и "лечили" за деньги, полученныеот близких родственников.

Данные учреждения размещались в частных домах. Управляющие данными "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения - к медицинской сфере. Хотя позиционировали себя именно таким образом.

В заведениях находились около сорока человек, прибывших из разных областей Украины. По собственной воле покинуть центр пациенты не могли, поскольку они находились под постоянным наблюдением персонала.

Спецоперация проводилась оперативниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, детективами следственного управления, уголовного розыска, управления противодействия наркопреступности ГУНП области, полицейских Тисменицкого отдела полиции с участием работников роты полиции особого назначения под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Полицейские провели по адресам домов обыски, во время которых изъяли учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности - расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги, компьютерную технику и тому подобное. Также в помещении центра были выявлены лица, которые на момент обыска проходили принудительное лечение.

Правоохранители подозревают группу мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, выходцев из восточных областей, проживающих на территории Ивано-Франковской области. Их подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей, которые, по предварительным данным, страдают от алко- и наркозависимости. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к указанной незаконной деятельности.

Схема выглядела следующим образом: на Ивано-Франковщине в публичных местах распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении пагубной зависимости. К ним обращались люди, родственники которых имели такие проблемы. В телефонном разговоре обсуждались дальнейшие детали.

Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением. Все документы, которые были у "пациентов" в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также контролировались.



В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправной деятельности человека.

По действующему законодательству за такую ​​противоправную деятельность предусмотрено наказание - от 5 до 10 лет лишения свободы.