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Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

"Близько 10 години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Нині поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) і частини 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Пресслужба "Укрпошти" повідомила, що зараз працівники госпіталізовані, їм оперативно надається медична допомога. Команда "Укрпошти" відстежує стан здоров'я постраждалих і перебуває на постійному зв'язку з управлінням охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації та лікарнею. За потреби компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників.

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Невідомі підірвали автомобіль Укрпошти на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція 01
Невідомі підірвали автомобіль Укрпошти на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція 02

Автор: 

пограбування (576) Нацполіція (15207) Укрпошта (1083) Полтавська область (1124)


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Топ коментарі
+9
та кто-то из своих слил инфу 100%. Когда, где, сколько и на чём повезут. Я, например, тоже был не в курсе, шо они столько бабла возят, да ещё и на газелях сраных
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07.07.2020 12:43
+6
Шкура не убитого медведя по наводке. И такую суму первозить на ржавой газельке, эпик
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07.07.2020 12:11
+5
Что-то новое, на нашем диком западе, ограбили дилижанс укрпочты, тут уже 10 -15 лет мало, надо вешать
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07.07.2020 12:11
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Каким образом хоть сообщили бы. Мину на дороге поставили, или в лучших традициях вестерном баррикаду на дороге соорудили...
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07.07.2020 12:04 Відповісти
непонятно, шо підірвали і звідки...ніби з кабіни вгору дашок підтягли, аж переднє скло назад відтяглося....
філігранна точність, як і у справі шеремета...один почерк, а якщо ще й у футболках з принтом були, то всьо...
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07.07.2020 14:42 Відповісти
взрывник профи....ювелирно и без жертв!
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07.07.2020 13:08 Відповісти
Это соевый кондитер портит рейтинг вяликого Арсена Рюкзаковича
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07.07.2020 12:09 Відповісти
а где взрыв? Крышу вскрыли и что? Охранники с пислем ну прям все израненные... А, еще - укрпошта на всех своих газелях каждый день перевозит по 2,5 ляма?
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07.07.2020 12:11 Відповісти
та кто-то из своих слил инфу 100%. Когда, где, сколько и на чём повезут. Я, например, тоже был не в курсе, шо они столько бабла возят, да ещё и на газелях сраных
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07.07.2020 12:43 Відповісти
а чого вони будуть пусту газельку катать у районі десятки тис пенсів тому 2.5 це ще небагато,в країні економічна скрута тому такі випадки будуть частим явищем.
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07.07.2020 12:46 Відповісти
Шкура не убитого медведя по наводке. И такую суму первозить на ржавой газельке, эпик
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07.07.2020 12:11 Відповісти
Что-то новое, на нашем диком западе, ограбили дилижанс укрпочты, тут уже 10 -15 лет мало, надо вешать
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07.07.2020 12:11 Відповісти
Смелянский дал своим инкассаторам газели, что бы его зарплату миллионами возили!
"Возите мои деньги, рискуя жизнью.
Я себе ещё начислю!"
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07.07.2020 12:12 Відповісти
Если газель была застрахована, то никто не пострадал! Даже выиграл!
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07.07.2020 12:15 Відповісти
Какое там 10-15 лет или пожизненное? Вооруженное сопротивление при задержании, уничтожение и никакой волокиты.
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07.07.2020 12:16 Відповісти
Знову невловимий Джо вийшов на дорогу.
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07.07.2020 12:17 Відповісти
Да здравствует самый луччий рюкзак в мире! В любом случае в выигрыше!
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07.07.2020 12:19 Відповісти
А чому "Газєль"? Чому не "Мацквіч 401"?
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07.07.2020 12:28 Відповісти
Полицейским,наверное ,не до этого.Они отдыхают,ведь им завтра возле Печерского суда дежурить нужно.Порох для зеленых страшнее любых убийц и бандитов.
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07.07.2020 12:34 Відповісти
Вони працюють - це виїзд з Полтави в бік Кременчука. Зупиняли та шмонали всіх. Шо заважало грабіжникам не стояти в черзі на шмон - не знаю. На інших виїздах було так само. З Лубнів до Полтави 150км в сторону Києва. От так працює план «Перехват».
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08.07.2020 08:29 Відповісти
Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3064
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08.07.2020 08:30 Відповісти
Лобковая броня с рациональным наклоном!
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07.07.2020 12:34 Відповісти
Згадався 14й рік. Тоді таких новин було багато...
Безвладдя повернулося...чи скоріше загострилося
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07.07.2020 12:49 Відповісти
Вибухівка вирахувана з задачею нейтрелізувати охорону.Радіокерована,спрогнозувати рух на дорозі неможливо.Призничалась саме для цієї машини.Гроші,суму знали заздалегідь.Тренувались на такій самій газелі,підривали,взломували двері, причому до автоматизма.Сильно замудро для гастролерів,виконано точно,не схоже на бандюків,більш на силові структури.Думаю,що їх знайдуть.
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07.07.2020 13:19 Відповісти
фотка газели напомнила анекдот: Керенский закрылся в броневике, подходит Ленин, говорит: Кеъенский, вылазь из броневика -- Не выйду! тот опять: вылазь из броневика -- не выйду! -- Товаъищи, ломайте фанеру!

На такой газели еще такие суммы возить.. зато у руководства зп больше, чем у американского президента
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07.07.2020 13:31 Відповісти
От это по взрослому Это как говорится - Не мелочь по карманам тырить (Инкассаторов надо на полиграфе проверить Часто в таких случаях один из них в доле )
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07.07.2020 15:06 Відповісти
это и дитю понятно
- отправили посылку с бомбой и взорвали когда надо...
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07.07.2020 21:18 Відповісти
наверное эти безработные ФОПы которых позакрывал Зеленский
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08.07.2020 09:54 Відповісти
 
 