Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

"Близько 10 години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Нині поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) і частини 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Пресслужба "Укрпошти" повідомила, що зараз працівники госпіталізовані, їм оперативно надається медична допомога. Команда "Укрпошти" відстежує стан здоров'я постраждалих і перебуває на постійному зв'язку з управлінням охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації та лікарнею. За потреби компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників.

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