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Патрульний Олександр Волошин, який потрапив у ДТП в Луцьку, помер у лікарні. ФОТО

У лікарні Луцька після ДТП помер командир взводу патрульної поліції Волинської області Олександр Волошин.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Учора вранці під час патрулювання на вулиці Володимирській у місті Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля Mitsubishi Outlender. Унаслідок цього, 25-річного молодшого лейтенанта поліції Олександра Волошина було шпиталізовано.

Попри всі зусилля лікарів, врятувати життя поліцейського не вдалося. Травми, яких він зазнав у тяжкій ДТП, виявилися несумісними з життям. Сьогодні, 7 липня, він помер у лікарні, так і не опритомнівши.

Патрульний Олександр Волошин, який потрапив у ДТП в Луцьку, помер у лікарні 01

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Патрульний Олександр Волошин, який потрапив у ДТП в Луцьку, помер у лікарні 02

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Луцьк (415) Нацполіція (15207) смерть (6759)


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