У одного из магазинов Киева произошла стрельба, ранен мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Возле одного из магазинов Деснянского района столицы произошла стрельба. 35-летний мужчина стрелял в своего знакомого, которого считал причастным к своему увольнению с работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Потерпевшего госпитализировали с огнестрельными ранениями правого глаза и паховой зоны.

В ходе отработки записей с камер наблюдения и показаний потерпевшего полицейские нашли и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступления.

Начальник отдела уголовной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала рассказал: "Мы выяснили, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Последний был наставником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончании испытательного срока мужчину уволили и не выплатили заработную плату. К этому, он считал, причастен его знакомый, поэтому решил отомстить. Злоумышленник подъехал на велосипеде к магазину и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы".

Первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Устанавливается орудие совершения преступления.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте также: Ночью неизвестные стреляли из РПГ по комплексу отдыха "Аква сити" в Мукачево. ВИДЕО камер наблюдения (обновлено)



