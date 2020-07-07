УКР
У одного из магазинов Киева произошла стрельба, ранен мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Возле одного из магазинов Деснянского района столицы произошла стрельба. 35-летний мужчина стрелял в своего знакомого, которого считал причастным к своему увольнению с работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Потерпевшего госпитализировали с огнестрельными ранениями правого глаза и паховой зоны.

В ходе отработки записей с камер наблюдения и показаний потерпевшего полицейские нашли и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступления.

Начальник отдела уголовной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала рассказал: "Мы выяснили, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Последний был наставником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончании испытательного срока мужчину уволили и не выплатили заработную плату. К этому, он считал, причастен его знакомый, поэтому решил отомстить. Злоумышленник подъехал на велосипеде к магазину и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы".

Первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Устанавливается орудие совершения преступления.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Киев (20031) Нацполиция (15427) стрельба (1821)
Топ коментарі
+6
зачем размещать фотографии лица в пикселях?
какой смисл?
07.07.2020 14:45 Відповісти
+4
кинули с зарплатой и думали обойдётся ?
07.07.2020 14:49 Відповісти
+2
Кинул пацана? По ***** - на!
07.07.2020 15:22 Відповісти
харашо, шо бариг прогнали
07.07.2020 14:43 Відповісти
Сразу написать, что резинкой стрелял, не комильфо - не выйдет сенсации.
07.07.2020 14:44 Відповісти
зачем размещать фотографии лица в пикселях?
какой смисл?
07.07.2020 14:45 Відповісти
У одного из магазинов Киева произошла стрельба, ранен мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 52
07.07.2020 14:47 Відповісти
кинули с зарплатой и думали обойдётся ?
07.07.2020 14:49 Відповісти
ФЕЙК...
07.07.2020 15:14 Відповісти
Кинул пацана? По ***** - на!
07.07.2020 15:22 Відповісти
На улицах ЗЕленый беспредел.....
07.07.2020 15:22 Відповісти
+100500!!! Точнее и не скажешь
07.07.2020 15:30 Відповісти
авакян все незаменимше и незаменимше!!!
07.07.2020 15:24 Відповісти
А стрилянина по Киеву всё чаще и чаще... А министру ВД на это -- с высокой башни...
07.07.2020 15:29 Відповісти
Друзья, привыкаем к новым реалиям. Ну, возле этого магаза хоть не 100 человек перестреливались и не с РПГ херячили. Это уже рядовое мелкое событие. "Зебилная" эпоха началась, радуйтесь, стадо баранов.
07.07.2020 15:55 Відповісти
 
 