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Новини Фото Силовики
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Чоловіка в Чернівцях "викрали" знайомі, тепер їм загрожує 5 років, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисників, які серед білого дня викрали чоловіка. Виявилося, що всі вони живуть в одному селі і разом гостювали в родичів у Чернівцях. Викрадачам загрожує до 5 років за ґратами.

Поліцейські розшукали викрадачів на бежевих "Жигулях" за пів години, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

І викрадачі, і потерпілий виявилися мешканцями Новоселицького району, віком від 24 до 37 років. Напередодні вони разом гостювали в Чернівцях у родича одного з них.

"Вранці між ними виник інцидент, під час якого троє чоловіків завдали 24-річному товаришу тілесних ушкоджень, силою затягнули в багажник автомобіля "ВАЗ 2106" та поїхали з місця події", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий перебуває в лікарні для огляду.

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"Дії нападників кваліфікуються за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. За такі дії зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі", - додали в поліції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, серед білого дня в Чернівцях троє невідомих побили і викрали чоловіка.

Чоловіка в Чернівцях викрали знайомі, тепер їм загрожує 5 років, - поліція 01

Автор: 

Нацполіція (15207) викрадення (821) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+4
там она растяжку показывает,вот так их теперь пять лет будут растягивать,наверно такой смысл.
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07.07.2020 15:54
+3
Премию Дарвина им
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07.07.2020 15:47
+2
а при чем к этой новости фото нового директора балетной школы?
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07.07.2020 15:48
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Премию Дарвина им
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07.07.2020 15:47 Відповісти
И похитители, и пострадавший оказались жителями Новоселицкого района, в возрасте от 24 до 37 лет. Накануне они вместе гостили в Черновцах у родственника одного из них

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а могли б забити та на цвинтарі прикопати...Була тут така "новина "вчора.
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07.07.2020 18:02 Відповісти
Слава Україні, смерть москалям.Дякую Микола за гарне фото.
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07.07.2020 15:50 Відповісти
Мужчину в Черновцах "выкрали" знакомые, теперь им грозит 5 лет, - полиция - Цензор.НЕТ 3848
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07.07.2020 15:52 Відповісти
азиров, ещё мамонты не вымерли когда этот фейк с прифотошопленной нациской тряпкой гулял по вашему рунету
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07.07.2020 16:00 Відповісти
а при чем к этой новости фото нового директора балетной школы?
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07.07.2020 15:48 Відповісти
там она растяжку показывает,вот так их теперь пять лет будут растягивать,наверно такой смысл.
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07.07.2020 15:54 Відповісти
смішні рагулі, рішили розібратись по гарадскому з рагулем котрий наіпав їх на 100грн (пив їхнє бухло обіцяючи назавтра виставитись, а не виставивсь).Видно мама дільничому перезвонила.
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07.07.2020 18:34 Відповісти
 
 