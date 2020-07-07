Чоловіка в Чернівцях "викрали" знайомі, тепер їм загрожує 5 років, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисників, які серед білого дня викрали чоловіка. Виявилося, що всі вони живуть в одному селі і разом гостювали в родичів у Чернівцях. Викрадачам загрожує до 5 років за ґратами.

Поліцейські розшукали викрадачів на бежевих "Жигулях" за пів години, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

І викрадачі, і потерпілий виявилися мешканцями Новоселицького району, віком від 24 до 37 років. Напередодні вони разом гостювали в Чернівцях у родича одного з них.

"Вранці між ними виник інцидент, під час якого троє чоловіків завдали 24-річному товаришу тілесних ушкоджень, силою затягнули в багажник автомобіля "ВАЗ 2106" та поїхали з місця події", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий перебуває в лікарні для огляду.

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"Дії нападників кваліфікуються за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. За такі дії зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі", - додали в поліції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, серед білого дня в Чернівцях троє невідомих побили і викрали чоловіка.