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Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля. ФОТО

Столичні водії продовжують приховувати номери своїх автомобілів, щоб не платити штрафи за перевищення швидкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", водієві автомобіля Volkswagen з держномером АА1455ЕО прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з аналогічним держномером.

Судячи з усього власник "Шкоди" просто заклеїв свій номер взятою навмання комбінацією і тепер штраф доведеться платити справжньому власникові держзнака.

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Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля 01
Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля 02
Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля 03

Автор: 

Київ (19541) ПДР (476) швидкість (120)


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Топ коментарі
+38
Не придется...на фото другое авто...пусть аваков платит...
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07.07.2020 16:12
+25
Переходящий вымпел "невезун года" отправляется владельцу Фолькса. А вообще прикольная тема. Вместо царапать обидчику крыло гвоздём, цепляешь на свой запорожец бумажку с его номером и гоцаешь перед камерой. А тот потом отмахивается от озверевших аваковцев и доказывает, что не верблюд.
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07.07.2020 16:13
+18
Презик у нас исключительно на велике ездит...вы что кинА не смотрели??? Вы наверное порохобот???
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07.07.2020 16:19
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У нас повно машин з надрукованими номерами їздить ніхто їх не зупиняє.. А багато без передніх номерів взагалі...
Особливо поляків, у них крадуть номера потім менти за винагороду знаходять, а багато поляків не хочуть платити і просто номера друкують.
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08.07.2020 12:08 Відповісти
Выходит что система в которую вгрохали сотни миллионов никуда негодна.А вот принять Закон чтобы платили штраф по 1000 за каждый превышеный км и посадить ДПСников в гражданские машины для контроля за скоростью слабо?
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08.07.2020 00:10 Відповісти
Господи, это и раньше делалось. Опять эти суки появились.
Самый простой способ - комп и принтер.

Если знаете номера кортежа Бубочки - штраф придет в его администрацию.
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08.07.2020 09:07 Відповісти
У бубочки номера, которые не зарегистрированые в базе дпс
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08.09.2020 16:05 Відповісти
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