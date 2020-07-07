Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля. ФОТО

Столичні водії продовжують приховувати номери своїх автомобілів, щоб не платити штрафи за перевищення швидкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", водієві автомобіля Volkswagen з держномером АА1455ЕО прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з аналогічним держномером.

Судячи з усього власник "Шкоди" просто заклеїв свій номер взятою навмання комбінацією і тепер штраф доведеться платити справжньому власникові держзнака.

Читайте також: Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА





