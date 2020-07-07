Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля. ФОТО
Столичні водії продовжують приховувати номери своїх автомобілів, щоб не платити штрафи за перевищення швидкості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", водієві автомобіля Volkswagen з держномером АА1455ЕО прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з аналогічним держномером.
Судячи з усього власник "Шкоди" просто заклеїв свій номер взятою навмання комбінацією і тепер штраф доведеться платити справжньому власникові держзнака.
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+38 Привет
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+25 Зэлэный_Змий
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+18 Привет
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Особливо поляків, у них крадуть номера потім менти за винагороду знаходять, а багато поляків не хочуть платити і просто номера друкують.
Самый простой способ - комп и принтер.
Если знаете номера кортежа Бубочки - штраф придет в его администрацию.