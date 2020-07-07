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Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив державні відзнаки, яких були удостоєні видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Під час церемонії Володимир Зеленський зауважив, що державна нагорода – це можливість продемонструвати, що Україні небайдужі талановиті громадяни.

"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує", – наголосив глава держави.

За його словами, для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво та шоу-бізнес.

"Важливо відзначати людей, коли вони є з нами, а не тоді, коли вся країна та весь світ знає: ось це відома людина, і лише зараз Україна побачила, що вона гідна своєї держави", – заявив Зеленський.

Тому, наголосив він, держава й надалі відзначатиме талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності.

Режисер та сценарист Наріман Алієв, який отримав почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України", наголосив на важливості державної підтримки вітчизняного кінематографу. Адже це дасть можливість індустрії в майбутньому стати незалежною.

Співак, композитор та продюсер Олексій Потапенко, якому президент присвоїв почесне звання "Заслужений артист України", заявив, що для нього ця нагорода демонструє визнання хіп-хоп-культури з боку держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, у списки потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання обов'язків поліцейський Потуданський.

Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців 01
Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців 02
Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців 03
Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) нагорода (1264) Потап (8) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+17
Треба постояти перед окупантами в трусах на сцені, або зіграти щось на піаніно...

Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 3804
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07.07.2020 16:18
+9
Особисті вподобання - "Царь я ілі не царь?" (С)
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07.07.2020 16:17
+9
Потап в 2015 в мААскве со спущенными штанами благодарил рассеюшку от имени всех украинских артистов. В это время русское зверье убивало Украинцев на Украинской земле.
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07.07.2020 16:30
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У клоуна намордник не модный и снятый с бомжа в переходе.
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07.07.2020 16:14 Відповісти
- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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07.07.2020 16:39 Відповісти
Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 5596
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07.07.2020 16:15 Відповісти
За яким принципом нагородили цих людей?
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07.07.2020 16:16 Відповісти
Особисті вподобання - "Царь я ілі не царь?" (С)
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07.07.2020 16:17 Відповісти
Треба постояти перед окупантами в трусах на сцені, або зіграти щось на піаніно...

Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 3804
показати весь коментар
07.07.2020 16:18 Відповісти
Потап в 2015 в мААскве со спущенными штанами благодарил рассеюшку от имени всех украинских артистов. В это время русское зверье убивало Украинцев на Украинской земле.
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07.07.2020 16:30 Відповісти
Агов! петра обделили! И ему надо было орден вручить...с закруткой на спине.
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07.07.2020 16:33 Відповісти
...держи, вася - ты достоин... Распечатай, вырежь и носи ...с закруткой на спине
Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців - Цензор.НЕТ 1362
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07.07.2020 16:53 Відповісти
Воно в курсі що День Конституції був 28-го червня?
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07.07.2020 16:16 Відповісти
Не 12 лютого?
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07.07.2020 16:20 Відповісти
а какая разница?
главное шоубизу наградки на грудки...
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07.07.2020 16:43 Відповісти
на колір і смак товариш не всяк..
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07.07.2020 16:16 Відповісти
А який орган на смак перевіряв зєлєньовський у патапа, можна взнати?
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07.07.2020 16:20 Відповісти
то шліть запить у його адміністрацію..чи як воно там раза зветься..хай пояснять..
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07.07.2020 16:25 Відповісти
Може мені в них ще спитати які наркотики вживає зєльонський і як часто ?
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07.07.2020 16:29 Відповісти
а чого..креативно..
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07.07.2020 16:35 Відповісти
ти Порошенку багато запитів надіслав ?
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07.07.2020 16:31 Відповісти
нах він мені потрібен..?
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07.07.2020 16:36 Відповісти
а нах твої поради потрібні https://censor.net/user/453111 ?
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07.07.2020 16:37 Відповісти
А ХЗНа !
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07.07.2020 16:39 Відповісти
він з питаннями до мене лізе, а не я до нього..
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07.07.2020 16:40 Відповісти
ну хоть зачем-то Вава пригодился
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07.07.2020 16:19 Відповісти
Только артисты больше в стране нет других профессий и достойных людей как узок его мирок просто мрак
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07.07.2020 16:19 Відповісти
ну не слесарей же с электриками награждать и не дай Бог солдат и волонтеров. Клоуны награждают клоунов
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07.07.2020 16:21 Відповісти
Невсегда.петю то бортонули.
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07.07.2020 16:35 Відповісти
Кому шо а зебилу петя
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07.07.2020 17:14 Відповісти
Как то стрёмно у него что то брать-судя поивысеру петушария,зеля даже за собой не сливает
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07.07.2020 16:21 Відповісти
когда понимаешь за кого проголосует мудрый нарид...
Беда...

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB6gOj5CUaGvm_BJmDM1dB9SaEX3_50dD50ihR-EJL0ZAtGx7sW7-53PMnV445cXULrO3-L7g7Np0BV&hc_ref=ARRBHeoWAYnTaBxBUAE2jiKHHoUF7DPXhgzmiI6vZEzHKcayMb_bl89l8A4j68S-8yw&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3107079119357599 32 хв ·

На парламентських виборах найбільшим конкурентом партії зеленського буде жопоблок.

На президентських - найбільш небезпечною альтернативою зеленському буде бойко.

Найбільш масована пропаганда проти зелених нині йде через телеканали медведчука.

Проте зеленський переслідує не їх, а Порошенка, патріотів та волонтерів.

Ви можете сказати, що він трошки тойво. Може й так, але він проповз в президенти, а ви, такі розумні, їздите на тролейбусі.
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07.07.2020 16:22 Відповісти
Знову всіляку співацьку братію нагороджують.
При живих втовцях..
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07.07.2020 16:24 Відповісти
Награждать артистов - грёбаный совок. Если артист активно лижет власти - значит "народный", если нет - значит так себе артист....
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07.07.2020 16:25 Відповісти
артисты что бедные?
та у Славка один концерт до пенсии и на пенсии прокормит...
они должны платить 90% налогов т.к. ничего не производят...
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07.07.2020 16:26 Відповісти
предатель наградил коллаборантов.
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07.07.2020 16:26 Відповісти
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte Πραβдοργδ™

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі.

Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 404
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07.07.2020 16:27 Відповісти
за дешево купить лояльность..
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07.07.2020 16:29 Відповісти
Фу
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07.07.2020 16:33 Відповісти
Якби це свиня вручала нагороди,то булоб осе ок.
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Лицедеи лицедействуют.
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07.07.2020 16:33 Відповісти
Просто смотреть брезгую на всю эту клоунаду.
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07.07.2020 16:36 Відповісти
украинские награды за продвижение русского языка и культуры в Украине?
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07.07.2020 16:44 Відповісти
кроме старых знакомцев и награждать то некого...
что конкретно они сделали, чтоб можно было как-то привязать-притулить к Конституции...
это уже и не цирк даже...
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07.07.2020 16:47 Відповісти
Уклонист - награждает Героев, неуч - учёных, минимизатор налогов - добросовестных работников....!?
Такими темпами и скоро зэки начнут награждать начальников колоний, а проститутки - лучших педагогов.....
Однако!
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07.07.2020 16:53 Відповісти
Не можу знайти підходящі українські слова, тому напишу тими словами, котрі ближче до сердець та мізків усього оцього, прости Господи, непортребу:

""" ГРЁБАНЫЙ ЭКИБАСТУЗ"""
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07.07.2020 19:28 Відповісти
 
 