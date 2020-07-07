Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив державні відзнаки, яких були удостоєні видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Під час церемонії Володимир Зеленський зауважив, що державна нагорода – це можливість продемонструвати, що Україні небайдужі талановиті громадяни.

"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує", – наголосив глава держави.

За його словами, для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво та шоу-бізнес.

"Важливо відзначати людей, коли вони є з нами, а не тоді, коли вся країна та весь світ знає: ось це відома людина, і лише зараз Україна побачила, що вона гідна своєї держави", – заявив Зеленський.

Тому, наголосив він, держава й надалі відзначатиме талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності.

Режисер та сценарист Наріман Алієв, який отримав почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України", наголосив на важливості державної підтримки вітчизняного кінематографу. Адже це дасть можливість індустрії в майбутньому стати незалежною.

Співак, композитор та продюсер Олексій Потапенко, якому президент присвоїв почесне звання "Заслужений артист України", заявив, що для нього ця нагорода демонструє визнання хіп-хоп-культури з боку держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, у списки потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання обов'язків поліцейський Потуданський.







