У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж

Польська поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у підпалі хостела в польському селі Поґожице.

Як повідомили Суспільному в Департаменті консульської служби МЗС України, внаслідок пожежі громадяни України не постраждали, передає Цензор.НЕТ.

"4 липня близько 14:30 у готелі, в якому проживали українці в селі Поґожице (Республіка Польща) сталася пожежа. Серед постраждалих громадян України немає. Жителів готелю забезпечено місцем для ночівлі. Їм також надано всю консульсько-правову допомогу", - розповіли в міністерстві.

Раніше Radio Krakow повідомляло, що за підозрою в підпалі місцеві правоохоронці затримали двох чоловіків, які виявилися громадянами Польщі і жили в тому ж хостелі. Жодних інших подробиць ні прокуратура, ні поліція не надали.

Як згодом уточнив у Twitter репортер видання, експертиза встановила, що причиною пожежі став підпал. Прокуратура висунула звинувачення раніше затриманому 42-річному чоловікові. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Під час пожежі, що спалахнула 4 липня, в будівлі було 12 осіб, частина з яких були громадянами України. Через матеріал, який використовували для утеплення стін, пожежа тривала кілька годин. Крім того, пожежникам довелося розбирати металеві конструкції хостелу, щоб потрапити всередину.

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