У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж
Польська поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у підпалі хостела в польському селі Поґожице.
Як повідомили Суспільному в Департаменті консульської служби МЗС України, внаслідок пожежі громадяни України не постраждали, передає Цензор.НЕТ.
"4 липня близько 14:30 у готелі, в якому проживали українці в селі Поґожице (Республіка Польща) сталася пожежа. Серед постраждалих громадян України немає. Жителів готелю забезпечено місцем для ночівлі. Їм також надано всю консульсько-правову допомогу", - розповіли в міністерстві.
Раніше Radio Krakow повідомляло, що за підозрою в підпалі місцеві правоохоронці затримали двох чоловіків, які виявилися громадянами Польщі і жили в тому ж хостелі. Жодних інших подробиць ні прокуратура, ні поліція не надали.
Як згодом уточнив у Twitter репортер видання, експертиза встановила, що причиною пожежі став підпал. Прокуратура висунула звинувачення раніше затриманому 42-річному чоловікові. Йому загрожує до 10 років в'язниці.
Під час пожежі, що спалахнула 4 липня, в будівлі було 12 осіб, частина з яких були громадянами України. Через матеріал, який використовували для утеплення стін, пожежа тривала кілька годин. Крім того, пожежникам довелося розбирати металеві конструкції хостелу, щоб потрапити всередину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Побратими дорогі
Сусіди поляки
Hаші дружні почуття
Від
самої сракисамого серця ...
(з пісні "Рок-н-Рол" Братів Гадюкіних)