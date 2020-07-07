УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10611 відвідувач онлайн
Новини Фото
12 811 11

У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж

Польська поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у підпалі хостела в польському селі Поґожице.

Як повідомили Суспільному в Департаменті консульської служби МЗС України, внаслідок пожежі громадяни України не постраждали, передає Цензор.НЕТ.

"4 липня близько 14:30 у готелі, в якому проживали українці в селі Поґожице (Республіка Польща) сталася пожежа. Серед постраждалих громадян України немає. Жителів готелю забезпечено місцем для ночівлі. Їм також надано всю консульсько-правову допомогу", - розповіли в міністерстві.

Раніше Radio Krakow повідомляло, що за підозрою в підпалі місцеві правоохоронці затримали двох чоловіків, які виявилися громадянами Польщі і жили в тому ж хостелі. Жодних інших подробиць ні прокуратура, ні поліція не надали.

Як згодом уточнив у Twitter репортер видання, експертиза встановила, що причиною пожежі став підпал. Прокуратура висунула звинувачення раніше затриманому 42-річному чоловікові. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Під час пожежі, що спалахнула 4 липня, в будівлі було 12 осіб, частина з яких були громадянами України. Через матеріал, який використовували для утеплення стін, пожежа тривала кілька годин. Крім того, пожежникам довелося розбирати металеві конструкції хостелу, щоб потрапити всередину.

У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в Новій Каховці: мешканців відселили, будинок охороняє поліція

У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС 02
У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС 03
У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС 04
У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда напередодні президентських виборів хоче конституційно заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей

Автор: 

МЗС (4141) пожежа (4342) Польща (8535)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Барак для рабов.....позор
показати весь коментар
07.07.2020 16:59
+2
Кроме клубники и кафеля ты другие работы в Польше знаешь? И каждый приезжающий сам решает где и как ему жить. Хочет сэкономить по максимум - живет в хостеле (они кстати, бывают разного качества), хочет больше удобств - снимает комнату или квартиру.
показати весь коментар
07.07.2020 18:38
+2
Не знал что Польша оказывается, республика странно. И коменты сто процентов электорат клоуна, полный критинизм, это так же как научить клоуна быть президентом. Вы жалкие дешёвки.
показати весь коментар
07.07.2020 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кроме клубники и кафеля ты другие работы в Польше знаешь? И каждый приезжающий сам решает где и как ему жить. Хочет сэкономить по максимум - живет в хостеле (они кстати, бывают разного качества), хочет больше удобств - снимает комнату или квартиру.
показати весь коментар
07.07.2020 18:38 Відповісти
Полагаю он еще знает традиционное мытьё унитазов..Знает как родное! Это ментальное, как статуи из навоза для расейцев.
показати весь коментар
07.07.2020 22:17 Відповісти
Они бы хотели. Да только украинцы никак не могут оставить Польшу без своей помощи, как путин Украину.
показати весь коментар
07.07.2020 16:59 Відповісти
Барак для рабов.....позор
показати весь коментар
07.07.2020 16:59 Відповісти
Именно так, для батраков
показати весь коментар
07.07.2020 17:46 Відповісти
...
Побратими дорогі
Сусіди поляки
Hаші дружні почуття
Від самої сраки самого серця ...
(з пісні "Рок-н-Рол" Братів Гадюкіних)
показати весь коментар
07.07.2020 17:09 Відповісти
чим більше українців буде тікати до польщі, тім більше українського зашквара буде там
показати весь коментар
07.07.2020 18:20 Відповісти
Не знал что Польша оказывается, республика странно. И коменты сто процентов электорат клоуна, полный критинизм, это так же как научить клоуна быть президентом. Вы жалкие дешёвки.
показати весь коментар
07.07.2020 20:10 Відповісти
А Польша разве не республика?
показати весь коментар
07.07.2020 22:19 Відповісти
Официальное название - Rzeczpospolita Polska (Республика Польша).
показати весь коментар
07.07.2020 22:43 Відповісти
 
 