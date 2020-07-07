Військовослужбовця затримали під час збуту викраденого арсеналу боєприпасів на Одещині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець на Одещині планував продати арсенал боєприпасів та інше військове майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 димові шашки та 4 кг 900 гр тротилу, які попередньо було викрадено та вивезено з військової частини, військовослужбовець планував отримати 110 тис грн. Після одержання частини грошових коштів у сумі 28,5 тис. грн, військовослужбовця затримано правоохоронцями.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого та в транспортному засобі виявлено і вилучено 12 бронежилетів і касок, 3 гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайдено у завчасно облаштованому місці.

Крім того, 2 липня 2020 року, правоохоронці задокументували факт збуту цим же військовослужбовцем 2 гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилету та каски за 5 тис. грн.

Наразі досліджуються обставини вчинення злочину та умови, за яких затриманий викрав та вивіз з військової частини військове майно. Йому готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.





