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Військовослужбовця затримали під час збуту викраденого арсеналу боєприпасів на Одещині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець на Одещині планував продати арсенал боєприпасів та інше військове майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 димові шашки та 4 кг 900 гр тротилу, які попередньо було викрадено та вивезено з військової частини, військовослужбовець планував отримати 110 тис грн. Після одержання частини грошових коштів у сумі 28,5 тис. грн, військовослужбовця затримано правоохоронцями.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого та в транспортному засобі виявлено і вилучено 12 бронежилетів і касок, 3 гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайдено у завчасно облаштованому місці.

Крім того, 2 липня 2020 року, правоохоронці задокументували факт збуту цим же військовослужбовцем 2 гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилету та каски за 5 тис. грн.

Наразі досліджуються обставини вчинення злочину та умови, за яких затриманий викрав та вивіз з військової частини військове майно. Йому готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Військовослужбовця затримали під час збуту викраденого арсеналу боєприпасів на Одещині, - Офіс генпрокурора 01
Військовослужбовця затримали під час збуту викраденого арсеналу боєприпасів на Одещині, - Офіс генпрокурора 02
Військовослужбовця затримали під час збуту викраденого арсеналу боєприпасів на Одещині, - Офіс генпрокурора 03

Автор: 

боєприпаси (2281) Одеська область (3243) військовослужбовці (4775) Офіс Генпрокурора (3261)


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продают обычно излишки . сколько тогда у него припрятано для себя ?
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07.07.2020 17:12 Відповісти
ну ладно гранаты ( в хозяйстве пригодится ) , но мины , неужели кто-то покупает ? хотя из сегодняшних новостей узнал че преступники официально приняли граники на вооружение
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07.07.2020 18:12 Відповісти
Армія гола боса лопатками відбивається, чекаладний барига все в ліпецк талкнул
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07.07.2020 18:15 Відповісти
Это типа такой юмор?
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07.07.2020 18:39 Відповісти
идиот...???
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07.07.2020 20:44 Відповісти
таких козлов стрелять надо.
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08.07.2020 07:16 Відповісти
 
 