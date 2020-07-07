СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі викрили організоване угруповання "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, чотирьох організаторів банди затримали серед білого дня, коли вони намагалися викрасти місцевого підприємця. За допомогою погроз убивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.
Крім того, співробітники СБУ в приміщеннях зловмисників виявили докази протиправної діяльності, які направили на експертизу. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як зазначається, всього в угруповання "Лоту Гулі" входило понад 10 осіб. Вони займалися тим, що створювали конфліктні ситуації, а потім вимагали від потерпілих великі суми грошей, щоб їх "вирішити". У разі несплати зловмисники погрожували людям фізичною розправою і насильством.
Також відомо, що ватажок банди на прізвисько Лоту Гулі переховується за кордоном від українського правосуддя.
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Российские спецслужбы управляют "воровским сообществом", так что "Вор" для украинца синоним враг.
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"Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга" (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на https://web.archive.org/web/20180504063239/https://theins.ru/korrupciya/99750 вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).
Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, https://putinism.wordpress.com/2017/04/06/urkanat/ высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет."
http://argumentua.com/stati/putin-i-bratva-vglyadites-v-eti-litsa
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Так русские называют представителей кавказской национальности в пренебрежительном тоне. Образовано это слово от самого распространенного армянского имени Хачатур ("богом дан"). Уменьшительно-ласкательная форма этого имени - Хачик. Поэтому кавказцев и стали называть сначала хачиками, а потом и хачами.
Это распространенная форма межнациональных прозвищ. В годы ВОВ русские стали называть немцев фрицами от распространенного немецкого имени Фриц. Кавказцы же русских называют иванами, ванями (тоже в пренебрежительном смысле).