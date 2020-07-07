СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі викрили організоване угруповання "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, чотирьох організаторів банди затримали серед білого дня, коли вони намагалися викрасти місцевого підприємця. За допомогою погроз убивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.









Крім того, співробітники СБУ в приміщеннях зловмисників виявили докази протиправної діяльності, які направили на експертизу. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Як зазначається, всього в угруповання "Лоту Гулі" входило понад 10 осіб. Вони займалися тим, що створювали конфліктні ситуації, а потім вимагали від потерпілих великі суми грошей, щоб їх "вирішити". У разі несплати зловмисники погрожували людям фізичною розправою і насильством.

Також відомо, що ватажок банди на прізвисько Лоту Гулі переховується за кордоном від українського правосуддя.