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СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі викрили організоване угруповання "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, чотирьох організаторів банди затримали серед білого дня, коли вони намагалися викрасти місцевого підприємця. За допомогою погроз убивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.

СБУ затримала в Одесі банду Лоту Гулі під час спроби викрадення людини 01
СБУ затримала в Одесі банду Лоту Гулі під час спроби викрадення людини 02
СБУ затримала в Одесі банду Лоту Гулі під час спроби викрадення людини 03
СБУ затримала в Одесі банду Лоту Гулі під час спроби викрадення людини 04

Крім того, співробітники СБУ в приміщеннях зловмисників виявили докази протиправної діяльності, які направили на експертизу. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Як зазначається, всього в угруповання "Лоту Гулі" входило понад 10 осіб. Вони займалися тим, що створювали конфліктні ситуації, а потім вимагали від потерпілих великі суми грошей, щоб їх "вирішити". У разі несплати зловмисники погрожували людям фізичною розправою і насильством.

Також відомо, що ватажок банди на прізвисько Лоту Гулі переховується за кордоном від українського правосуддя.

Автор: 

Одеса (5476) викрадення (821) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+16
Лоту Гули - это вор в законе международного масштаба Надир Салифов. Боюсь, пока, нашему "правосудию" он не по зубам, штанишки короткие. А вот пошерстить его "эмиссаров", занимающихся вымоганием денег у азербайджанской общины, давно пора и не только в Одесской области. Привыкать надо налоги платить, а не дань в общак собирать
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07.07.2020 17:41
+6
****** хачі, жодної куйні без них не відбувається. Як заїхав міша тбіліскій то рєзко зашивилились
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07.07.2020 18:09
+5
Ага, теперь ясно, кавказский бандит. Спасибо.

Российские спецслужбы управляют "воровским сообществом", так что "Вор" для украинца синоним враг.

"
"Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга" (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на https://web.archive.org/web/20180504063239/https://theins.ru/korrupciya/99750 вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).
Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, https://putinism.wordpress.com/2017/04/06/urkanat/ высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет."
http://argumentua.com/stati/putin-i-bratva-vglyadites-v-eti-litsa
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07.07.2020 18:28
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В Штатах уже поставили на шею, до сих пор расхлебывают.
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07.07.2020 17:40 Відповісти
Интересно они противоправной деятельностью при пандемии вируса начали заниматься, или уже лет 20, но все это время их упорно разрабатывали?
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07.07.2020 17:39 Відповісти
Лоту Гули - это вор в законе международного масштаба Надир Салифов. Боюсь, пока, нашему "правосудию" он не по зубам, штанишки короткие. А вот пошерстить его "эмиссаров", занимающихся вымоганием денег у азербайджанской общины, давно пора и не только в Одесской области. Привыкать надо налоги платить, а не дань в общак собирать
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07.07.2020 17:41 Відповісти
Дмитрий , ты прав на все 100 , если вор то даже не арестуют , если авторитет то через максимум неделю выпустят
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07.07.2020 17:58 Відповісти
да, Лоту Гули - знаменитый вор
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07.07.2020 18:38 Відповісти
Его шеф Путлер. "Братва" правит Россией!
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07.07.2020 19:17 Відповісти
Запросы на арест Салифова были направлены через Интерпол властям Грузии, России и Украины, но пока безрезультатно. Недавно Салифов был ненадолго задержан в ОАЭ и Черногории, но экстрадиция не производилась. (!) Считается, что он может проживать в Турции, но по состоянию на осень 2018 года это не может быть подтверждено. https://en.wikipedia.org/wiki/Nadir_Salifov Nadir Salifov Я думаю, у него покровители покруче, чем российская братва. А вообще, арест его людей как бы неслыханная смелость. Интересно, отпустят их или нет.
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07.07.2020 19:44 Відповісти
это я британскую Википедию цитирую
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07.07.2020 19:45 Відповісти
А нащо прокурам і суддям відволікатися на всяких Гуль. З такими істотами СБУ слід би розбиратися власними сeкрeтними мeтодами.
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07.07.2020 22:54 Відповісти
Виноват зеленский.
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07.07.2020 17:41 Відповісти
зеленский ниучем не виноват
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07.07.2020 17:55 Відповісти
...і нічєво нє должен.

СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини - Цензор.НЕТ 1540
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07.07.2020 19:45 Відповісти
в какой партии лотугульцы служили?
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07.07.2020 17:46 Відповісти
"Лоту Гули" что это бы могло значить?
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07.07.2020 17:50 Відповісти
Можешь сам у него спросить - https://www.facebook.com/pg/NadirSalifov/photos/?ref=page_internal
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07.07.2020 18:08 Відповісти
Ага, теперь ясно, кавказский бандит. Спасибо.

Российские спецслужбы управляют "воровским сообществом", так что "Вор" для украинца синоним враг.

"
"Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга" (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на https://web.archive.org/web/20180504063239/https://theins.ru/korrupciya/99750 вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).
Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, https://putinism.wordpress.com/2017/04/06/urkanat/ высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет."
http://argumentua.com/stati/putin-i-bratva-vglyadites-v-eti-litsa
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07.07.2020 18:28 Відповісти
хаха находится в международном розыске и загружает фоточки на Фейсбук. А разве Фейсбук не может установить местонахождение?
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07.07.2020 18:41 Відповісти
Гули по-грузински сердце. А Надир Салифов - азербайджанец, рожденный в Грузии. А вот что значит Лоту я не знаю.
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07.07.2020 19:07 Відповісти
****** хачі, жодної куйні без них не відбувається. Як заїхав міша тбіліскій то рєзко зашивилились
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07.07.2020 18:09 Відповісти
Ти що, чурка, приїхав? Грузини -не хачі, а білі.
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07.07.2020 18:23 Відповісти
"хач" - по-армянски крест. "Хачами" называют на Кавказе христиан. Неправильное у вас соловоупотреблоение.
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07.07.2020 19:03 Відповісти
https://yandex.ru/q/profile/m7x4xndfvdnaxekuyq9avqr2br/ Александр Стерлигов · 14,9 K

Врач-психиатрПодписаться

Так русские называют представителей кавказской национальности в пренебрежительном тоне. Образовано это слово от самого распространенного армянского имени Хачатур ("богом дан"). Уменьшительно-ласкательная форма этого имени - Хачик. Поэтому кавказцев и стали называть сначала хачиками, а потом и хачами.
Это распространенная форма межнациональных прозвищ. В годы ВОВ русские стали называть немцев фрицами от распространенного немецкого имени Фриц. Кавказцы же русских называют иванами, ванями (тоже в пренебрежительном смысле).
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07.07.2020 21:25 Відповісти
ну так зачем же подражать дебилам?
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07.07.2020 23:42 Відповісти
А я думав, що хачі походять від засмажених хачапурі.
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11.07.2020 13:18 Відповісти
А где МВД? Уголовка это вообще тема полиции а не СБУ
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07.07.2020 18:21 Відповісти
с международной преступностью борется СБУ.
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07.07.2020 19:05 Відповісти
А все таки где МВД?
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07.07.2020 19:09 Відповісти
СБУ має затримувати банду риго ОПЗЖ, а поліція цю банду ло ло пукі. А в нас щось всі займаються не своєю справою.
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07.07.2020 18:44 Відповісти
Так называемое "Воровское сообщество" это структура ФСБ так что СБУ все правильно делает.
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07.07.2020 19:27 Відповісти
Обратите внимание, какие у них футболочки в цветочек и бриджики модненькие... Суровая братва.
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07.07.2020 21:33 Відповісти
 
 