ФСБ задерживает журналистов в Москве за пикеты в поддержку подозреваемого в госизмене Сафронова. ФОТО

Российские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку бывшего коллеги - замглавы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Их задержали.

Всего в автозаки попали 14 участников пикетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Среди задержанных - Марианна Беленькая (обозреватель "Коммерсанта"), Галина Сахаревич (бывший сотрудник "Коммерсанта") Никита Гирин (бывший журналист "Новой газеты"), сотрудники "Коммерсанта" Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании "Проект" Ольга Чуракова. Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, замглавы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Читайте на Цензор.НЕТ: В РФ задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова: обвиняют в шпионаже для НАТО

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", специализируясь на военно-техническом сотрудничестве и космических проектах.







