ФСБ задерживает журналистов в Москве за пикеты в поддержку подозреваемого в госизмене Сафронова. ФОТО
Российские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку бывшего коллеги - замглавы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Их задержали.
Всего в автозаки попали 14 участников пикетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".
Среди задержанных - Марианна Беленькая (обозреватель "Коммерсанта"), Галина Сахаревич (бывший сотрудник "Коммерсанта") Никита Гирин (бывший журналист "Новой газеты"), сотрудники "Коммерсанта" Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании "Проект" Ольга Чуракова. Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, замглавы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Читайте на Цензор.НЕТ: В РФ задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова: обвиняют в шпионаже для НАТО
До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", специализируясь на военно-техническом сотрудничестве и космических проектах.
10 липня о 10:00 в Дарницькому районному суді Києва відбудеться засідання за позовом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані та українського видавництва Vivat.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Vivat.
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті. Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.
"Ми прогнозуємо, що це може бути останній суд у нашій справі в першій судовій інстанції, і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення - своєрідний "вирок" свободі слова та науці. У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права. Довести це принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук «захищає свої честь, гідність та ділову репутацію», ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди», - коментує генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
"Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука - це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби з інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини", - додає Орлова. - https://texty.org.ua/fragments/101407/medvedchuk-hoche-zaboronyty-poshyrennya-bud-yakoyi-informaciyi-pro-knyhu-pro-stusa-ta-sumnozvisnu-rol-samoho-medvedchuka-v-represiyah-proty-poeta/?src=main
1) «…розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса), - призначений державою адвокат Медведчук».
2) «…Віте, що виховувався у родині політзасланця (…кажуть шуцман (шуцман - працівник охоронної поліції Третього рейху).
3) «… чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук».
4) «Адвокати відверто «відбували номер», не забуваючи, правда, здирати гонорари з убитих горем родин…».
5) «… шістка комуністичної системи Медведчук…».
6) «… "син поліцая"…».
7) «…Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання».
8) «…він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...»
9) «Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?».
Як відомо, Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.
Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком в травні 2019 року у видавництві Vivat та отримала низку премій:
Book Forum Lviv - персональна відзнака директорки ГО «Форуму видавців», Черкаського книжкового фестивалю в номінації «Науково-популярна книга для дорослих», а члени Українського ПЕН-клубу включили «Справу Василя Стуса» до переліку найкращих книжок 2019-го, які з'явилися друком у вітчизняних видавництвах.
Про видання. Книга В.Кіпіані "Справа Василя Стуса" на 90% складається з архівних документів. Думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги. - https://texty.org.ua/fragments/101407/medvedchuk-hoche-zaboronyty-poshyrennya-bud-yakoyi-informaciyi-pro-knyhu-pro-stusa-ta-sumnozvisnu-rol-samoho-medvedchuka-v-represiyah-proty-poeta/?src=main
Володимир Омелян:
"ні Шарія, ні Портнова, ні Медведчука, ні Зеленського не існує. Є КГБ".
