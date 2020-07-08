Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили. ВІДЕО+ФОТО
Завербований ФСБ громадянин України мав намір підірвати ємності, в яких зберігалося 3500 тонн аміаку. Він хотів влаштувати екологічну катастрофу і масову загибель жителів Луганської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, диверсант воював у лавах незаконного збройного формування "ЛНР". У 2018 році його завербували співробітники ФСБ РФ.
Чоловік приїхав до Сєвєродонецька і взяв у заздалегідь приготовленому сховищі 2 РПГ-22, повідомили в Офісі генпрокурора.
Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів із аміаком на території приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", яке належить до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було влаштувати екологічну катастрофу і масове знищення жителів Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 тонн аміаку.
"У районі проведення ООС контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій нашої держави для виконання завдання з вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області. Громадянина України затримано "на гарячому" під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ-22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону. Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ "Сєверодонецьке об’єднання Азот". За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці. За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей", - повідомили в СБУ.
Чоловіка затримали. Відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія). Диверсантові загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Він уже перебував у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 КК України
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Он наверное передумал скорее
А вы,похоже, не знаете и русского - "НА РУССКОМ" так же безграмотно, как и "НА УКРАИНЕ"
В сочетании с "языке" ,то "таки да!" - на русском языке,на украИнском языке,на немецком языке...
Я удовлетворила ваше любопытство или это любознательность? Улавливаете разницу между этими понятиями,надеюсь....
Если шота не нравицца, то чюмадан, вокзал, солнечное зауралье. Здесь никто никого не держит,не принуждает, не заставляет, в отличии от вашей скрепобеснутой деньпобеднутой раисси.
2. говно закопали? или опять на обмен пойдет?
... и к хим заводам с преступными намерениями)))) не прутся))))))
"ну не могли наши мальчики задумать такое" - сказали бы они..
меня некоторые мариупольцы еще недавно уверяли, что это ВСУ обстреляло их в 2015-ом году...
там глухо все - электорат Бойко...
🤣🤣🤣
это ж сколько бы людей задохнулось от амиака!
что нельзя миру скинуться на киллера для ху-ла?
а ничего что таких диверсантов пачками ловят, но ни одного иска чет не подают против фсб/гру.
и да - в одной новости ты можешь очень ругать СБУ, а во второй те напишут - вот то что выше, чуть не погиб триллион донбассников, но СБУ своевременно сделала чудо и все живы.
и ты сразу такой:
элементарно
А теперь прочитай свое \\\\\\\\\\Когда строили эти хим. предприятия и аммиачные хранилища, ни кому и в голову не приходило, что их нужно защищать гомогенной броней и динамической защитой от камикадзе с РПГ ...\\\\\\\
и будь посрамлен. ибо представь - на что шли "террористы"(всего лишь сбежать хотели из лепрозория) захватывая самолеты.
А тут - стрельнул издалека и тут же вскочил на велик с удочками, типо на речку еду.
примелькался на обьекте-запасли-вели-взяли.
https://newssky.com.ua/nad-sedoj-ravninoj-morya-navernulsya-burevestnik-kak-rossiya-evropu-izotopami-posypala/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=5f056775a04a1e0e&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 Над седой равниной моря нае*нулся «Буревестник»?
Изотопный источник питания вырабатывает энергию посредством радиоактивного распада. Радиоизотопный источник питания (РИТЭГ) безопаснее реактора.
И ранее ряд специалистов, например, военный эксперт Вадим Лукашевич уже выдвигал теорию, что под Северодвинском мог накрыться именно РИТЭГ. Что допускает и другой военный эксперт - Александр Гольц.
По словам Лукашевича, «Буревестник», характеристики и начинку которого Кремль хранит в тайне, может быть дроном, разгоняемым твердотопливным ускорителем, а большую часть своего пути преодолевать за счет электричества, получаемого от РИТЭГа.Изотопы
Одним из изотопов, который применяется в РИТЭГах, является кобальт-60 (период полураспада больше пяти лет). Тот самый, который зафиксировали в конце прошлого месяца в Швеции и Финляндии.
Если буба увидел мир в глазу ху"ла, а ФСБ, как известно, его боевой отряд, то как агент ФСБ мог стремиться взорвать химзавод?!
Или ФСБ от рук отбился, или буба не в тот глаз смотрел...
заснять и показывать вате в назидание, что делают с предателями Родины.