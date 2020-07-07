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Новини Фото Силовики
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Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Харківської області намагався незаконно перемістити автомобільну тканину і запчастини до Росії.

Прикордонники Харківського загону біля кордону виявили чотири пакети з автомобільною тканиною і сумку з автозапчастинами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Серед знайдених речей правоохоронці виявили документи контрабандиста - інформаційну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

З'ясували, що зловмисник - житель Козачої Лопані на Харківщині.

"Проти забудькуватого правопорушника складено матеріали адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та направлено справу до суду. Днями з цього приводу відбувся суд, який визнав громадянина України винним і виніс адміністративне стягнення у вигляді попередження. Контрабандний вантаж передано представникам фіскальної служби", - зазначається в повідомленні.

Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 01
Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 02
Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 03
Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У Раді орудують тіньові контрабандисти. Група Павлюка, наприклад", - призначений Зеленським головою виконкому реформ Саакашвілі звинуватив нардепа "СН" у контрабанді. ВIДЕО

Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 05
Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 06
Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 07
Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ 08
Фото: dpsu.gov.ua

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
Русский из Харькова короче
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07.07.2020 21:34
+4
Мама с детства воспитала быть аккуратным
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07.07.2020 21:34
+3
Какой-то дермантин на 100 и типа запчасти. У чувака даже двести баксов не нашлось отмазаться
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07.07.2020 21:52
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Мама с детства воспитала быть аккуратным
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07.07.2020 21:34 Відповісти
Русский из Харькова короче
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07.07.2020 21:34 Відповісти
Премию Дарвина этому дураку!
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07.07.2020 21:36 Відповісти
Не настільки суворий випадок, Дарвін дає премію за самовистругування або принаймні самостерилізацію, що супроводжується феєричним ідіотизмом...
Але на увагу двох посонів цей ліх заслуговує:

Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9970
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07.07.2020 23:06 Відповісти
кстати еще н лет до 14 года, когда мир-дружба-жвачка-безвиз-адиннарот и т.п., кацапы, тоже под Харьковым расстреляли похожего персонажа. видимо нагнетать приказали еще тогда ...
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07.07.2020 21:40 Відповісти
так и не доехал он до дома, затерялся где-то в камыше... (из песни)
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07.07.2020 21:43 Відповісти
а счастье было так возможно... и так возможно и вот так ...
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07.07.2020 21:51 Відповісти
Какой-то дермантин на 100 и типа запчасти. У чувака даже двести баксов не нашлось отмазаться
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07.07.2020 21:52 Відповісти
Остальной ,,товар,, или в голове или припятан гденибуть на флешке,а эта херня только отмазка которая потянула только на админнарушение.
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07.07.2020 22:13 Відповісти
Интересно почему по сей день не заминирована граница из страной-агрессором которая в любую минуту может начать вторжение.Была бы заминирована и у контробандистов отпало бы желание шастать туды-сюды.
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07.07.2020 22:10 Відповісти
як цікаво...
чому ??? до цих пір, не замінована межа з країною-агресором, яка в будь-яку хвилину може почати вторженіе....
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07.07.2020 22:43 Відповісти
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 324
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07.07.2020 23:00 Відповісти
а как справка или любой документ могут быть уликой ? конечно,если сам подозреваемый не сознается...
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07.07.2020 23:04 Відповісти
Наверное, в учебе по подготовеке прогульщиком и двоечнком был кромешным
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07.07.2020 23:27 Відповісти
Впечатляет масштаб контрабанды запчастей
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08.07.2020 00:05 Відповісти
 
 