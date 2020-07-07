Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Харківської області намагався незаконно перемістити автомобільну тканину і запчастини до Росії.

Прикордонники Харківського загону біля кордону виявили чотири пакети з автомобільною тканиною і сумку з автозапчастинами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Серед знайдених речей правоохоронці виявили документи контрабандиста - інформаційну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

З'ясували, що зловмисник - житель Козачої Лопані на Харківщині.

"Проти забудькуватого правопорушника складено матеріали адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та направлено справу до суду. Днями з цього приводу відбувся суд, який визнав громадянина України винним і виніс адміністративне стягнення у вигляді попередження. Контрабандний вантаж передано представникам фіскальної служби", - зазначається в повідомленні.









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Фото: dpsu.gov.ua

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