Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Житель Харківської області намагався незаконно перемістити автомобільну тканину і запчастини до Росії.
Прикордонники Харківського загону біля кордону виявили чотири пакети з автомобільною тканиною і сумку з автозапчастинами, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.
Серед знайдених речей правоохоронці виявили документи контрабандиста - інформаційну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.
З'ясували, що зловмисник - житель Козачої Лопані на Харківщині.
"Проти забудькуватого правопорушника складено матеріали адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та направлено справу до суду. Днями з цього приводу відбувся суд, який визнав громадянина України винним і виніс адміністративне стягнення у вигляді попередження. Контрабандний вантаж передано представникам фіскальної служби", - зазначається в повідомленні.
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Але на увагу двох посонів цей ліх заслуговує:
чому ??? до цих пір, не замінована межа з країною-агресором, яка в будь-яку хвилину може почати вторженіе....