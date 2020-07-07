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Новини Фото Силовики
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Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "Планували серію тяжких злочинів". ФОТО

Затримані були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. Їх збираються вислати з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві отримали інформацію про те, що в столицю прибули громадяни Російської Федерації, які планують серію тяжких злочинів. За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами", - сказано в повідомленні.

Оперативники встановили автомобіль, яким пересувалися чоловіки, і затримали росіян у Шевченківському районі столиці.

Вирішується питання про їхнє примусове видворення з країни.

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Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: Планували серію тяжких злочинів 01
Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: Планували серію тяжких злочинів 02

Автор: 

затримання (4343) Нацполіція (15207) Правоохоронні органи (2708) росія (65394) силовики (2514)


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Топ коментарі
+64
Это просто писец какой-то. Куда их высылать. Вы задокументировали, что они готовятся совершать тяжкие преступления на территории страны. Не знаю что они хотели совершить, но это как минимум покушение на совершение тяжкого преступления. А если бы они ОПУ или ОГПУ решили подорвать, тоже отпустили бы. Ясно, что в СБУ они не сунутся, там свой родной лейтенант керует.
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07.07.2020 23:05
+50
А почему высылают ? Кончить при попытке к бегству и зарыть как сабак под забором .
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07.07.2020 23:04
+42
А зєлєнський в нас для чого? Стане перед ним такий грозний на коліна і почне пробачення просити.
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07.07.2020 23:11
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А кадирка нє обідітся..?🤔
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07.07.2020 23:03 Відповісти
А зєлєнський в нас для чого? Стане перед ним такий грозний на коліна і почне пробачення просити.
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07.07.2020 23:11 Відповісти
Особисто мені байдуже..а були вже прециденти..?
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07.07.2020 23:16 Відповісти
та тобі ж байдуже .
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07.07.2020 23:23 Відповісти
Технічний з'їзд з теми..
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07.07.2020 23:29 Відповісти
ні.
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07.07.2020 23:30 Відповісти
А почему высылают ? Кончить при попытке к бегству и зарыть как сабак под забором .
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07.07.2020 23:04 Відповісти
Может лучше на своих поменять? Не?
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08.07.2020 06:00 Відповісти
На своїх? На таксистів з Ровеньок?
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08.07.2020 23:18 Відповісти
На президентів з ОРДЛО?
"Каждий із нас - прєзідєнт!" © Зе, 2019
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08.07.2020 23:19 Відповісти
Это просто писец какой-то. Куда их высылать. Вы задокументировали, что они готовятся совершать тяжкие преступления на территории страны. Не знаю что они хотели совершить, но это как минимум покушение на совершение тяжкого преступления. А если бы они ОПУ или ОГПУ решили подорвать, тоже отпустили бы. Ясно, что в СБУ они не сунутся, там свой родной лейтенант керует.
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07.07.2020 23:05 Відповісти
Да нет на них ничего, это ж ежу понятно. Просто один с бородой, второй тоже подозрительный. Полиция решила пропиариться.
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07.07.2020 23:29 Відповісти
Тоді нафіга арештовували? Прикопали б десь в лісі і все.
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08.07.2020 00:05 Відповісти
А как на этом пропиариться?
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08.07.2020 00:10 Відповісти
Кацапсин чистих не бивает!
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08.07.2020 00:51 Відповісти
100%
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08.07.2020 00:53 Відповісти
Задержанные были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран.
Их собираются выслать из Украины.

это типо шмаркля "увидел мир в глазах путина" и собирается просто выслать путину его наемников.. просто так. А украинцы пусть сидят в тюрьмах рашки, кули...
А если вовремя не ыслать - путин обидится. да?
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07.07.2020 23:36 Відповісти
Видимо в СБУ прочитали в их глазах стремление к миру...
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08.07.2020 06:41 Відповісти
По мордам похоже, что в РФ они давно в розыске.
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07.07.2020 23:05 Відповісти
шо такое "РФ"? это ********* вы так называете?
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08.07.2020 09:27 Відповісти
какіє мєрзкіє русскіє рожи...
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07.07.2020 23:07 Відповісти
А они что,работники посольства? Если нет--судить и на обмен с досидкой в стране родной!!
Польза будет.... Только не на уголовников менять ,а на бойцов ВСУ !
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07.07.2020 23:09 Відповісти
Правильно . Каждую щуку в воду .Чтобы боялись приезжать . Я ничего не перепутал ?
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07.07.2020 23:11 Відповісти
Полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений" - Цензор.НЕТ 4567
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07.07.2020 23:12 Відповісти
Гостеприимно накормить салом , выложить в инет сельфи радушного приема и отпустить .....
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07.07.2020 23:14 Відповісти
Да едят они сало . И в жопу друг друга пихают . Это они так мужчинами становятся .
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07.07.2020 23:17 Відповісти
они так размножаюца
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08.07.2020 00:08 Відповісти
Они наверно не едят сало- вера запрещает.
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08.07.2020 06:02 Відповісти
Я фиг его знает, но вроде же запретили въезд от 18 до 60 лет рабсеянам+все эти короновирусные ограничения, карантины и прочая. Откуда же они взялись?
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07.07.2020 23:18 Відповісти
Выдворение из страны? А посадить по краинским законам слабо? Или таких законов монобольшинство не успело ещё придумать, что ли?
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07.07.2020 23:18 Відповісти
Полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений" - Цензор.НЕТ 6070

Мэр Харькова https://inforesist.org/tag/kernes/ Геннадий Кернес считает законным так называемый «референдум», который состоялся в 2014 году в Крыму. Об этом он заявил https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?v=0ZSWiEUO9c8&feature=youtu.be&t=2799 в интервью представителям скандального блогера Анатолия Шария.
По словам Кернеса, бывший президент Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране и провести встречу в одном из городов юга или востока. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что жители Крыма имели право на проведение референдума согласно Конституции автономной республики.
«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», - добавил Кернес.
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07.07.2020 23:20 Відповісти
в очко ему этот флаг еще засунем
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08.07.2020 10:31 Відповісти
як що так, то респект діям...
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07.07.2020 23:21 Відповісти
а я таким новинам не вірю....от мокші коли когось ловлять то **** не замальовують...фейк однозначно
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07.07.2020 23:25 Відповісти
А чего бы их не обнуть где то в лесопосадке и закопать?
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07.07.2020 23:31 Відповісти
За выдуманные орками преступления украинцев в Параше подвергают пыткам, ломают морально, физически и дают 20-ти летние тюремные сроки. В Украине же российских диверсантов выдворяют из страны. Феерические долбо.бы.
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07.07.2020 23:33 Відповісти
их надо выдать в ту страну, на территории которой они наемничали, если в Ливии - то выдать правительству ЛНА, например, в Триполи
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07.07.2020 23:49 Відповісти
... а там арабы их уже засадят надолго
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07.07.2020 23:50 Відповісти
Краще грохнуть у лiсi,бо ще раз приiдуть.
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07.07.2020 23:49 Відповісти
Чому б їх не пристрелити після допиту ? Хіба відпускати терористів не є співпрацею з терористами ?
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07.07.2020 23:51 Відповісти
Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "Планували серію тяжких злочинів" - Цензор.НЕТ 6920
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08.07.2020 00:01 Відповісти
Почему выслать, а не в обменный фонд?
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08.07.2020 00:12 Відповісти
Ппц. Наших в рашке ( в основном невиновных) сразу сажают за шпионаж, терроризм и еще кучу всякой хрени, а у нас *** высылают, при том что это боевики и шпионы. Абсурд полнейший.
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08.07.2020 00:19 Відповісти
зе-чмо сцить розізлити своїх московських друзів
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08.07.2020 00:20 Відповісти
І вони ж не українські волонтери і патриоти, щоб їх затримувати
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08.07.2020 00:23 Відповісти
Прибыли в столицу, говорите. Я даже знаю, как. Поездом Москва-Киев, который великий гетьман так и не запретил. И по безвизу, который он мужественно отстоял. Слава Порошенку!
Да, и Зеленскому тоже слава… если что...
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08.07.2020 00:23 Відповісти
Не ходит поезд. Вирус.
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08.07.2020 00:45 Відповісти
ти трошки не в темі
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08.07.2020 03:11 Відповісти
і росіянцям віза треба,ти так, як би ляпнуть, бо піськов сказав же
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08.07.2020 03:14 Відповісти
Какая виза, при чём тут письков, что ты несёшь?
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08.07.2020 10:24 Відповісти
А зеленский разве не ввел ВИЗИ ?????
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08.07.2020 10:39 Відповісти
Дивись Ірину Верещук, будеш в курсі при чому тут пісков, чи поліка для політиків, а ви проста людина ?
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08.07.2020 10:48 Відповісти
При кровавому Пасторі була заборона на в'їзд з расее всім мужикам 18-60 років, до речі
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08.07.2020 03:16 Відповісти
Турчинов был и.о. президента 3 месяца, а затем 4,5 года - секретарём СНБО.
И за всё это время так и не удосужился ввести визовый режим.
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08.07.2020 04:14 Відповісти
Поясняю. Вьезд , запрет т.е.,для мужиков с расеи УЖЕ отменен, при кровавом пасторе для расиянцев нужно было иметь на руках

Список документов:
1. Гарантия возвращения в Россию (обратный билет);
2. Оплаченная туристическая путевка (ваучер), если вы едете от турфирмы или на лечение;
3. Бронь жилья и/или подтверждение оплаченного питания на Украине;
4. Нотариально заверенное приглашение (оригинал) - если вы едете с частным визитом, например, к друзьям или родным.
Гарантийное письмо-приглашение оформляет физическое лицо на Украине. Приглашение необходимо заверить у нотариуса и выслать оригинал в Россию. В документе указываются: данные о принимающей стороне; финансовые обязательства принимающей стороны; данные иностранца; цель посещения Украины. Помимо приглашения, на границе требовалось предъявить копию паспорта приглашающего лица
Т.есть, было еще круче чем виза и нежелательные отсеивались моментально. Сейчас же этого нет и едут всякие "КРЫМНАШИСТЫ" косяками
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08.07.2020 09:09 Відповісти
В целом - да.
в то же время, что мешало Турчинову, будучи секретарём СНБО, сделать всё возможное для введения визового режима с РФ?

несколько смущает ваше "на Украине"...
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09.07.2020 04:13 Відповісти
вой и рев ватанов помнишь ? Как же так,вопили они, визьі низзя,и их много, но Турчинов умньій и ввел покруче чем визьі-список документов. А помнишь, что бьіло запрещено вообще всем мужчинам вьезд с расеи от 18лет до 60 ? и где те запретьі??
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16.07.2020 07:21 Відповісти
если не ошибаюсь, в 2017-м эти ограничения сняли.
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20.07.2020 16:56 Відповісти
странно, что сам президент с почётным караулом на перроне не встречал
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08.07.2020 08:59 Відповісти
ВЫДВОРИТЬ ?
- А ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ слабо повесить на площади, что бы другим не повадно было?
Да в конце концов позовите "вирусника", что бы плюнул каждому в рожу ! (в глаз)
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08.07.2020 00:31 Відповісти
Скажите, а можно ли их выслать из Украины частями? Хунта же должна как-то оправдывать свое звание! Спасибо.
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08.07.2020 00:50 Відповісти
Тем боле что "https://ukraina.ru/news/20200706/1028175985.html Зеленский призвал развивать трансплантологию на Украине "
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08.07.2020 00:53 Відповісти
Прикопать по-тихой не могли?
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08.07.2020 00:57 Відповісти
Краще в трусіках на дошці оголошень.
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08.07.2020 05:19 Відповісти
Нет слов, м...лять!!!
"...прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран "
И
" Их собираются выслать из Украины"
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08.07.2020 00:59 Відповісти
И магнитики на холодильник напамять им еще дайте,дебилы.
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08.07.2020 03:16 Відповісти
ідіотизм... "їх збираю вислати с України"
І який то сигнал посилає? Безхребетні придурки!
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08.07.2020 03:27 Відповісти
Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "Планували серію тяжких злочинів" - Цензор.НЕТ 3081Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "Планували серію тяжких злочинів" - Цензор.НЕТ 6415
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08.07.2020 04:01 Відповісти
полиция переняла функции сбу? ересь
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08.07.2020 04:06 Відповісти
Почти 6,5 лет идёт российско-украинский вооружённый конфликт, а полиция отпускает (!) двоих российских наймитов (!!!).
Что за дичь?!
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08.07.2020 04:13 Відповісти
Розіп'яти в трусєлях.
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08.07.2020 05:18 Відповісти
Позорище какое то сейчас этихбандюганов вышлют в Рашку, там те сбреют бороды и опять по другим документам приедут в Украину.
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08.07.2020 06:23 Відповісти
Посадити в обмінний фонд. Хай би там посиділи поки не обміняли на когось з наших бранців.
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08.07.2020 06:28 Відповісти
наградить и отпустить
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08.07.2020 07:00 Відповісти
Дурнуваті відпускати ворогів своіх? Цe нe ті, які нeщодавно кримського бізнeсмeна в цeнтрі Києва викрали? Чи, мжe, ті, які в Білорусі затримали Ігоря Гриба, коли він поіхав до дівчини? В ньго батько військовий високий і за цe його викрали. Що в наз за імпотeнти такі? Закрийтe іх років на 10 та обміняйтe на украінців! Чи зeлeна шмаркля хочe показати, як ми "за мир"?! Нeма слів...
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08.07.2020 08:08 Відповісти
Таких идиотов во власти ещё никогда не было.
А ещё говорят, что евреи умные люди. Может быть в Израиле, но не в Украине. Этот препиЗЕдент просто позор нашей страны.
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08.07.2020 08:12 Відповісти
Израилю достался Моше Даян, а Украине гундявый клоун
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08.07.2020 09:00 Відповісти
Так им и надо.
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08.07.2020 08:47 Відповісти
А что поменять на наших уже мозгов не хватает?
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08.07.2020 08:50 Відповісти
Только выдворить? И всё? Феерично! А Сущенко за что, стесняюсь спросить, сидел в раше? А все остальные? Не за совершенные теракты, не за совершенные преступления, а за "намерения" и, якобы, подготовку, так??? И где логика у наших силовиков??? Опять сопли жуют? Сила государства в чём? У нас государство или территория???
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08.07.2020 08:51 Відповісти
а я думаю, их нужно наградить и выделить им почётный эскорт до кремля
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08.07.2020 08:56 Відповісти
Просьба - не называйте их «чеченцами» или «чеченскими наемниками». Называйте их «кадыровцами», «предателями чеченского народа», «путинскими собаками» и т.д. Вычленяйте их, отделяйте от чеченцев. Введите в оборот соответствующую терминологию на свое усмотрение.
Напоминайте, что эти предатели убивают, похищают, пытают чеченский народ и являются псами русских оккупантов. Пишите о том, что кадыровцы воюют на стороне оккупантов против собственного народа, воюют против муджахидов Чечни и Имарата Кавказ. Это ваши враги и наши враги.
Предатель, продавший свой народ за собачью похлебку, не может быть смелым. Его не надо бояться. Он может быть подлым, лживым, коварным, жестоким, не более.
Его смелость - это смелость собаки, которая чувствует за спиной хозяина и кидается на всякого, на кого он скажет фас. Но если врезать псине кованным ботинком в морду, то пёс, поджав хвост, бежит к ногам хозяина.
Вот их истинная психология. И это не преувеличение. Это факт, доказанный жизнью.

(с) Мовлади Удугов
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08.07.2020 09:14 Відповісти
Выслать - это жестоко. Выговор без занесения или там на вид поставить.
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08.07.2020 10:25 Відповісти
Принудительное выдворение???глаза протёр...,мусора вы ***..лись???ещё и принудительно???то есть они ещё и упираются?,не хотят,что бы их кинули в терновый куст??(((
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08.07.2020 10:36 Відповісти
Это "обменный фонд". Их не нужно никуда высылать, их нужно обменять на наших бойцов.
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08.07.2020 14:40 Відповісти
да лучше понять, простить и отпустить, а то пуйло расстроится
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08.07.2020 16:10 Відповісти
А лучше наградить за то,шо не совершили тяжких преступлений
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09.07.2020 09:20 Відповісти
 
 