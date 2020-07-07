Поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "Планували серію тяжких злочинів". ФОТО

Затримані були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. Їх збираються вислати з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві отримали інформацію про те, що в столицю прибули громадяни Російської Федерації, які планують серію тяжких злочинів. За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами", - сказано в повідомленні.

Оперативники встановили автомобіль, яким пересувалися чоловіки, і затримали росіян у Шевченківському районі столиці.

Вирішується питання про їхнє примусове видворення з країни.

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